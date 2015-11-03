Labaro Viola

Notizie Mandragora Fiorentina

Di Gennaro: "A Torino si mangiano le mani per Fagioli, lui è il regista di cui in viola c'era bisogno"

18 maggio 2026 14:16

Corriere dello Sport esalta Mandragora: "Terzo miglior marcatore della Fiorentina dopo Kean e Gud"

18 maggio 2026 10:19

Gazzetta: “Mandragora aveva preso male l’esclusione dai titolari. Rabbia trasformata in combustibile”

18 maggio 2026 09:47

Vaciago: "Vlahovic resta il punto fisso della Juventus e domani cercherà di far male alla sua ex squadra"

16 maggio 2026 19:12

Corriere dello Sport: "Ndour e Mandragora restano alla Fiorentina. Spazio a loro nella squadra del futuro"

15 maggio 2026 09:31

Flachi duro: "La Fiorentina si è salvata per fortuna, Vanoli non ha dato niente a questa squadra"

12 maggio 2026 14:24

Probabile formazione: Mandragora torna in mediana. Harrison riposa, c’è Parisi

08 maggio 2026 08:27

Mandragora polemico al cambio. Gazzetta: “Infastidito perché prima indicava Fagioli e poi lui”

27 aprile 2026 09:02

Mandragora polemico per la sostituzione. Vanoli: "Dinamiche di campo, Rolando è uno che ci tiene"

26 aprile 2026 16:24

Gazzetta sicura: “Il futuro di Mandragora è alla Fiorentina, blindato il suo rapporto con il club”

24 aprile 2026 10:37

Moviola Gazzetta: “Ok il rigore dato alla Fiorentina. Poi Mandragora giù ma niente estremi per il penalty”

17 aprile 2026 08:16

Mandragora da 7. Gazzetta: “Si procura il rigore e nel secondo tempo alza il livello in cabina di regia”

17 aprile 2026 08:03

Mandragora: "L'andata ci penalizza, ma con l'aiuto del Franchi possiamo compiere un'impresa da ricordare per sempre"

15 aprile 2026 19:01

Mandragora fa un appello ai tifosi della Fiorentina: "Noi ci crediamo. Giovedì abbiamo bisogno di voi"

13 aprile 2026 23:23

PAGELLE FIORENTINA: GOSENS LA DECIDE, DE GEA VERSIONE SUPERMAN. FAZZINI PIMPANTE

13 aprile 2026 22:46

Mandragora: "Le assenze non sono alibi: abbiamo bisogno di fare punti per la salvezza"

13 aprile 2026 20:12

Corriere dello Sport: "Infortunio Mandragora complesso, recupero personalizzato per tre settimane"

13 aprile 2026 09:31

Fiorentina, tra certezze e dubbi: Mandragora, Dodò e Kean in recupero, Parisi e Solomon da monitorare

08 aprile 2026 10:02

Nazione: “Vanoli recupera Dodò e Mandragora. Parisi e Solomon a rischio forfait”

08 aprile 2026 08:19

Gazzetta: "Emergenza infortuni, Vanoli spera in qualche recupero last minute prima della partenza"

07 aprile 2026 10:19

Nazione: “Vanoli per il Crystal Palace spera di recuperare almeno Parisi, Dodò e Mandragora”

05 aprile 2026 09:49

Dodó, Solomon, Parisi, Mandragora e Fortini fuori dai convocati perché non hanno recuperato dagli infortuni

03 aprile 2026 19:11

Convocati Fiorentina: Emergenza per Vanoli, mancano Dodò, Fortini, Mandragora, Solomon e Parisi, c'è Kean

03 aprile 2026 19:03

Corriere dello Sport: "Mandragora ha ancora dolore al polpaccio. Anche Dodò e Fortini verso il forfait"

03 aprile 2026 09:06

Nazione: “Dodò resta in dubbio per domani. Ancora forfait per Fortini. Mandragora ancora infortunato”

03 aprile 2026 08:34

Nazione: “Mandragora, Fortini e Dodò proveranno ad esserci con il Verona. Rolando il più vicino al rientro”

01 aprile 2026 08:48

Parisi: "Mandragora, Ndour e Ranieri sottovalutati. Nicolò si è preso le sue responsabilità"

29 marzo 2026 10:29

Corriere Fiorentino: “Solomon recuperato per il Verona, Mandragora lavora ancora a parte”

29 marzo 2026 09:50

Mandragora: “Salvezza obiettivo principale. Conference? Deve essere un traguardo per noi“

28 marzo 2026 18:25

Nazione svela: “Al contrario di Solomon, Mandragora ieri non si è allenato in gruppo”

27 marzo 2026 09:38

Corriere dello Sport svela: "Mandragora ha fatto di tutto per esserci con l'Inter ma tentativi vani"

26 marzo 2026 10:33

Corriere dello Sport svela: "Contro l'Inter, la coppia di mediani sarà Mandragora-Brescianini"

21 marzo 2026 09:44

Mandragora: "L'annata difficile ce la siamo meritata, dobbiamo uscirne tutti insieme. Abbiamo cambiato atteggiamento".

17 marzo 2026 00:00

Frey demolisce i calciatori: "Ranieri non è un leader, Mandragora non è un leader. Non ce n'è uno"

12 marzo 2026 11:23

Fedez svela il suo idolo: “Ha giocato Mandragora? È il mio preferito, anche se non so perché”

28 febbraio 2026 22:52

Repubblica: “Conference fastidio? No, può rivelarsi utile. Anche per mantenere vivo obiettivo di inizio stagione”

25 febbraio 2026 08:29

La crescita di Mandragora nei numeri: negli ultimi 12 mesi 14 gol e 6 assist. Meglio anche di Kean

22 febbraio 2026 11:42

Corriere Fiorentino: “Ranieri in poche settimane aveva perso tutto. Mandragora non ha dismesso i panni del leader”

21 febbraio 2026 13:01

Bucciantini: "Mandragora possono criticarlo quanto vogliono ma intanto segna. Migliore in campo".

20 febbraio 2026 21:08

Corriere Fiorentino: “Turnover Fiorentina in Polonia. Gosens e Fortini sulle fasce, Mandragora dal 1’”

17 febbraio 2026 09:36

Mandragora: "Sul rigore era successo un casino a Sassuolo, l'ho lasciato volentieri a Moise, siamo felici per lui"

14 febbraio 2026 18:14

Mandragora: "Sono uno dei giocatori che è qui da più tempo, sento questa responsabilità"

14 febbraio 2026 14:55

Marinozzi: "Mandragora sottovalutato, è il miglior marcatore Viola. Alla Fiorentina sta mancando Kean"

07 febbraio 2026 15:05

Nazione: “Piccoli out, Kean parte dalla panchina. Dodò e Mandragora saranno titolari”

30 gennaio 2026 09:31

Doppio forfait in casa Fiorentina in Coppa Italia: lombalgia per Mandragora e contusione alla coscia per Dodo

27 gennaio 2026 20:28

Cecchi: “ Fagioli è imprescindibile, ma Mandragora e Ndour non si vedono. Fazzini? Un mistero”

26 gennaio 2026 15:31

Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"

26 gennaio 2026 11:58

Cecchi duro: “Mandragora e Ndour come il pallone arancione, non si sono visti quasi mai”

25 gennaio 2026 09:52

Gazzetta svela: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora+Fazzini per Fabbian. Italiano ha voluto Sohm”

20 gennaio 2026 09:39

D’Agostino elogia Mandragora: “La certezza della Fiorentina negli ultimi due anni, si sta completando”

19 gennaio 2026 15:58

Lady Radio: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora al Bologna. Fabbian guadagnerà 700 mila euro in più”

19 gennaio 2026 14:22

Nazione elogia Mandragora: “Prestazione completa e di intelligenza tattica. Copre e si propone”

19 gennaio 2026 09:25

La Fiorentina trionfa per Rocco! Vince 2-1 contro il Bologna al Dall'Ara. In gol Mandragora e Piccoli

18 gennaio 2026 17:06

Mandragora ricorda Commisso: "Persona genuina, grazie di tutto Presidente! Riposa in pace"

17 gennaio 2026 15:54

Corriere dello Sport: "Mandragora è incedibile per la Fiorentina. Così come Fagioli, Kean e Dodò"

15 gennaio 2026 09:40

Piccinetti duro su Mandragora: “Era il manovale della squadra, ora in campo è un fantasma”

07 gennaio 2026 16:25

Pedullà: "Mandragora a meno di clamorose trattative resterà alla Fiorentina, Kean non è sul mercato"

06 gennaio 2026 14:56

Nazione: “In mediana occhi su Brescianini e Casadei. Scambio con Mandragora? Molto difficile”

05 gennaio 2026 09:51

Nazione: “Mandragora ha messo in stand by il Torino, sullo sfondo l’Atalanta. Fiorentina su Casadei”

04 gennaio 2026 09:56

Nazione: “Mandragora verso la permanenza, ma c’è sempre l’idea Casadei per la Fiorentina”

03 gennaio 2026 09:40

Fattori: "Mandragora è il miglior calciatore che abbiamo e la Fiorentina vuole cederlo"

02 gennaio 2026 17:36

Nazione: “Emergenza influenza rientrata: Dodò, Mandragora e Gudmundsson hanno avuto la febbre”

02 gennaio 2026 10:06

Pedullà rivela: "Non ci sono margini di manovra per uno scambio tra Mandragora e Casadei"

01 gennaio 2026 17:02

Moretto: "Torino e Fiorentina dialogano per un possibile scambio Mandragora-Casadei"

31 dicembre 2025 22:04

Corriere dello Sport: "Il Genoa insiste per Mandragora. La Fiorentina lo valuta 8 milioni"

31 dicembre 2025 09:59

Di Marzio: "Il Genoa ha contattato Mandragora. Da capire se vorrà lasciare la Fiorentina"

30 dicembre 2025 09:01

Nazione: “L’Atalanta di Palladino è interessata a Mandragora e a Pablo Marì, suo fedelissimo”

29 dicembre 2025 09:41

Nazione: "Mandragora conta di recuperare in breve tempo. Forse presente già a Parma"

23 dicembre 2025 10:20

Moretto su Mandragora: "A gennaio potrebbe partire. Hanno chiesto informazioni il Marsiglia e il Genoa"

20 dicembre 2025 19:05

Mandragora: "Sono entrato e per velocizzare i tempi volevo lanciare la fascia a Marì, ma è caduta"

18 dicembre 2025 23:52

Mandragora ha gettato la fascia per terra dopo averla avuta da Dzeko. Raccolta da Viti e data a Pablo Mari

18 dicembre 2025 23:18

Viviano: "Mandragora mi sembra sia l'unico che si sia reso conto della situazione con il povero Fortini"

16 dicembre 2025 18:16

Amoruso critico su Vanoli: “Perché togliere Ranieri, Mandragora e Fagioli? Squadra senza personalità”

16 dicembre 2025 16:17

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, il vero disastro è dentro lo spogliatoio. Negarlo è da ipocriti!"

09 dicembre 2025 15:02

Corriere Fiorentino svela: "Tensione Kean-Mandragora ha toccato punte bollenti all'intervallo"

09 dicembre 2025 09:45

Moviola Corriere dello Sport: "Rigore Fiorentina ok, Pairetto grazia Mandragora che rischia il rosso"

07 dicembre 2025 10:24

Mandragora da 6. Nazione: “Grande sicurezza. È l’ultimo ad arrendersi cercando di fare argine in mezzo”

07 dicembre 2025 10:06

Litigio tra Kean, Mandragora e Ranieri sul rigore. Fagioli cerca di calmarlo. Vanoli in silenzio

06 dicembre 2025 17:43

Nazione: “Mandragora leader, a due o tre non importa, lui sarà nel cuore del centrocampo della Fiorentina”

05 dicembre 2025 09:39

Corriere Fiorentino sottolinea: “Mandragora ha vinto più duelli di tutti (10), male le punte”

04 dicembre 2025 08:32

Mandragora: ”Non basta provarci, non possiamo essere questi. Dobbiamo lavorare, ci serve la vittoria”

28 novembre 2025 10:50

Bucciantini: "A centrocampo ci sono solo i gol di Mandragora, Vanoli non ha ancora trovato i titolari"

26 novembre 2025 13:40

Caressa dubbioso sul rigore revocato: “L’intervento del VAR un po’ tirato per i capelli, così diventa moviola”

25 novembre 2025 19:27

Orlando: "Mandragora ha le caratteristiche per essere un leader. I suoi goal li fa, si sa inserire"

25 novembre 2025 18:10

Un leader sottovalutato, ma costante di rendimento: Mandragora è centrale nella Fiorentina di Vanoli

25 novembre 2025 11:13

Corriere Fiorentino sottolinea: “Mandragora tra i calciatori più determinanti della Fiorentina: 10 gol nel 2025”

24 novembre 2025 09:03

Flachi: "Buon punto per smuovere la classifica, ma la Fiorentina ha troppi limiti in tutta la squadra"

23 novembre 2025 16:34

Nazione: “Rolly-gol sembra il clone di Vanoli in campo. Terza rete in 12 partite”

23 novembre 2025 10:06

Mandragora: "Il percorso non sarà facile né breve, ma siamo compatti e ne usciremo da squadra"

22 novembre 2025 20:41

Corriere dello Sport: "Kean guida i 4 ex Juve adesso alla Fiorentina"

22 novembre 2025 10:03

Corriere Fiorentino: “Sohm-Caviglia-Mandragora contro la Juve, una rivoluzione solo nella sostanza”

20 novembre 2025 09:23

Nazione: “Rinnovo Mandragora, è fatta fino al 2028! La firma arriverà a gennaio, decisiva la sua volontà”

18 novembre 2025 09:40

Repubblica: "Mandragora e Nicolussi Caviglia con Sohm o Fagioli. Ballottaggio tra Dzeko e Piccoli"

09 novembre 2025 09:34

Mandragora premiato al Gran Galà del calcio: Ha vinto il premio di miglior centrocampista dello scorso campionato

08 novembre 2025 16:50

Mandragora: "Siamo tutti responsabili e dispiaciuti. Non siamo riusciti ad incastrarci con le richieste di Pioli"

05 novembre 2025 22:36

Mandragora: "Siamo i responsabili, difficile dire con precisione cosa non ha funzionato con Pioli"

05 novembre 2025 18:51

Corriere dello Sport svela: "Mandragora è diventato il quinto calciatore più pagato della Fiorentina"

01 novembre 2025 09:40

TMW: “Mandragora ha rinnovato con la Fiorentina, contratto da 1,8 milioni più bonus”

31 ottobre 2025 15:54

Corriere dello Sport: "Mandragora verso la conferma anche se il rendimento è a picco"

29 ottobre 2025 09:33

Nazione: “Mandragora-Fiorentina c’è già un accordo verbale. Rinnovo Dodò incontro prossima sosta”

28 ottobre 2025 10:08

Archivio

Esplora l'archivio di Mandragora

Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 34 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 26 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 21 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 6 Sett. 3
Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 39 Sett. 36 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 21
Sett. 5 Sett. 4
Sett. 48 Sett. 26 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 4
Sett. 31 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 20 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 6
Sett. 35 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 22