Gazzetta svela: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora+Fazzini per Fabbian. Italiano ha voluto Sohm”

Italiano vede Sohm come trequartista

leri si è sparsa la voce sul fatto che la Fiorentina nella fase di aggancio con Fabbian – sul quale si erano fatti avanti anche Lazio e Bournemouth – avesse proposto anche Mandragora più di Fazzini (che al momento non avrebbe intenzione di cambiare aria): Vincenzo Italiano ha voluto Sohm anche perché lo vede più trequartista che interno “basso”; per il tecnico del Bologna, lo svizzero agirà anche nella zona davanti alla difesa ma è visto principalmente come “sottopunta”. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

