Notizie Viola Fiorentina

Orlandini: “Scoprii Romario, ok dell’agente ma non c’erano soldi. Prenderei Nzola. Oggi servirebbe Graziani”
12 aprile 2023 09:41
Biraghi fa chiarezza: "Scritte falsità che vogliono creare solo problemi. Non direi mai certe frasi"
19 ottobre 2020 12:18
Basile: "Hanno capito tutti chi è Commisso tranne la politica fiorentina. Mercafir? Rocco "incolpa" Nardella per la strada"
16 giugno 2020 22:40
Flachi: "Per entrare in Fiesole usavo il nome di mio padre. Batistuta mi svegliava alle 7 per l'allenamento"
17 maggio 2020 22:44
Esclusiva, La mascherina viola della Sartoria Casa Margot. Le stiliste: "Come potevamo non farla?"
07 maggio 2020 14:43
Ulivieri: "Panchina Viola? In passato me l'avevano offerta ma ero al Bologna e non potevo rescindere"
28 aprile 2020 18:39
Viola, credici di più: il tridente per svoltare quel che resta della stagione, in attesa di Ribery
23 febbraio 2020 15:36
Profondo viola: passivo da 93 milioni da giugno ad oggi. Al nono posto in Europa per saldo negativo, raggiunta la Juve
10 febbraio 2020 16:05
La Fiorentina ha due Ribery: da ieri si allena anche il piccolo Seif
05 febbraio 2020 09:52
Barella: “Ci meritiamo la semifinale. Il gol? Ci ho provato ed è andata bene”
29 gennaio 2020 23:25
Repubblica: con Iachini viola più compatti, ma ora urgono rinforzi
27 gennaio 2020 10:29
Nazione: spunta il nome di Franco Vazquez per i viola. Dieci milioni e quel passato con Iachini...
27 gennaio 2020 09:59
Ag. Vlahovic: "Lo cercano in tanti, ma Dusan resta in viola. Presto parleremo di un nuovo contratto"
09 gennaio 2020 18:50
Chiesa nella scuderia di Totti? L'ex bandiera giallorossa tenta il colpaccio con il talento viola
08 gennaio 2020 17:57
ACF: viola primo club al mondo ad usare la tecnologia blockchain per certificare le maglie
05 gennaio 2020 16:30
Borja: “Oggi gara speciale, non potevo esultare. Futuro in viola? Vediamo...”
16 dicembre 2019 00:53
Corsport: Castrovilli è un leader, i numeri lo dimostrano. Partecipa al 26% delle reti viola ed è il secondo ad aver subito più falli in A
12 dicembre 2019 10:46
Sprofondo viola: il Lecce espugna il Franchi (0-1). Terzo k.o di fila, la crisi diventa realtà
30 novembre 2019 23:31
Flachi: “Ora vengono fuori i problemi veri della Fiorentina. Barone non mi è piaciuto”
11 novembre 2019 22:27
Disfatta viola: il Cagliari passeggia sulle macerie della Fiorentina, 5-2 alla Sardegna Arena
10 novembre 2019 15:06
"Volevo fare il calciatore": il 15 novembre si presenta il libro su Giancarlo Antognoni
08 novembre 2019 12:30
Viola al massimo: doppia seduta di allenamento in vista del Cagliari. Caceres ancora a parte rispetto al gruppo...
06 novembre 2019 18:32
Prade’: “Oggi ci è mancato un campione davanti. Fischi a Chiesa? Ci ha messo l’anima”
03 novembre 2019 21:33
Corriere: presto anche il rinnovo di Sottil fino al 2024. Stipendio a salire...
01 novembre 2019 09:56
Stadio: Castrocarissimo! Il baby talento viola vale già 30 milioni e Commisso lo blinda
01 novembre 2019 09:37
Ribery: "Felice per Castro, ha esultato con il 7. Vogliamo sempre vincere, avevo una tensione incredibile..."
31 ottobre 2019 16:39
Antognoni: "Batistuta ha fatto la storia della Fiorentina. Impossibile fare gol come i suoi"
29 ottobre 2019 00:42
Flachi: "Viola prevedibile, vivacchia sui singoli. Badelj cammina, Ribery va gestito"
29 ottobre 2019 00:31
Così non VAR: a che serve la tecnologia se non la usi? Altro che certezze, la discrezionalità punisce i viola
28 ottobre 2019 00:14
Sconfitta beffa nel finale: la Lazio passa a Firenze (1-2). Da un fallo su Sottil il gol del successo biancoceleste
27 ottobre 2019 23:36
Pedro di nuovo convocato dal Brasile under 23: "Ancora un'opportunità di difendere la maglia"
26 ottobre 2019 13:57
Pedro: “Felice per la convocazione, avanti Fiorentina!”. Scatta l’ora del brasiliano?
20 ottobre 2019 23:02
Commisso a Elkann: “Faremo meglio della Juve con il nuovo stadio ed una società più solida”
16 ottobre 2019 10:13
Nazione: assolto il tifoso viola che insultò lo youtuber Carolei. Dall'uscita infelice su Astori alla sentenza, la vicenda del provocatore juventino
14 ottobre 2019 11:24
Corriere: la strategia di Commisso per riportare la viola al top? Coinvolgere tutta la Toscana nel progetto sportivo e commerciale
14 ottobre 2019 11:08
Fiorentina, vali già 33 milioni in più. Castrovilli, Pulgar e tutti i viola che fanno impennare le quotazioni della rosa
12 ottobre 2019 15:53
Antognoni: "Restare a Firenze a vita è stata la scelta giusta. L'amore dei tifosi conta più di qualsiasi titolo sul campo"
10 ottobre 2019 17:45
Dieci curiosità sulla stagione viola: nessuno come la Fiorentina nel primo quarto d'ora. Falco del Lecce supera Ribery di un soffio
10 ottobre 2019 17:40
Graziani: "Lo stadio? Non importa dove, basta che lo facciano. La vita del tifoso viola è difficile, ma oggi è migliorata"
09 ottobre 2019 17:47
Corriere: oltre 145mila paganti nelle prime quattro gare interne. È rinascimento viola
08 ottobre 2019 10:02
Nazione: non è ancora il vero Lirola. Dopo la sosta Pol va al massimo...
08 ottobre 2019 09:54
Dalbert: "Ribery è sempre felice, aiuta tutti in campo. L'età non conta nulla, non la dimostra"
06 ottobre 2019 13:20
Biscardi: "Su Ribery ho sbagliato, inizio di stagione folgorante. Ha dimostrato di poter ancora fare la differenza"
01 ottobre 2019 14:21
Sottil, il rinnovo è dietro l'angolo: Pradé al lavoro per un contratto lungo. Obiettivo blindare il giovane talento viola...
01 ottobre 2019 14:13
Milano espugnata, apoteosi viola: Ribery disegna calcio, Castrovilli incanta. La rivincita di Montella...
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Nazione: Fiorentina chiamata alla prova di forza a Milano. Viola e rossoneri estremi opposti...
29 settembre 2019 11:27
Verso il Milan: 644 tifosi viola pronti per San Siro. Montella e i suoi sospinti dal dodicesimo uomo
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Famiglia Ficini: "Stop a eventi su Marco, iniziative contro nostra volontà. Prevaricazione e mancanza di rispetto dai tifosi"
27 settembre 2019 17:14
Golden Boy 2019, anche Alban Lafont tra i candidati. L'ex portiere della Fiorentina in lista con...
27 settembre 2019 17:05
Biraghi: "Ho sempre voluto l'Inter, ieri un'emozione incredibile. Adesso devo solo pensare a migliorare e lavorare"
26 settembre 2019 17:37
Commisso: "Ribery ha giocato meglio di Ronaldo. Dovevamo perdere 6-0 sulla carta. Voglio vincere qualcosa..."
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Fiorentina - Juve, squadre adesso in campo per il riscaldamento: bianconeri sommersi...
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Prandelli: "Contro la Juve serve una viola coraggiosa. Chiesa il vero acquisto, i tifosi durante i miei cinque anni..."
12 settembre 2019 19:17
Graziani: "Tifosi viola, date tempo ai nuovi innesti. La Fiorentina si toglierà tante soddisfazioni, contro la Juve..."
10 settembre 2019 19:54
Commisso: "Stadio? Dateci tempo, in 25 anni non è stato fatto nulla. I costi? Ci penso io"
05 settembre 2019 12:50
Pezzella nel giorno del compleanno viola: "Tanti auguri Fiorentina, faremo grandi cose"
29 agosto 2019 16:38
Cholito bocciato da Montella, si avvicina il passaggio al Cagliari. Il prossimo centravanti viola...
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Ribery: "Grato e felice di firmare con un grande club. Ho fiducia nel futuro"
21 agosto 2019 18:24
Altra conferma di Ribery alla Fiorentina. Indizio social da parte della moglie, un cuore viola nelle stories
21 agosto 2019 01:02
La grande bellezza: doppio regista, al bando difesa e contropiede. Chiesa diventa attaccante aggiunto, la rivoluzione della qualità
04 luglio 2019 16:26
ACF, da domani alle ore 10 parte la campagna abbonamenti. Prima gara di Coppa Italia in omaggio. I dettagli...
25 giugno 2019 17:02
Sarri su Bernardeschi: "Mi piace, ma è discontinuo. Lo farò giocare in un solo ruolo, ha la caratteristica del campione"
20 giugno 2019 16:19
Gazzetta: Commisso vuole che Chiesa resti Viola, ma lui è tentato dalla Juve
12 giugno 2019 09:54
Tuttosport: Muriel, niente riscatto Viola. Il colombiano può andare all’Atalanta
11 giugno 2019 10:18
Franchi compatto al 90': "Fate ridere". Tutto lo stadio fischia squadra e società: il motivo...
26 maggio 2019 23:28
L'affiliata viola ASD Peccioli Calcio cresce ancora: accordo con lo sponsor multibrand Oxygizer
15 maggio 2019 18:31
LA FIORENTINA COME L'ASILO MARIUCCIA, TRA LINGUACCE, RIPICCHE E SBERLEFFI. I FISCHI A GERSON E QUEL CONTRATTO CAPESTRO. ALLA FINE ANCHE MONTELLA VA IN CONFUSIONE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
30 aprile 2019 02:33
Biraghi a Valentino Rossi: “Sei un modello da seguire, auguri da tutta la Viola”
16 febbraio 2019 17:06
Bucchioni: "Questo grigiore ha stufato, il livello di Firenze è un altro. Proprietà da mettere spalle al muro"
27 dicembre 2018 16:56
Biraghi: "Il Parma ha vinto con un tiro. Noi poco cinici, ma è mancato solo il gol. Il girone d'andata..."
26 dicembre 2018 17:44
D'Aversa: "Viola più forte di noi, non mi aspettavo di avere i loro punti in campionato"
26 dicembre 2018 17:06
LA PARTE DESTRA DELLA CLASSIFICA OFFENDE LA STORIA E LA DIGNITA' DI FIRENZE. APPELLO AI DELLA VALLE (E A PIOLI): FATE QUALCOSA DI VIOLA!!! L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
03 dicembre 2018 00:15
Cecchi: "Alla Fiorentina non c'è nemmeno un calciatore fiorentino. Così si uccide l'identità"
02 dicembre 2018 13:32
Desolati a Simeone: "Giovanni, non aver paura degli avversari. Sono loro che devono temerti"
28 novembre 2018 16:01
Gasperini esalta il rimpianto viola Mancini: "Può migliorare ancora tanto e andare in nazionale"
12 novembre 2018 14:42
Mancini, l'ex centrale viola che ha segnato più di Chiesa e Simeone. Un altro rimpianto...
11 novembre 2018 14:44
Nzonzi: “Contro la Fiorentina per vincere. Per batterla sarà fondamentale...”
01 novembre 2018 20:02
Biraghi suona la carica: "Punto che va stretto, impariamo dagli errori e insistiamo su quello che funziona"
22 ottobre 2018 16:00
(VIDEO): la struggente storia del colore viola: è lui che ha scelto noi...
12 ottobre 2018 19:42
Repubblica: la rivincita di Dragowski non basta. Ma ora Pioli ha qualche dubbio in più...
16 settembre 2018 10:51
Gazzetta: scatta l’ora di Dragowski. L’eterno secondo avrà la sua chance...
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Benassi? Bastava metterlo nel suo ruolo. E ora il capocannoniere deve offrire cena a tutti...
04 settembre 2018 11:30
Gazzetta: dopo la sosta Pjaca e Veretout nel motore viola. Pioli vuole il croato almeno all'80%...
03 settembre 2018 09:36
Corsport: la Baby Viola non si ferma e scopre Benassi bomber. Fiorentina sospinta dai tifosi...
03 settembre 2018 09:30
Edimilson Fernandes alle visite mediche: "Forza viola, sono felice di essere qua"
12 agosto 2018 13:21
Pjaca: "Voglio dimostrare ai tifosi viola che merito di indossare la 10. Non avete ancora visto il vero me..."
10 agosto 2018 14:53
Galli: "Lafont? Veloce e fisico, migliorerà ancora. Ha 19 anni, non critichiamolo quando sbaglierà"
06 agosto 2018 15:39
Calamai: "Viola da settimo posto? Aspettiamo l'esterno alto. Otto possibili top player in rosa"
25 luglio 2018 10:38
Calenda su Gerson: "Grandissimo talento, era quasi del Barcellona. Viola, è un predestinato..."
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Dall'Inghilterra: Mou offre 50 milioni per Rebic, ecco i soldi per finanziare il mercato viola
18 luglio 2018 15:36
Corvino tenta l'affondo per il dopo Badelj: sprint tra quattro nomi per il successore
15 luglio 2018 21:22
Anche Eysseric festeggia: "Campioni del mondo!". Intanto il suo futuro in viola resta in bilico...
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Minacce choc a Zarate, la moglie: "Uccideranno noi e i nostri figli". L'ex viola in lacrime
05 luglio 2018 14:52
Croazia avanti, Danimarca a casa: Rebic ancora sontuoso. Viola, davvero non si poteva aspettare?
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Nazione: Corvino punta al tesoretto con 6 cessioni. Da Eysseric alla percentuale Rebic, i possibili incassi viola
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Dalla Spagna: la Fiorentina paga la clausola di Alex Fernandez, il "talismano" del Cadice. Lui però...
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Nazione: viola in Europa, programmi stravolti. Ecco 8 gare in 34 giorni, urgono rinforzi da Corvino
28 giugno 2018 10:30
Radio Kiss Kiss: nuova offerta choc del Napoli per Chiesa. Ecco 55 milioni e due giocatori
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Gazzetta: Skorupski alla Fiorentina dipende...dal Real Madrid! Viola vigile sul portiere, dopo il mondiale...
17 giugno 2018 11:08
Muro per Astori, la Fiorentina inizia la rimozione dei cimeli. Presto una nuova destinazione fissa per conservare la memoria del capitano
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