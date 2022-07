Domani il via alla campagna abbonamenti della Fiorentina: “Riempiamo il Franchi: l’effetto viola è tornato!”

Con una nota sul proprio canale ufficiale, la Fiorentina ha annunciato che da domani, martedì 5 luglio, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2022-2023. Di seguito il comunicato ufficiale: “Martedì 5 Luglio la Fiorentina aprirà la Campagna abbonamenti per la Stagione 2022/23. Consapevoli delle difficoltà economiche generali in cui ancora si trovano molte famiglie dopo questi anni di pandemia e di crisi economica, la Fiorentina ha scelto, con la volontà di avere sempre accanto i propri tifosi, di mantenere, per la grande maggioranza dei settori dello stadio, i prezzi della stagione 2019/20. All’interno dell’area dedicata sul sito, attiva da domani alle ore 10.00, sarà possibile trovare tutte le informazioni per acquistare il carnet per il prossimo campionato e scoprire le tariffe e le molteplici promozioni a disposizione dei nostri tifosi. Ci attende una stagione ricca di emozioni, riempiamo il Franchi: L’effetto viola è tornato!”.