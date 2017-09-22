Il doppio ex Manfredini: ''Difesa viola bene, ma c'è il solito problema a destra''

Il doppio ex di Fiorentina e Atalanta, il difensore Thomas Manfredini, ha parlato a Radio Fiesole: "Difesa viola? A destra c'è qualche malinteso ma ho visto grandi miglioramenti. Astori è una sicurezz...

A cura di Redazione Labaroviola 22 settembre 2017 15:33

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