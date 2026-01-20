Gazzetta svela: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora+Fazzini per Fabbian. Italiano ha voluto Sohm”

leri si è sparsa la voce sul fatto che la Fiorentina nella fase di aggancio con Fabbian – sul quale si erano fatti avanti anche Lazio e Bournemouth – avesse proposto anche Mandragora più di Fazzini (che al momento non avrebbe intenzione di cambiare aria): Vincenzo Italiano ha voluto Sohm anche perché lo vede più trequartista che interno “basso”; per il tecnico del Bologna, lo svizzero agirà anche nella zona davanti alla difesa ma è visto principalmente come “sottopunta”. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.