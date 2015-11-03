Labaro Viola

Notizie Viola Fiorentina

Orlandini: “Scoprii Romario, ok dell’agente ma non c’erano soldi. Prenderei Nzola. Oggi servirebbe Graziani”

12 aprile 2023 09:41

Biraghi fa chiarezza: "Scritte falsità che vogliono creare solo problemi. Non direi mai certe frasi"

19 ottobre 2020 12:18

Basile: "Hanno capito tutti chi è Commisso tranne la politica fiorentina. Mercafir? Rocco "incolpa" Nardella per la strada"

16 giugno 2020 22:40

Flachi: "Per entrare in Fiesole usavo il nome di mio padre. Batistuta mi svegliava alle 7 per l'allenamento"

17 maggio 2020 22:44

Esclusiva, La mascherina viola della Sartoria Casa Margot. Le stiliste: "Come potevamo non farla?"

07 maggio 2020 14:43

Ulivieri: "Panchina Viola? In passato me l'avevano offerta ma ero al Bologna e non potevo rescindere"

28 aprile 2020 18:39

Viola, credici di più: il tridente per svoltare quel che resta della stagione, in attesa di Ribery

23 febbraio 2020 15:36

Profondo viola: passivo da 93 milioni da giugno ad oggi. Al nono posto in Europa per saldo negativo, raggiunta la Juve

10 febbraio 2020 16:05

La Fiorentina ha due Ribery: da ieri si allena anche il piccolo Seif

05 febbraio 2020 09:52

Barella: “Ci meritiamo la semifinale. Il gol? Ci ho provato ed è andata bene”

29 gennaio 2020 23:25

Repubblica: con Iachini viola più compatti, ma ora urgono rinforzi

27 gennaio 2020 10:29

Nazione: spunta il nome di Franco Vazquez per i viola. Dieci milioni e quel passato con Iachini...

27 gennaio 2020 09:59

Ag. Vlahovic: "Lo cercano in tanti, ma Dusan resta in viola. Presto parleremo di un nuovo contratto"

09 gennaio 2020 18:50

Chiesa nella scuderia di Totti? L'ex bandiera giallorossa tenta il colpaccio con il talento viola

08 gennaio 2020 17:57

ACF: viola primo club al mondo ad usare la tecnologia blockchain per certificare le maglie

05 gennaio 2020 16:30

Borja: “Oggi gara speciale, non potevo esultare. Futuro in viola? Vediamo...”

16 dicembre 2019 00:53

Corsport: Castrovilli è un leader, i numeri lo dimostrano. Partecipa al 26% delle reti viola ed è il secondo ad aver subito più falli in A

12 dicembre 2019 10:46

Sprofondo viola: il Lecce espugna il Franchi (0-1). Terzo k.o di fila, la crisi diventa realtà

30 novembre 2019 23:31

Flachi: “Ora vengono fuori i problemi veri della Fiorentina. Barone non mi è piaciuto”

11 novembre 2019 22:27

Disfatta viola: il Cagliari passeggia sulle macerie della Fiorentina, 5-2 alla Sardegna Arena

10 novembre 2019 15:06

"Volevo fare il calciatore": il 15 novembre si presenta il libro su Giancarlo Antognoni

08 novembre 2019 12:30

Viola al massimo: doppia seduta di allenamento in vista del Cagliari. Caceres ancora a parte rispetto al gruppo...

06 novembre 2019 18:32

Prade’: “Oggi ci è mancato un campione davanti. Fischi a Chiesa? Ci ha messo l’anima”

03 novembre 2019 21:33

Corriere: presto anche il rinnovo di Sottil fino al 2024. Stipendio a salire...

01 novembre 2019 09:56

Stadio: Castrocarissimo! Il baby talento viola vale già 30 milioni e Commisso lo blinda

01 novembre 2019 09:37

Ribery: "Felice per Castro, ha esultato con il 7. Vogliamo sempre vincere, avevo una tensione incredibile..."

31 ottobre 2019 16:39

Antognoni: "Batistuta ha fatto la storia della Fiorentina. Impossibile fare gol come i suoi"

29 ottobre 2019 00:42

Flachi: "Viola prevedibile, vivacchia sui singoli. Badelj cammina, Ribery va gestito"

29 ottobre 2019 00:31

Così non VAR: a che serve la tecnologia se non la usi? Altro che certezze, la discrezionalità punisce i viola

28 ottobre 2019 00:14

Sconfitta beffa nel finale: la Lazio passa a Firenze (1-2). Da un fallo su Sottil il gol del successo biancoceleste

27 ottobre 2019 23:36

Pedro di nuovo convocato dal Brasile under 23: "Ancora un'opportunità di difendere la maglia"

26 ottobre 2019 13:57

Pedro: “Felice per la convocazione, avanti Fiorentina!”. Scatta l’ora del brasiliano?

20 ottobre 2019 23:02

Commisso a Elkann: “Faremo meglio della Juve con il nuovo stadio ed una società più solida”

16 ottobre 2019 10:13

Nazione: assolto il tifoso viola che insultò lo youtuber Carolei. Dall'uscita infelice su Astori alla sentenza, la vicenda del provocatore juventino

14 ottobre 2019 11:24

Corriere: la strategia di Commisso per riportare la viola al top? Coinvolgere tutta la Toscana nel progetto sportivo e commerciale

14 ottobre 2019 11:08

Fiorentina, vali già 33 milioni in più. Castrovilli, Pulgar e tutti i viola che fanno impennare le quotazioni della rosa

12 ottobre 2019 15:53

Antognoni: "Restare a Firenze a vita è stata la scelta giusta. L'amore dei tifosi conta più di qualsiasi titolo sul campo"

10 ottobre 2019 17:45

Dieci curiosità sulla stagione viola: nessuno come la Fiorentina nel primo quarto d'ora. Falco del Lecce supera Ribery di un soffio

10 ottobre 2019 17:40

Graziani: "Lo stadio? Non importa dove, basta che lo facciano. La vita del tifoso viola è difficile, ma oggi è migliorata"

09 ottobre 2019 17:47

Corriere: oltre 145mila paganti nelle prime quattro gare interne. È rinascimento viola

08 ottobre 2019 10:02

Nazione: non è ancora il vero Lirola. Dopo la sosta Pol va al massimo...

08 ottobre 2019 09:54

Dalbert: "Ribery è sempre felice, aiuta tutti in campo. L'età non conta nulla, non la dimostra"

06 ottobre 2019 13:20

Biscardi: "Su Ribery ho sbagliato, inizio di stagione folgorante. Ha dimostrato di poter ancora fare la differenza"

01 ottobre 2019 14:21

Sottil, il rinnovo è dietro l'angolo: Pradé al lavoro per un contratto lungo. Obiettivo blindare il giovane talento viola...

01 ottobre 2019 14:13

Milano espugnata, apoteosi viola: Ribery disegna calcio, Castrovilli incanta. La rivincita di Montella...

29 settembre 2019 23:32

Nazione: Fiorentina chiamata alla prova di forza a Milano. Viola e rossoneri estremi opposti...

29 settembre 2019 11:27

Verso il Milan: 644 tifosi viola pronti per San Siro. Montella e i suoi sospinti dal dodicesimo uomo

28 settembre 2019 23:29

Famiglia Ficini: "Stop a eventi su Marco, iniziative contro nostra volontà. Prevaricazione e mancanza di rispetto dai tifosi"

27 settembre 2019 17:14

Golden Boy 2019, anche Alban Lafont tra i candidati. L'ex portiere della Fiorentina in lista con...

27 settembre 2019 17:05

Biraghi: "Ho sempre voluto l'Inter, ieri un'emozione incredibile. Adesso devo solo pensare a migliorare e lavorare"

26 settembre 2019 17:37

Commisso: "Ribery ha giocato meglio di Ronaldo. Dovevamo perdere 6-0 sulla carta. Voglio vincere qualcosa..."

14 settembre 2019 18:31

Fiorentina - Juve, squadre adesso in campo per il riscaldamento: bianconeri sommersi...

14 settembre 2019 15:11

Prandelli: "Contro la Juve serve una viola coraggiosa. Chiesa il vero acquisto, i tifosi durante i miei cinque anni..."

12 settembre 2019 19:17

Graziani: "Tifosi viola, date tempo ai nuovi innesti. La Fiorentina si toglierà tante soddisfazioni, contro la Juve..."

10 settembre 2019 19:54

Commisso: "Stadio? Dateci tempo, in 25 anni non è stato fatto nulla. I costi? Ci penso io"

05 settembre 2019 12:50

Pezzella nel giorno del compleanno viola: "Tanti auguri Fiorentina, faremo grandi cose"

29 agosto 2019 16:38

Cholito bocciato da Montella, si avvicina il passaggio al Cagliari. Il prossimo centravanti viola...

26 agosto 2019 15:48

Ribery: "Grato e felice di firmare con un grande club. Ho fiducia nel futuro"

21 agosto 2019 18:24

Altra conferma di Ribery alla Fiorentina. Indizio social da parte della moglie, un cuore viola nelle stories

21 agosto 2019 01:02

La grande bellezza: doppio regista, al bando difesa e contropiede. Chiesa diventa attaccante aggiunto, la rivoluzione della qualità

04 luglio 2019 16:26

ACF, da domani alle ore 10 parte la campagna abbonamenti. Prima gara di Coppa Italia in omaggio. I dettagli...

25 giugno 2019 17:02

Sarri su Bernardeschi: "Mi piace, ma è discontinuo. Lo farò giocare in un solo ruolo, ha la caratteristica del campione"

20 giugno 2019 16:19

Gazzetta: Commisso vuole che Chiesa resti Viola, ma lui è tentato dalla Juve

12 giugno 2019 09:54

Tuttosport: Muriel, niente riscatto Viola. Il colombiano può andare all’Atalanta

11 giugno 2019 10:18

Franchi compatto al 90': "Fate ridere". Tutto lo stadio fischia squadra e società: il motivo...

26 maggio 2019 23:28

L'affiliata viola ASD Peccioli Calcio cresce ancora: accordo con lo sponsor multibrand Oxygizer

15 maggio 2019 18:31

LA FIORENTINA COME L'ASILO MARIUCCIA, TRA LINGUACCE, RIPICCHE E SBERLEFFI. I FISCHI A GERSON E QUEL CONTRATTO CAPESTRO. ALLA FINE ANCHE MONTELLA VA IN CONFUSIONE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

30 aprile 2019 02:33

Biraghi a Valentino Rossi: “Sei un modello da seguire, auguri da tutta la Viola”

16 febbraio 2019 17:06

Bucchioni: "Questo grigiore ha stufato, il livello di Firenze è un altro. Proprietà da mettere spalle al muro"

27 dicembre 2018 16:56

Biraghi: "Il Parma ha vinto con un tiro. Noi poco cinici, ma è mancato solo il gol. Il girone d'andata..."

26 dicembre 2018 17:44

D'Aversa: "Viola più forte di noi, non mi aspettavo di avere i loro punti in campionato"

26 dicembre 2018 17:06

LA PARTE DESTRA DELLA CLASSIFICA OFFENDE LA STORIA E LA DIGNITA' DI FIRENZE. APPELLO AI DELLA VALLE (E A PIOLI): FATE QUALCOSA DI VIOLA!!! L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

03 dicembre 2018 00:15

Cecchi: "Alla Fiorentina non c'è nemmeno un calciatore fiorentino. Così si uccide l'identità"

02 dicembre 2018 13:32

Desolati a Simeone: "Giovanni, non aver paura degli avversari. Sono loro che devono temerti"

28 novembre 2018 16:01

Gasperini esalta il rimpianto viola Mancini: "Può migliorare ancora tanto e andare in nazionale"

12 novembre 2018 14:42

Mancini, l'ex centrale viola che ha segnato più di Chiesa e Simeone. Un altro rimpianto...

11 novembre 2018 14:44

Nzonzi: “Contro la Fiorentina per vincere. Per batterla sarà fondamentale...”

01 novembre 2018 20:02

Biraghi suona la carica: "Punto che va stretto, impariamo dagli errori e insistiamo su quello che funziona"

22 ottobre 2018 16:00

(VIDEO): la struggente storia del colore viola: è lui che ha scelto noi...

12 ottobre 2018 19:42

Repubblica: la rivincita di Dragowski non basta. Ma ora Pioli ha qualche dubbio in più...

16 settembre 2018 10:51

Gazzetta: scatta l’ora di Dragowski. L’eterno secondo avrà la sua chance...

05 settembre 2018 09:21

Benassi? Bastava metterlo nel suo ruolo. E ora il capocannoniere deve offrire cena a tutti...

04 settembre 2018 11:30

Gazzetta: dopo la sosta Pjaca e Veretout nel motore viola. Pioli vuole il croato almeno all'80%...

03 settembre 2018 09:36

Corsport: la Baby Viola non si ferma e scopre Benassi bomber. Fiorentina sospinta dai tifosi...

03 settembre 2018 09:30

Edimilson Fernandes alle visite mediche: "Forza viola, sono felice di essere qua"

12 agosto 2018 13:21

Pjaca: "Voglio dimostrare ai tifosi viola che merito di indossare la 10. Non avete ancora visto il vero me..."

10 agosto 2018 14:53

Galli: "Lafont? Veloce e fisico, migliorerà ancora. Ha 19 anni, non critichiamolo quando sbaglierà"

06 agosto 2018 15:39

Calamai: "Viola da settimo posto? Aspettiamo l'esterno alto. Otto possibili top player in rosa"

25 luglio 2018 10:38

Calenda su Gerson: "Grandissimo talento, era quasi del Barcellona. Viola, è un predestinato..."

19 luglio 2018 18:33

Dall'Inghilterra: Mou offre 50 milioni per Rebic, ecco i soldi per finanziare il mercato viola

18 luglio 2018 15:36

Corvino tenta l'affondo per il dopo Badelj: sprint tra quattro nomi per il successore

15 luglio 2018 21:22

Anche Eysseric festeggia: "Campioni del mondo!". Intanto il suo futuro in viola resta in bilico...

15 luglio 2018 21:11

Minacce choc a Zarate, la moglie: "Uccideranno noi e i nostri figli". L'ex viola in lacrime

05 luglio 2018 14:52

Croazia avanti, Danimarca a casa: Rebic ancora sontuoso. Viola, davvero non si poteva aspettare?

01 luglio 2018 22:52

Nazione: Corvino punta al tesoretto con 6 cessioni. Da Eysseric alla percentuale Rebic, i possibili incassi viola

29 giugno 2018 09:38

Dalla Spagna: la Fiorentina paga la clausola di Alex Fernandez, il "talismano" del Cadice. Lui però...

28 giugno 2018 10:41

Nazione: viola in Europa, programmi stravolti. Ecco 8 gare in 34 giorni, urgono rinforzi da Corvino

28 giugno 2018 10:30

Radio Kiss Kiss: nuova offerta choc del Napoli per Chiesa. Ecco 55 milioni e due giocatori

22 giugno 2018 14:56

Gazzetta: Skorupski alla Fiorentina dipende...dal Real Madrid! Viola vigile sul portiere, dopo il mondiale...

17 giugno 2018 11:08

Muro per Astori, la Fiorentina inizia la rimozione dei cimeli. Presto una nuova destinazione fissa per conservare la memoria del capitano

08 giugno 2018 09:54

Archivio

Esplora l'archivio di Viola

Sett. 15
Sett. 43 Sett. 25 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 50 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 7
Sett. 52 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 41 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 32 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 29 Sett. 26 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 11 Sett. 10
Sett. 52 Sett. 45 Sett. 40