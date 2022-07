Ufficiale: Rolando Mandragora è un nuovo giocatore della Fiorentina. Mercoledì la presentazione

Rolando Mandragora è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista si trasferisce a Firenze a titolo definitivo per 8.2 milioni di euro più un milione di bonus al raggiungimento di specifici obiettivi (qualificazione dei viola in Champions League, ndr). L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato presente sul sito ufficiale della società viola: “La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora dalla FC Juventus. Mandragora, nato a Napoli il 29 Giugno del 1997, ha indossato, in serie A, la maglia di Genoa, Juventus, Udinese e Torino. In totale, nella massima serie, ha disputato 151 partite, realizzando 8 reti. Il nuovo calciatore viola conta anche una presenza con la Nazionale Italiana. Mandragora verrà presentato alla stampa dal DG Joe Barone mercoledì 6 luglio alle ore 12:00 presso la sala stampa del Museo del Calcio a Coverciano. Per l’accesso alla sala stampa sarà obbligatorio indossare una mascherona FFP2”.