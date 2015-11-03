Notizie Mandragora Fiorentina

Di Gennaro: "A Torino si mangiano le mani per Fagioli, lui è il regista di cui in viola c'era bisogno"
18 maggio 2026 14:16
Corriere dello Sport esalta Mandragora: "Terzo miglior marcatore della Fiorentina dopo Kean e Gud"
18 maggio 2026 10:19
Gazzetta: “Mandragora aveva preso male l’esclusione dai titolari. Rabbia trasformata in combustibile”
18 maggio 2026 09:47
Vaciago: "Vlahovic resta il punto fisso della Juventus e domani cercherà di far male alla sua ex squadra"
16 maggio 2026 19:12
Corriere dello Sport: "Ndour e Mandragora restano alla Fiorentina. Spazio a loro nella squadra del futuro"
15 maggio 2026 09:31
Flachi duro: "La Fiorentina si è salvata per fortuna, Vanoli non ha dato niente a questa squadra"
12 maggio 2026 14:24
Probabile formazione: Mandragora torna in mediana. Harrison riposa, c’è Parisi
08 maggio 2026 08:27
Mandragora polemico al cambio. Gazzetta: “Infastidito perché prima indicava Fagioli e poi lui”
27 aprile 2026 09:02
Mandragora polemico per la sostituzione. Vanoli: "Dinamiche di campo, Rolando è uno che ci tiene"
26 aprile 2026 16:24
Gazzetta sicura: “Il futuro di Mandragora è alla Fiorentina, blindato il suo rapporto con il club”
24 aprile 2026 10:37
Moviola Gazzetta: “Ok il rigore dato alla Fiorentina. Poi Mandragora giù ma niente estremi per il penalty”
17 aprile 2026 08:16
Mandragora da 7. Gazzetta: “Si procura il rigore e nel secondo tempo alza il livello in cabina di regia”
17 aprile 2026 08:03
Mandragora: "L'andata ci penalizza, ma con l'aiuto del Franchi possiamo compiere un'impresa da ricordare per sempre"
15 aprile 2026 19:01
Mandragora fa un appello ai tifosi della Fiorentina: "Noi ci crediamo. Giovedì abbiamo bisogno di voi"
13 aprile 2026 23:23
PAGELLE FIORENTINA: GOSENS LA DECIDE, DE GEA VERSIONE SUPERMAN. FAZZINI PIMPANTE
13 aprile 2026 22:46
Mandragora: "Le assenze non sono alibi: abbiamo bisogno di fare punti per la salvezza"
13 aprile 2026 20:12
Corriere dello Sport: "Infortunio Mandragora complesso, recupero personalizzato per tre settimane"
13 aprile 2026 09:31
Fiorentina, tra certezze e dubbi: Mandragora, Dodò e Kean in recupero, Parisi e Solomon da monitorare
08 aprile 2026 10:02
Nazione: “Vanoli recupera Dodò e Mandragora. Parisi e Solomon a rischio forfait”
08 aprile 2026 08:19
Gazzetta: "Emergenza infortuni, Vanoli spera in qualche recupero last minute prima della partenza"
07 aprile 2026 10:19
Nazione: “Vanoli per il Crystal Palace spera di recuperare almeno Parisi, Dodò e Mandragora”
05 aprile 2026 09:49
Dodó, Solomon, Parisi, Mandragora e Fortini fuori dai convocati perché non hanno recuperato dagli infortuni
03 aprile 2026 19:11
Convocati Fiorentina: Emergenza per Vanoli, mancano Dodò, Fortini, Mandragora, Solomon e Parisi, c'è Kean
03 aprile 2026 19:03
Corriere dello Sport: "Mandragora ha ancora dolore al polpaccio. Anche Dodò e Fortini verso il forfait"
03 aprile 2026 09:06
Nazione: “Dodò resta in dubbio per domani. Ancora forfait per Fortini. Mandragora ancora infortunato”
03 aprile 2026 08:34
Nazione: “Mandragora, Fortini e Dodò proveranno ad esserci con il Verona. Rolando il più vicino al rientro”
01 aprile 2026 08:48
Parisi: "Mandragora, Ndour e Ranieri sottovalutati. Nicolò si è preso le sue responsabilità"
29 marzo 2026 10:29
Corriere Fiorentino: “Solomon recuperato per il Verona, Mandragora lavora ancora a parte”
29 marzo 2026 09:50
Mandragora: “Salvezza obiettivo principale. Conference? Deve essere un traguardo per noi“
28 marzo 2026 18:25
Nazione svela: “Al contrario di Solomon, Mandragora ieri non si è allenato in gruppo”
27 marzo 2026 09:38
Corriere dello Sport svela: "Mandragora ha fatto di tutto per esserci con l'Inter ma tentativi vani"
26 marzo 2026 10:33
Corriere dello Sport svela: "Contro l'Inter, la coppia di mediani sarà Mandragora-Brescianini"
21 marzo 2026 09:44
Mandragora: "L'annata difficile ce la siamo meritata, dobbiamo uscirne tutti insieme. Abbiamo cambiato atteggiamento".
17 marzo 2026 00:00
Frey demolisce i calciatori: "Ranieri non è un leader, Mandragora non è un leader. Non ce n'è uno"
12 marzo 2026 11:23
Fedez svela il suo idolo: “Ha giocato Mandragora? È il mio preferito, anche se non so perché”
28 febbraio 2026 22:52
Repubblica: “Conference fastidio? No, può rivelarsi utile. Anche per mantenere vivo obiettivo di inizio stagione”
25 febbraio 2026 08:29
La crescita di Mandragora nei numeri: negli ultimi 12 mesi 14 gol e 6 assist. Meglio anche di Kean
22 febbraio 2026 11:42
Corriere Fiorentino: “Ranieri in poche settimane aveva perso tutto. Mandragora non ha dismesso i panni del leader”
21 febbraio 2026 13:01
Bucciantini: "Mandragora possono criticarlo quanto vogliono ma intanto segna. Migliore in campo".
20 febbraio 2026 21:08
Corriere Fiorentino: “Turnover Fiorentina in Polonia. Gosens e Fortini sulle fasce, Mandragora dal 1’”
17 febbraio 2026 09:36
Mandragora: "Sul rigore era successo un casino a Sassuolo, l'ho lasciato volentieri a Moise, siamo felici per lui"
14 febbraio 2026 18:14
Mandragora: "Sono uno dei giocatori che è qui da più tempo, sento questa responsabilità"
14 febbraio 2026 14:55
Marinozzi: "Mandragora sottovalutato, è il miglior marcatore Viola. Alla Fiorentina sta mancando Kean"
07 febbraio 2026 15:05
Nazione: “Piccoli out, Kean parte dalla panchina. Dodò e Mandragora saranno titolari”
30 gennaio 2026 09:31
Doppio forfait in casa Fiorentina in Coppa Italia: lombalgia per Mandragora e contusione alla coscia per Dodo
27 gennaio 2026 20:28
Cecchi: “ Fagioli è imprescindibile, ma Mandragora e Ndour non si vedono. Fazzini? Un mistero”
26 gennaio 2026 15:31
Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"
26 gennaio 2026 11:58
Cecchi duro: “Mandragora e Ndour come il pallone arancione, non si sono visti quasi mai”
25 gennaio 2026 09:52
Gazzetta svela: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora+Fazzini per Fabbian. Italiano ha voluto Sohm”
20 gennaio 2026 09:39
D’Agostino elogia Mandragora: “La certezza della Fiorentina negli ultimi due anni, si sta completando”
19 gennaio 2026 15:58
Lady Radio: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora al Bologna. Fabbian guadagnerà 700 mila euro in più”
19 gennaio 2026 14:22
Nazione elogia Mandragora: “Prestazione completa e di intelligenza tattica. Copre e si propone”
19 gennaio 2026 09:25
La Fiorentina trionfa per Rocco! Vince 2-1 contro il Bologna al Dall'Ara. In gol Mandragora e Piccoli
18 gennaio 2026 17:06
Mandragora ricorda Commisso: "Persona genuina, grazie di tutto Presidente! Riposa in pace"
17 gennaio 2026 15:54
Corriere dello Sport: "Mandragora è incedibile per la Fiorentina. Così come Fagioli, Kean e Dodò"
15 gennaio 2026 09:40
Piccinetti duro su Mandragora: “Era il manovale della squadra, ora in campo è un fantasma”
07 gennaio 2026 16:25
Pedullà: "Mandragora a meno di clamorose trattative resterà alla Fiorentina, Kean non è sul mercato"
06 gennaio 2026 14:56
Nazione: “In mediana occhi su Brescianini e Casadei. Scambio con Mandragora? Molto difficile”
05 gennaio 2026 09:51
Nazione: “Mandragora ha messo in stand by il Torino, sullo sfondo l’Atalanta. Fiorentina su Casadei”
04 gennaio 2026 09:56
Nazione: “Mandragora verso la permanenza, ma c’è sempre l’idea Casadei per la Fiorentina”
03 gennaio 2026 09:40
Fattori: "Mandragora è il miglior calciatore che abbiamo e la Fiorentina vuole cederlo"
02 gennaio 2026 17:36
Nazione: “Emergenza influenza rientrata: Dodò, Mandragora e Gudmundsson hanno avuto la febbre”
02 gennaio 2026 10:06
Pedullà rivela: "Non ci sono margini di manovra per uno scambio tra Mandragora e Casadei"
01 gennaio 2026 17:02
Moretto: "Torino e Fiorentina dialogano per un possibile scambio Mandragora-Casadei"
31 dicembre 2025 22:04
Corriere dello Sport: "Il Genoa insiste per Mandragora. La Fiorentina lo valuta 8 milioni"
31 dicembre 2025 09:59
Di Marzio: "Il Genoa ha contattato Mandragora. Da capire se vorrà lasciare la Fiorentina"
30 dicembre 2025 09:01
Nazione: “L’Atalanta di Palladino è interessata a Mandragora e a Pablo Marì, suo fedelissimo”
29 dicembre 2025 09:41
Nazione: "Mandragora conta di recuperare in breve tempo. Forse presente già a Parma"
23 dicembre 2025 10:20
Moretto su Mandragora: "A gennaio potrebbe partire. Hanno chiesto informazioni il Marsiglia e il Genoa"
20 dicembre 2025 19:05
Mandragora: "Sono entrato e per velocizzare i tempi volevo lanciare la fascia a Marì, ma è caduta"
18 dicembre 2025 23:52
Mandragora ha gettato la fascia per terra dopo averla avuta da Dzeko. Raccolta da Viti e data a Pablo Mari
18 dicembre 2025 23:18
Viviano: "Mandragora mi sembra sia l'unico che si sia reso conto della situazione con il povero Fortini"
16 dicembre 2025 18:16
Amoruso critico su Vanoli: “Perché togliere Ranieri, Mandragora e Fagioli? Squadra senza personalità”
16 dicembre 2025 16:17
Scugnizzo Viola: "Fiorentina, il vero disastro è dentro lo spogliatoio. Negarlo è da ipocriti!"
09 dicembre 2025 15:02
Corriere Fiorentino svela: "Tensione Kean-Mandragora ha toccato punte bollenti all'intervallo"
09 dicembre 2025 09:45
Moviola Corriere dello Sport: "Rigore Fiorentina ok, Pairetto grazia Mandragora che rischia il rosso"
07 dicembre 2025 10:24
Mandragora da 6. Nazione: “Grande sicurezza. È l’ultimo ad arrendersi cercando di fare argine in mezzo”
07 dicembre 2025 10:06
Litigio tra Kean, Mandragora e Ranieri sul rigore. Fagioli cerca di calmarlo. Vanoli in silenzio
06 dicembre 2025 17:43
Nazione: “Mandragora leader, a due o tre non importa, lui sarà nel cuore del centrocampo della Fiorentina”
05 dicembre 2025 09:39
Corriere Fiorentino sottolinea: “Mandragora ha vinto più duelli di tutti (10), male le punte”
04 dicembre 2025 08:32
Mandragora: ”Non basta provarci, non possiamo essere questi. Dobbiamo lavorare, ci serve la vittoria”
28 novembre 2025 10:50
Bucciantini: "A centrocampo ci sono solo i gol di Mandragora, Vanoli non ha ancora trovato i titolari"
26 novembre 2025 13:40
Caressa dubbioso sul rigore revocato: “L’intervento del VAR un po’ tirato per i capelli, così diventa moviola”
25 novembre 2025 19:27
Orlando: "Mandragora ha le caratteristiche per essere un leader. I suoi goal li fa, si sa inserire"
25 novembre 2025 18:10
Un leader sottovalutato, ma costante di rendimento: Mandragora è centrale nella Fiorentina di Vanoli
25 novembre 2025 11:13
Corriere Fiorentino sottolinea: “Mandragora tra i calciatori più determinanti della Fiorentina: 10 gol nel 2025”
24 novembre 2025 09:03
Flachi: "Buon punto per smuovere la classifica, ma la Fiorentina ha troppi limiti in tutta la squadra"
23 novembre 2025 16:34
Nazione: “Rolly-gol sembra il clone di Vanoli in campo. Terza rete in 12 partite”
23 novembre 2025 10:06
Mandragora: "Il percorso non sarà facile né breve, ma siamo compatti e ne usciremo da squadra"
22 novembre 2025 20:41
Corriere dello Sport: "Kean guida i 4 ex Juve adesso alla Fiorentina"
22 novembre 2025 10:03
Corriere Fiorentino: “Sohm-Caviglia-Mandragora contro la Juve, una rivoluzione solo nella sostanza”
20 novembre 2025 09:23
Nazione: “Rinnovo Mandragora, è fatta fino al 2028! La firma arriverà a gennaio, decisiva la sua volontà”
18 novembre 2025 09:40
Repubblica: "Mandragora e Nicolussi Caviglia con Sohm o Fagioli. Ballottaggio tra Dzeko e Piccoli"
09 novembre 2025 09:34
Mandragora premiato al Gran Galà del calcio: Ha vinto il premio di miglior centrocampista dello scorso campionato
08 novembre 2025 16:50
Mandragora: "Siamo tutti responsabili e dispiaciuti. Non siamo riusciti ad incastrarci con le richieste di Pioli"
05 novembre 2025 22:36
Mandragora: "Siamo i responsabili, difficile dire con precisione cosa non ha funzionato con Pioli"
05 novembre 2025 18:51
Corriere dello Sport svela: "Mandragora è diventato il quinto calciatore più pagato della Fiorentina"
01 novembre 2025 09:40
TMW: “Mandragora ha rinnovato con la Fiorentina, contratto da 1,8 milioni più bonus”
31 ottobre 2025 15:54
Corriere dello Sport: "Mandragora verso la conferma anche se il rendimento è a picco"
29 ottobre 2025 09:33
Nazione: “Mandragora-Fiorentina c’è già un accordo verbale. Rinnovo Dodò incontro prossima sosta”
28 ottobre 2025 10:08
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