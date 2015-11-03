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Notizie Abbonamenti Fiorentina

La campagna abbonamenti è un successo: i posti in Curva Fiesole sono totalmente sold out

02 agosto 2025 15:26

In sole 6 ore sono 3.500 gli abbonamenti dei tifosi della Fiorentina rinnovati per la prossima stagione

09 luglio 2025 19:46

Franchi, per la nuova stagione 24.786 posti disponibili: metà sedute agli abbonati

30 giugno 2025 09:01

La Fiorentina ha raggiunto quota 5 mila abbonati e li ha ringraziati sui propri profili social

16 luglio 2024 13:21

Raggiunti i 10 mila abbonati per la Fiorentina. Società fa marcia indietro e aggiunge la tariffa Under14

12 luglio 2023 13:22

Abbonamento Pro VS abbonamento Easy. Le differenze, dalla cedibilità alla prelazione e punti extra

06 luglio 2023 14:27

Abbonamenti, nuove iniziative ed aumenti: le versioni sono due, la Easy e la Pro

06 luglio 2023 09:23

I prezzi degli abbonamenti della Fiorentina: Curva Fiesole 268 euro, Tribuna 949 euro, Maratona 541 euro

04 luglio 2023 22:41

Riparte la campagna abbonamenti ma non in Curva Ferrovia, confermato il piccolo aumento

19 giugno 2023 08:47

Resp. biglietteria ACF: "Siamo a quota 12mila abbonati. Curva Fiesole verso il sold out"

13 luglio 2022 19:24

Boom di abbonamenti: sono già 6.000 in appena tre giorni di vendita 

08 luglio 2022 09:05

Domani il via alla campagna abbonamenti della Fiorentina: "Riempiamo il Franchi: l'effetto viola è tornato!"

04 luglio 2022 18:40

Dazn fa arrabbiare tutti, per colpa dei furbi raddoppia il prezzo dell'abbonamento per più dispositivi

09 giugno 2022 16:41

Dazn fa risparmiare i tifosi, 30 euro al mese per vedere tutta la serie A. No ai salotti post partita

26 marzo 2021 17:04

Scatta la tensione, mezza Serie A non rimborserà i propri abbonati. La Fiorentina...

19 aprile 2020 12:38

Coronavirus, Sky rischia di perdere migliaia di abbonati. Ecco le parole di Bellinazzo

16 marzo 2020 13:00

Rimborso abbonamenti? Deciderà il nuovo decreto che dovrà essere ratificato oggi. I tifosi aspettano info

10 marzo 2020 12:47

Mille abbonamenti in più per il ritorno. Meglio della Fiorentina solo Inter e Milan. Un numero straordinario

25 gennaio 2020 09:18

CorSport, si va verso i 1.000 nuovi abbonamenti sottoscritti. Curva Fiesole ormai esaurita

24 gennaio 2020 13:44

"Ritorno al Franchi" apre la campagna abbonamenti per il girone di ritorno dal 17 al 24 gennaio

17 gennaio 2020 18:25

La classifica degli abbonamenti in A, Fiorentina terza, superata la Juventus. Flop Napoli e Torino

18 ottobre 2019 16:14

Per la sfida con la Juventus si va verso le 40 mila presenze. Abbonamenti a quota 26 mila

08 settembre 2019 12:08

Commisso: "Record di abbonamenti, grazie Firenze. Vogliamo creare una squadra forte. Chiesa e Ribery..."

25 agosto 2019 01:03

CorSport, abbonamenti a quota 24.000, Commisso spera di raggiungere i 25.000 e Barone...

24 agosto 2019 09:52

ACF, raggiunta quota 13.000 abbonati per la nuova stagione

29 luglio 2019 11:10

ACF, raggiunta quota 10.000 abbonamenti. Restano attive le promozioni fino al 31 Luglio

23 luglio 2019 18:02

Comunicato ACF, abbonamenti a quota 3000

04 luglio 2019 18:09

Velocità di abbonamenti doppia rispetto allo scorso anno. Un terzo delle tessere staccate in Curva Fiesole

02 luglio 2019 11:28

Comunicato ACF, abbonamenti: superata quota 2000

01 luglio 2019 19:48

ACF, boom abbonamenti 2019-2020: sono stati venduti 1000 biglietti in un solo giorno

26 giugno 2019 20:40

La Repubblica, obiettivo Commisso superare quota 20.000 abbonati al Franchi

26 giugno 2019 17:00

ACF, da domani alle ore 10 parte la campagna abbonamenti. Prima gara di Coppa Italia in omaggio. I dettagli...

25 giugno 2019 17:02

Disponibili da oggi gli abbonamenti a 18 gare e i biglietti per Fiorentina-Udinese

27 agosto 2018 12:32

CHI L'AVREBBE MAI DETTO? LA MAGGIORANZA SILENZIOSA AMA LA FIORENTINA. E FA L'ABBONAMENTO... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

30 luglio 2018 02:07

Campagna abbonamenti: sono già 1.000 i tagliandi staccati nella prima settimana

25 giugno 2018 12:11

Al via la campagna abbonamenti: si parte lunedì prossimo, tutte le info necessarie...

15 giugno 2018 13:03

La Nazione, oggi sarà ufficiale il dato degli abbonamenti, dovrebbero essere 17 mila tessere per la Fiorentina

16 settembre 2017 11:12

Comunicato ACF, ultima settimana per abbonarsi. Ecco la suddivisione per fasce d'età..

11 settembre 2017 18:17

Lo scatto d'orgoglio di Firenze. Arrivati a 17 mila abbonamenti, 3 mila di differenza rispetto all'anno scorso

06 settembre 2017 11:54

Abbonamenti, che flop. Le tessere vendute sono solo 13.500 un crollo verticale in casa Fiorentina

22 agosto 2017 10:46

Abbonamenti viola, la quota è bloccata a 13 mila. La Fiorentina allunga il periodo di vendita fino al 26 agosto

19 agosto 2017 10:11

Adesso gli abbonamenti crescono, fino ad ora sono 12 mila le tessere staccate e c'è una promozione vantaggiosa

10 agosto 2017 11:20

CdS: accelerata nella campagna abbonamenti, staccate quasi 9000 tessere. Le previsioni...

31 luglio 2017 12:44

Tutto il malcontento dei tifosi viola negli abbonamenti flop. Sono solo 4 mila le tessere vendute per la stagione della Fiorentina

25 luglio 2017 11:20

Flop totale per gli abbonamenti della Fiorentina, parlano i tifosi viola: "Solo cessioni, zero acquisti ma i Della Valle non si toccano"

20 luglio 2017 09:59

Flop senza precedenti degli abbonamenti per la Fiorentina, solo 1200 tessere vendute fino ad ora

30 giugno 2017 11:59

Solo mille abbonamenti fatti. Cinque motivi per cui la Fiorentina deve preoccuparsi

23 giugno 2017 11:29

Abbonamenti serie A, la Fiorentina è seconda dietro la Juventus, tifosi viola al top

06 settembre 2016 11:44

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