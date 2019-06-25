ACF, da domani alle ore 10 parte la campagna abbonamenti. Prima gara di Coppa Italia in omaggio. I dettagli...

Domani alle ore 10.00 apre la campagna abbonamenti: prezzi bloccati in prelazione, all'InviolaTime ed in tutti i settori. È in omaggio la prima gara di Coppa Italia in programma il 18 agosto. Ci saran...

Domani alle ore 10.00 apre la campagna abbonamenti: prezzi bloccati in prelazione, all'InviolaTime ed in tutti i settori. È in omaggio la prima gara di Coppa Italia in programma il 18 agosto. Ci saranno le riduzioni dei prezzi per gli Under 30, le donne e gli Over 65.

È confermato il finanziamento a tasso zero, il pagamento avverrà da settembre e sarà di 9 rate.