Il doppio ex Manfredini: ''Difesa viola bene, ma c'è il solito problema a destra''
Il doppio ex di Fiorentina e Atalanta, il difensore Thomas Manfredini, ha parlato a Radio Fiesole: "Difesa viola? A destra c'è qualche malinteso ma ho visto grandi miglioramenti. Astori è una sicurezz...
Il doppio ex di Fiorentina e Atalanta, il difensore Thomas Manfredini, ha parlato a Radio Fiesole: "Difesa viola? A destra c'è qualche malinteso ma ho visto grandi miglioramenti. Astori è una sicurezza, bene Pezzella, Biraghi si è adattato subito. C'è da capire cosa succederà a destra, dove serve adattamento. Chi potrebbe deciderla? Nei viola Simeone, che rispecchia l'attaccante del momento, nell'Atalanta il pericolo costante è Gomez, imprevedibile e fantasioso. In una gara equilibrata la può risolvere con una magia".