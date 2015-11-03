Notizie Abbonamenti Fiorentina

La campagna abbonamenti è un successo: i posti in Curva Fiesole sono totalmente sold out
02 agosto 2025 15:26
In sole 6 ore sono 3.500 gli abbonamenti dei tifosi della Fiorentina rinnovati per la prossima stagione
09 luglio 2025 19:46
Franchi, per la nuova stagione 24.786 posti disponibili: metà sedute agli abbonati
30 giugno 2025 09:01
La Fiorentina ha raggiunto quota 5 mila abbonati e li ha ringraziati sui propri profili social
16 luglio 2024 13:21
Raggiunti i 10 mila abbonati per la Fiorentina. Società fa marcia indietro e aggiunge la tariffa Under14
12 luglio 2023 13:22
Abbonamento Pro VS abbonamento Easy. Le differenze, dalla cedibilità alla prelazione e punti extra
06 luglio 2023 14:27
Abbonamenti, nuove iniziative ed aumenti: le versioni sono due, la Easy e la Pro
06 luglio 2023 09:23
I prezzi degli abbonamenti della Fiorentina: Curva Fiesole 268 euro, Tribuna 949 euro, Maratona 541 euro
04 luglio 2023 22:41
Riparte la campagna abbonamenti ma non in Curva Ferrovia, confermato il piccolo aumento
19 giugno 2023 08:47
Resp. biglietteria ACF: "Siamo a quota 12mila abbonati. Curva Fiesole verso il sold out"
13 luglio 2022 19:24
Boom di abbonamenti: sono già 6.000 in appena tre giorni di vendita
08 luglio 2022 09:05
Domani il via alla campagna abbonamenti della Fiorentina: "Riempiamo il Franchi: l'effetto viola è tornato!"
04 luglio 2022 18:40
Dazn fa arrabbiare tutti, per colpa dei furbi raddoppia il prezzo dell'abbonamento per più dispositivi
09 giugno 2022 16:41
Dazn fa risparmiare i tifosi, 30 euro al mese per vedere tutta la serie A. No ai salotti post partita
26 marzo 2021 17:04
Scatta la tensione, mezza Serie A non rimborserà i propri abbonati. La Fiorentina...
19 aprile 2020 12:38
Coronavirus, Sky rischia di perdere migliaia di abbonati. Ecco le parole di Bellinazzo
16 marzo 2020 13:00
Rimborso abbonamenti? Deciderà il nuovo decreto che dovrà essere ratificato oggi. I tifosi aspettano info
10 marzo 2020 12:47
Mille abbonamenti in più per il ritorno. Meglio della Fiorentina solo Inter e Milan. Un numero straordinario
25 gennaio 2020 09:18
CorSport, si va verso i 1.000 nuovi abbonamenti sottoscritti. Curva Fiesole ormai esaurita
24 gennaio 2020 13:44
"Ritorno al Franchi" apre la campagna abbonamenti per il girone di ritorno dal 17 al 24 gennaio
17 gennaio 2020 18:25
La classifica degli abbonamenti in A, Fiorentina terza, superata la Juventus. Flop Napoli e Torino
18 ottobre 2019 16:14
Per la sfida con la Juventus si va verso le 40 mila presenze. Abbonamenti a quota 26 mila
08 settembre 2019 12:08
Commisso: "Record di abbonamenti, grazie Firenze. Vogliamo creare una squadra forte. Chiesa e Ribery..."
25 agosto 2019 01:03
CorSport, abbonamenti a quota 24.000, Commisso spera di raggiungere i 25.000 e Barone...
24 agosto 2019 09:52
ACF, raggiunta quota 13.000 abbonati per la nuova stagione
29 luglio 2019 11:10
ACF, raggiunta quota 10.000 abbonamenti. Restano attive le promozioni fino al 31 Luglio
23 luglio 2019 18:02
Comunicato ACF, abbonamenti a quota 3000
04 luglio 2019 18:09
Velocità di abbonamenti doppia rispetto allo scorso anno. Un terzo delle tessere staccate in Curva Fiesole
02 luglio 2019 11:28
Comunicato ACF, abbonamenti: superata quota 2000
01 luglio 2019 19:48
ACF, boom abbonamenti 2019-2020: sono stati venduti 1000 biglietti in un solo giorno
26 giugno 2019 20:40
La Repubblica, obiettivo Commisso superare quota 20.000 abbonati al Franchi
26 giugno 2019 17:00
ACF, da domani alle ore 10 parte la campagna abbonamenti. Prima gara di Coppa Italia in omaggio. I dettagli...
25 giugno 2019 17:02
Disponibili da oggi gli abbonamenti a 18 gare e i biglietti per Fiorentina-Udinese
27 agosto 2018 12:32
CHI L'AVREBBE MAI DETTO? LA MAGGIORANZA SILENZIOSA AMA LA FIORENTINA. E FA L'ABBONAMENTO... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
30 luglio 2018 02:07
Campagna abbonamenti: sono già 1.000 i tagliandi staccati nella prima settimana
25 giugno 2018 12:11
Al via la campagna abbonamenti: si parte lunedì prossimo, tutte le info necessarie...
15 giugno 2018 13:03
La Nazione, oggi sarà ufficiale il dato degli abbonamenti, dovrebbero essere 17 mila tessere per la Fiorentina
16 settembre 2017 11:12
Comunicato ACF, ultima settimana per abbonarsi. Ecco la suddivisione per fasce d'età..
11 settembre 2017 18:17
Lo scatto d'orgoglio di Firenze. Arrivati a 17 mila abbonamenti, 3 mila di differenza rispetto all'anno scorso
06 settembre 2017 11:54
Abbonamenti, che flop. Le tessere vendute sono solo 13.500 un crollo verticale in casa Fiorentina
22 agosto 2017 10:46
Abbonamenti viola, la quota è bloccata a 13 mila. La Fiorentina allunga il periodo di vendita fino al 26 agosto
19 agosto 2017 10:11
Adesso gli abbonamenti crescono, fino ad ora sono 12 mila le tessere staccate e c'è una promozione vantaggiosa
10 agosto 2017 11:20
CdS: accelerata nella campagna abbonamenti, staccate quasi 9000 tessere. Le previsioni...
31 luglio 2017 12:44
Tutto il malcontento dei tifosi viola negli abbonamenti flop. Sono solo 4 mila le tessere vendute per la stagione della Fiorentina
25 luglio 2017 11:20
Flop totale per gli abbonamenti della Fiorentina, parlano i tifosi viola: "Solo cessioni, zero acquisti ma i Della Valle non si toccano"
20 luglio 2017 09:59
Flop senza precedenti degli abbonamenti per la Fiorentina, solo 1200 tessere vendute fino ad ora
30 giugno 2017 11:59
Solo mille abbonamenti fatti. Cinque motivi per cui la Fiorentina deve preoccuparsi
23 giugno 2017 11:29
Abbonamenti serie A, la Fiorentina è seconda dietro la Juventus, tifosi viola al top
06 settembre 2016 11:44
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