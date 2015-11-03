Notizie Sohm Fiorentina

Corriere dello Sport: "Bologna chiaro su Sohm, troppi i 13 milioni. O cifre riviste, o rientra alla Fiorentina"
14 maggio 2026 11:16
Il Resto del Carlino rivela: "Il Bologna rispedirà Sohm alla Fiorentina, poi possibile nuovo prestito"
28 aprile 2026 09:44
Corriere dello Sport: "Sohm vuole restare al Bologna. Riscatto con sconto o nuovo prestito con la Fiorentina"
22 aprile 2026 10:32
Corriere Fiorentino: “Costi alti e 17 prestiti. Paratici taglierà, Sohm forse può giocarsi la permanenza”
19 aprile 2026 09:04
Corriere dello Sport: "Sohm? Il Bologna deciderà solo a fine campionato se riscattarlo o meno"
25 marzo 2026 10:05
Nazione: “Sohm? Pioli lo ha voluto a tutti i costi. La Fiorentina lo ha strapagato, potrebbe tornare a Firenze”
05 marzo 2026 08:51
Sohm celebrato per la grande partita: "Italiano mi ha cambiato posizione, mi ha messo più avanti"
15 febbraio 2026 20:42
Nazione: “Mercato? Via 4 degli 8 giocatori presi in estate. In caso di salvezza 30 milioni per i riscatti”
04 febbraio 2026 09:16
“Sohm a Firenze non usciva nemmeno più a mangiare per difficoltà psicologiche e ambientali”
03 febbraio 2026 15:15
"Martinelli alla Samp non giocherà mai, che ci è andato a fare? Doveva restare con De Gea"
23 gennaio 2026 22:25
Adesso è ufficiale: Sohm lascia la Fiorentina e passa al Bologna di Italiano in prestito
22 gennaio 2026 17:11
Italiano: “Sohm simile a Fabbian, ha sempre lavorato bene nei tre ruoli del centrocampo”
21 gennaio 2026 16:34
Sohm si allena già con i nuovi compagni a Bologna, si attende solo l'annuncio ufficiale del club
21 gennaio 2026 12:13
Bucchioni: "Credo che Commisso avrà pensato al futuro della Fiorentina, non mi aspetto una cessione immediata"
20 gennaio 2026 13:34
Nazione: "Sohm al Bologna in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni"
20 gennaio 2026 10:03
Gazzetta svela: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora+Fazzini per Fabbian. Italiano ha voluto Sohm”
20 gennaio 2026 09:39
Di Marzio: "Fabbian-Fiorentina, prestito da 1 milione con obbligo a 13 in caso di salvezza"
19 gennaio 2026 20:13
Pruzzo: “Le ultime prestazioni della Fiorentina sono da quinto-sesto posto. Fabbian? Ottimo acquisto”
19 gennaio 2026 15:08
Lady Radio: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora al Bologna. Fabbian guadagnerà 700 mila euro in più”
19 gennaio 2026 14:22
TMW: "Il Bologna offre un prestito con diritto per Sohm, la Fiorentina offre l'obbligo per Fabbian"
19 gennaio 2026 12:55
Ceccarini rivela: "Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna, i due club al lavoro per chiudere"
19 gennaio 2026 12:22
Corriere dello Sport: "Idea scambio Fabbian per Sohm tra Bologna e Fiorentina. Più defilato l'inserimento di Fazzini"
19 gennaio 2026 09:50
Nazione: “Fiorentina su Fabbian, il Bologna chiede 15 milioni. Si studia uno scambio con Sohm”
19 gennaio 2026 09:05
Amoruso duro su Sohm: "Lui è entrato come se non fosse la sua partita, atteggiamento completamente sbagliato"
18 gennaio 2026 17:16
Gazzetta svela: "Sohm al Bologna e Fabbian alla Fiorentina? C'è l'ipotesi. Simon "intriga" i rossoblù"
18 gennaio 2026 10:21
Di Marzio: "Fabbian ipotesi concreta per la Fiorentina, Sohm possibile pedina di scambio"
16 gennaio 2026 23:46
Nazione: "Mancini vuole Sohm all'Al-Sadd. Su di lui anche Cremonese e club turchi"
16 gennaio 2026 09:22
Amerini: "A me piaceva molto Sohm, l'anno scorso ho visto ottime prestazioni, proverei a rilanciarlo ora"
14 gennaio 2026 18:13
Nazione: “Sohm richiesto in prestito dalla Cremonese. Ma occhio ai club turchi”
14 gennaio 2026 09:12
Da Cremona: "Sohm è il preferito per rafforzare il centrocampo dei grigiorossi a gennaio"
12 gennaio 2026 14:15
Di Marzio rivela: "La Cremonese ha chiesto Sohm in prestito alla Fiorentina. Società viola indecisa"
10 gennaio 2026 00:02
Nicoletti duro: "Sohm un pacco strapagato, Nicolussi Caviglia non è all'altezza della Fiorentina"
08 gennaio 2026 15:17
Gazzetta svela: “La Fiorentina sta facendo delle valutazioni su Sohm, potrebbe partire già a gennaio”
02 gennaio 2026 09:51
Sohm una delusione? Corriere dello Sport: "Presto per parlare, ma finora è apparso impalpabile"
27 dicembre 2025 09:18
Sohm torna a Parma: l'ex vuole riscattare una prima parte di stagione molto deludente in viola
26 dicembre 2025 17:38
Repubblica svela: “Dzeko, Marì e Sohm potrebbero lasciare la Fiorentina. Paratici pensa al mercato”
23 dicembre 2025 09:40
La Gazzetta dello Sport riporta: "Sohm è la certezza di Vanoli, lo svizzero va verso una maglia da titolare"
29 novembre 2025 17:47
Corriere Fiorentino: “Sohm-Caviglia-Mandragora contro la Juve, una rivoluzione solo nella sostanza”
20 novembre 2025 09:23
Nazione svela: “Sohm arrivato su impulso di Pioli, a chi avrebbe preferito soltanto il fedelissimo Kessie”
17 novembre 2025 09:39
Quando rientrano i nazionali della Fiorentina? Gudmundsson torna lunedì, Dzeko e Sohm mercoledì
15 novembre 2025 12:27
Corriere Fiorentino: “Piccoli, Sohm, Nicolussi e Fazzini, che media punti! Bassa anche alla Fiorentina”
12 novembre 2025 09:42
Orlando: "Sohm è stato il migliore in campo, il pallone per Piccoli non è una giocata davvero banale"
09 novembre 2025 17:32
Sohm: "Con Vanoli mentalità nuova. Abbiamo lavorato intensamente, vogliamo tornare a vincere"
09 novembre 2025 14:46
Sohm: "Stiamo male anche noi, a Genova sarà come una finale", Goretti: "Dobbiamo allenarci molto!"
07 novembre 2025 08:25
Sohm sincero: "Si vede che è un brutto momento, appena ci pressano per noi diventa difficile giocare"
06 novembre 2025 21:21
D’Aversa: “Pongracic e Fazzini li consigliai a contendenti per lo Scudetto, Sohm e Piccoli completi”
31 ottobre 2025 16:37
La Nazione: “A Pioli non basta un super De Gea. Fiorentina l’incubo continua”
30 ottobre 2025 09:11
Sohm: "Abbiamo fatto bene per un'ora, il problema in questo momento è l'ultimo passaggio"
29 ottobre 2025 23:47
Cor. Fio "Fiorentina oggi deve essere la gara della svolta. Pioli si affida a Ndur e Sohm a centrocampo, fuori Fagioli"
29 ottobre 2025 10:03
Nazione sicura: “Sohm e Ndour dal 1’. Ballottaggio Comuzzo-Marì in difesa”
29 ottobre 2025 09:09
Meno palleggio, più muscoli e centimetri: occasione per Sohm e Ndour per un approccio più aggressivo
29 ottobre 2025 07:36
Cecchi: "La Fiorentina non gioca contro Pioli, non ho visto problemi nello spogliatoio"
23 ottobre 2025 14:07
Graziani: "La società non ha sbagliato il mercato, i tifosi devono avere fiducia in questo gruppo"
22 ottobre 2025 14:33
Report Fiorentina: "Kean da monitorare giorno per giorno. Sohm, Fazzini e Dodò sono recuperati."
15 ottobre 2025 14:33
Nazione: “Sohm verso la convocazione, fascite superata. Pongracic in ballottaggio con Comuzzo”
15 ottobre 2025 08:49
Gazzetta: “Sohm ancora out. Fazzini e Dodò oggi dovrebbero tornare in gruppo”
14 ottobre 2025 08:06
Cherubini non ha dubbi: “Sohm ragazzo serio, nel tempo dimostrerà le sue qualità alla Fiorentina”
13 ottobre 2025 22:56
Corriere dello Sport: "Sohm centrocampista offensivo, non di interdizione. Pagato 16 milioni ma i dubbi aumentano"
13 ottobre 2025 09:30
Nazione: “Domani la Fiorentina torna al Viola Park. Sohm ancora alle prese con la fascite plantare”
13 ottobre 2025 08:23
Gazzetta: "Sohm non è tra i preferiti di Pioli ma il mister ha garantito che ha dato lui il benestare agli acquisti"
12 ottobre 2025 13:32
Nazione: “Dodò e Fazzini stanno bene. Sohm invia di guarigione, ma serve qualche giorno in più”
11 ottobre 2025 09:00
Viviano: "Pioli ha tante colpe perché la Fiorentina non rende, ma ora va aspettato"
10 ottobre 2025 14:15
Corriere dello Sport: “Dodò e Fazzini sulla via del recupero. Situazione più complicata per Sohm”
10 ottobre 2025 08:53
Nazione: "Per Sohm è arrivata l'ora di battere un colpo: aspettative fin qui disattese"
10 ottobre 2025 08:46
Cecchi: "La Fiorentina ha perso ingiustamente contro la Roma. Non credo che la squadra sia contro Pioli"
08 ottobre 2025 22:03
Corriere dello Sport svela: “Sohm lavora in solitaria al Viola Park per esserci contro il Milan”
08 ottobre 2025 09:33
Bucchioni: "Pioli non sta facendo rendere i giocatori più importanti, ma anche la società deve essere presente"
07 ottobre 2025 14:18
Convocati Fiorentina: Sohm è out per infortunio, ha la fascite plantare. Kean è out per squalifica
02 ottobre 2025 12:46
Nazione conferma: "Sohm oggi in tribuna". Ma Pioli svela: "Se non gioca è perché non mi sta convincendo"
02 ottobre 2025 11:36
Il mercato della Fiorentina non paga: con il Pisa 60 milioni di euro per i nuovi acquisti in panchina
30 settembre 2025 12:14
Scugnizzo Viola: “Numeri da retrocessione, squadra senza anima: Firenze non merita questo scempio”
29 settembre 2025 11:39
Scugnizzo Viola: “Fate qualcosa prima che sia troppo tardi. Questi due non devono giocare più”
21 settembre 2025 22:00
Sohm: "De Gea impressionante, ci fa sentire più sicuri. Kean è fortissimo"
17 settembre 2025 09:20
Sohm svela: "Napoli su di me? Non ho saputo niente, in testa sempre la Fiorentina"
17 settembre 2025 09:12
Sohm: “Pioli fondamentale per il mio arrivo a Firenze. Voglio fare più gol e assist e migliorare difensivamente”
17 settembre 2025 09:10
Borghi: "La Fiorentina è una buona squadra, non ha senso essere disfattisti adesso dopo solo l'inizio"
15 settembre 2025 14:56
Scugnizzo Viola: “Ottanta minuti regalati, dieci da Fiorentina: così non si va lontano”
14 settembre 2025 12:20
Nazione: "Pioli ha ancora due dubbi. Nicolussi Caviglia o Sohm? Dzeko in vantaggio su Piccoli"
13 settembre 2025 08:50
Sohm: "I primi 4 posti in classifica sono alla nostra portata. Ora dobbiamo costruire un gruppo vero"
02 settembre 2025 20:56
Scugnizzo Viola: "Sterili in mezzo, spuntati davanti: il nodo resta il centrocampo"
01 settembre 2025 12:54
Il trasferimento alla Fiorentina vale a Sohm il ritorno in nazionale, è convocato nella Svizzera
28 agosto 2025 12:16
Valcareggi: "Kean va lasciato libero, è un cavallo vincente e non dobbiamo stargli troppo addosso"
22 agosto 2025 17:38
Minotti: "Questa Fiorentina ha un attacco che fa paura a chiunque, le difese avranno molti problemi"
22 agosto 2025 14:23
Sohm: "Era importante iniziare bene la stagione, personalmente spero di continuare così"
21 agosto 2025 22:33
Viviano esalta Fagioli: "Giocatore da Barcellona, è una grande certezza tecnica della Fiorentina"
20 agosto 2025 14:58
Compagnoni: "Se fai giocare tutte le partite a Dzeko, a dicembre sarà già col fiato corto"
18 agosto 2025 15:22
Iachini: "Sohm simile a Loftus-Cheek, giocatore duttile. Può fare anche il trequartista"
18 agosto 2025 09:10
Centrocampo a due o… a tre? Serve equilibrio alla Fiorentina, la scelta di Pioli è giusta?
17 agosto 2025 18:20
Sohm: "Qui per fare una grande stagione, voglio aiutare la Fiorentina a vincere più partite possibili"
13 agosto 2025 14:15
Corriere dello Sport esalta la Fiorentina: "Sohm super, Simon l'è bon. Identità chiara con Pioli"
10 agosto 2025 09:49
Bucchioni: "Sohm è perfetto per fare il titolare con Fagioli a centrocampo, è quello che serviva"
09 agosto 2025 17:21
Pioli: "Stiamo lavorando con positività, ma ora dobbiamo alzare ancora di più il nostro livello di preparazione"
09 agosto 2025 16:47
Esordio con gol per Sohm nell'amichevole contro il Manchester United. Rete arrivata da calcio d'angolo
09 agosto 2025 15:35
Zazzaroni: "La Fiorentina sta facendo un buon mercato, ma la vedo tra settimo e nono posto"
09 agosto 2025 15:18
Bressan: "Se il Bologna ha fatto la Champions, allora anche la Fiorentina la può conquistare davvero"
08 agosto 2025 21:32
Bucciantini: "Mandragora o Nicolussi? talmente diversi che mi piacerebbe vederli insieme"
07 agosto 2025 23:00
Sohm, ieri primo allenamento in gruppo. Poi colloqui stretti con Pioli e partitella. Gioca con lo United?
07 agosto 2025 09:30
Sohm saluta il Parma: "Difficile dire addio, ma connessi per sempre. Cinque anni indimenticabili"
07 agosto 2025 00:12
Degennaro (DS Sion): "Sohm può avere una grande crescita e un futuro importante. La Fiorentina può esaltarlo"
06 agosto 2025 13:55
Sohm: "Vorrei arrivare in Champions, domani andrò in Inghilterra. Alla Fiorentina per crescere e fare un altro step"
04 agosto 2025 21:48
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