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Il doppio ex Manfredini: ''Difesa viola bene, ma c'è il solito problema a destra''

Il doppio ex di Fiorentina e Atalanta, il difensore Thomas Manfredini, ha parlato a Radio Fiesole: "Difesa viola? A destra c'è qualche malinteso ma ho visto grandi miglioramenti. Astori è una sicurezz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2017 15:33
Il doppio ex Manfredini: ''Difesa viola bene, ma c'è il solito problema a destra'' -
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Il doppio ex di Fiorentina e Atalanta, il difensore Thomas Manfredini, ha parlato a Radio Fiesole: "Difesa viola? A destra c'è qualche malinteso ma ho visto grandi miglioramenti. Astori è una sicurezza, bene Pezzella, Biraghi si è adattato subito. C'è da capire cosa succederà a destra, dove serve adattamento. Chi potrebbe deciderla? Nei viola Simeone, che rispecchia l'attaccante del momento, nell'Atalanta il pericolo costante è Gomez, imprevedibile e fantasioso. In una gara equilibrata la può risolvere con una magia".

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