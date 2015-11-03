Labaro Viola

Notizie Sohm Fiorentina

Corriere dello Sport: "Bologna chiaro su Sohm, troppi i 13 milioni. O cifre riviste, o rientra alla Fiorentina"

14 maggio 2026 11:16

Il Resto del Carlino rivela: "Il Bologna rispedirà Sohm alla Fiorentina, poi possibile nuovo prestito"

28 aprile 2026 09:44

Corriere dello Sport: "Sohm vuole restare al Bologna. Riscatto con sconto o nuovo prestito con la Fiorentina"

22 aprile 2026 10:32

Corriere Fiorentino: “Costi alti e 17 prestiti. Paratici taglierà, Sohm forse può giocarsi la permanenza”

19 aprile 2026 09:04

Corriere dello Sport: "Sohm? Il Bologna deciderà solo a fine campionato se riscattarlo o meno"

25 marzo 2026 10:05

Nazione: “Sohm? Pioli lo ha voluto a tutti i costi. La Fiorentina lo ha strapagato, potrebbe tornare a Firenze”

05 marzo 2026 08:51

Sohm celebrato per la grande partita: "Italiano mi ha cambiato posizione, mi ha messo più avanti"

15 febbraio 2026 20:42

Nazione: “Mercato? Via 4 degli 8 giocatori presi in estate. In caso di salvezza 30 milioni per i riscatti”

04 febbraio 2026 09:16

“Sohm a Firenze non usciva nemmeno più a mangiare per difficoltà psicologiche e ambientali”

03 febbraio 2026 15:15

"Martinelli alla Samp non giocherà mai, che ci è andato a fare? Doveva restare con De Gea"

23 gennaio 2026 22:25

Adesso è ufficiale: Sohm lascia la Fiorentina e passa al Bologna di Italiano in prestito

22 gennaio 2026 17:11

Italiano: “Sohm simile a Fabbian, ha sempre lavorato bene nei tre ruoli del centrocampo”

21 gennaio 2026 16:34

Sohm si allena già con i nuovi compagni a Bologna, si attende solo l'annuncio ufficiale del club

21 gennaio 2026 12:13

Bucchioni: "Credo che Commisso avrà pensato al futuro della Fiorentina, non mi aspetto una cessione immediata"

20 gennaio 2026 13:34

Nazione: "Sohm al Bologna in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni"

20 gennaio 2026 10:03

Gazzetta svela: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora+Fazzini per Fabbian. Italiano ha voluto Sohm”

20 gennaio 2026 09:39

Di Marzio: "Fabbian-Fiorentina, prestito da 1 milione con obbligo a 13 in caso di salvezza"

19 gennaio 2026 20:13

Pruzzo: “Le ultime prestazioni della Fiorentina sono da quinto-sesto posto. Fabbian? Ottimo acquisto”

19 gennaio 2026 15:08

Lady Radio: “La Fiorentina aveva offerto Mandragora al Bologna. Fabbian guadagnerà 700 mila euro in più”

19 gennaio 2026 14:22

TMW: "Il Bologna offre un prestito con diritto per Sohm, la Fiorentina offre l'obbligo per Fabbian"

19 gennaio 2026 12:55

Ceccarini rivela: "Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna, i due club al lavoro per chiudere"

19 gennaio 2026 12:22

Corriere dello Sport: "Idea scambio Fabbian per Sohm tra Bologna e Fiorentina. Più defilato l'inserimento di Fazzini"

19 gennaio 2026 09:50

Nazione: “Fiorentina su Fabbian, il Bologna chiede 15 milioni. Si studia uno scambio con Sohm”

19 gennaio 2026 09:05

Amoruso duro su Sohm: "Lui è entrato come se non fosse la sua partita, atteggiamento completamente sbagliato"

18 gennaio 2026 17:16

Gazzetta svela: "Sohm al Bologna e Fabbian alla Fiorentina? C'è l'ipotesi. Simon "intriga" i rossoblù"

18 gennaio 2026 10:21

Di Marzio: "Fabbian ipotesi concreta per la Fiorentina, Sohm possibile pedina di scambio"

16 gennaio 2026 23:46

Nazione: "Mancini vuole Sohm all'Al-Sadd. Su di lui anche Cremonese e club turchi"

16 gennaio 2026 09:22

Amerini: "A me piaceva molto Sohm, l'anno scorso ho visto ottime prestazioni, proverei a rilanciarlo ora"

14 gennaio 2026 18:13

Nazione: “Sohm richiesto in prestito dalla Cremonese. Ma occhio ai club turchi”

14 gennaio 2026 09:12

Da Cremona: "Sohm è il preferito per rafforzare il centrocampo dei grigiorossi a gennaio"

12 gennaio 2026 14:15

Di Marzio rivela: "La Cremonese ha chiesto Sohm in prestito alla Fiorentina. Società viola indecisa"

10 gennaio 2026 00:02

Nicoletti duro: "Sohm un pacco strapagato, Nicolussi Caviglia non è all'altezza della Fiorentina"

08 gennaio 2026 15:17

Gazzetta svela: “La Fiorentina sta facendo delle valutazioni su Sohm, potrebbe partire già a gennaio”

02 gennaio 2026 09:51

Sohm una delusione? Corriere dello Sport: "Presto per parlare, ma finora è apparso impalpabile"

27 dicembre 2025 09:18

Sohm torna a Parma: l'ex vuole riscattare una prima parte di stagione molto deludente in viola

26 dicembre 2025 17:38

Repubblica svela: “Dzeko, Marì e Sohm potrebbero lasciare la Fiorentina. Paratici pensa al mercato”

23 dicembre 2025 09:40

La Gazzetta dello Sport riporta: "Sohm è la certezza di Vanoli, lo svizzero va verso una maglia da titolare"

29 novembre 2025 17:47

Corriere Fiorentino: “Sohm-Caviglia-Mandragora contro la Juve, una rivoluzione solo nella sostanza”

20 novembre 2025 09:23

Nazione svela: “Sohm arrivato su impulso di Pioli, a chi avrebbe preferito soltanto il fedelissimo Kessie”

17 novembre 2025 09:39

Quando rientrano i nazionali della Fiorentina? Gudmundsson torna lunedì, Dzeko e Sohm mercoledì

15 novembre 2025 12:27

Corriere Fiorentino: “Piccoli, Sohm, Nicolussi e Fazzini, che media punti! Bassa anche alla Fiorentina”

12 novembre 2025 09:42

Orlando: "Sohm è stato il migliore in campo, il pallone per Piccoli non è una giocata davvero banale"

09 novembre 2025 17:32

Sohm: "Con Vanoli mentalità nuova. Abbiamo lavorato intensamente, vogliamo tornare a vincere"

09 novembre 2025 14:46

Sohm: "Stiamo male anche noi, a Genova sarà come una finale", Goretti: "Dobbiamo allenarci molto!"

07 novembre 2025 08:25

Sohm sincero: "Si vede che è un brutto momento, appena ci pressano per noi diventa difficile giocare"

06 novembre 2025 21:21

D’Aversa: “Pongracic e Fazzini li consigliai a contendenti per lo Scudetto, Sohm e Piccoli completi”

31 ottobre 2025 16:37

La Nazione: “A Pioli non basta un super De Gea. Fiorentina l’incubo continua”

30 ottobre 2025 09:11

Sohm: "Abbiamo fatto bene per un'ora, il problema in questo momento è l'ultimo passaggio"

29 ottobre 2025 23:47

Cor. Fio "Fiorentina oggi deve essere la gara della svolta. Pioli si affida a Ndur e Sohm a centrocampo, fuori Fagioli"

29 ottobre 2025 10:03

Nazione sicura: “Sohm e Ndour dal 1’. Ballottaggio Comuzzo-Marì in difesa”

29 ottobre 2025 09:09

Meno palleggio, più muscoli e centimetri: occasione per Sohm e Ndour per un approccio più aggressivo

29 ottobre 2025 07:36

Cecchi: "La Fiorentina non gioca contro Pioli, non ho visto problemi nello spogliatoio"

23 ottobre 2025 14:07

Graziani: "La società non ha sbagliato il mercato, i tifosi devono avere fiducia in questo gruppo"

22 ottobre 2025 14:33

Report Fiorentina: "Kean da monitorare giorno per giorno. Sohm, Fazzini e Dodò sono recuperati."

15 ottobre 2025 14:33

Nazione: “Sohm verso la convocazione, fascite superata. Pongracic in ballottaggio con Comuzzo”

15 ottobre 2025 08:49

Gazzetta: “Sohm ancora out. Fazzini e Dodò oggi dovrebbero tornare in gruppo”

14 ottobre 2025 08:06

Cherubini non ha dubbi: “Sohm ragazzo serio, nel tempo dimostrerà le sue qualità alla Fiorentina”

13 ottobre 2025 22:56

Corriere dello Sport: "Sohm centrocampista offensivo, non di interdizione. Pagato 16 milioni ma i dubbi aumentano"

13 ottobre 2025 09:30

Nazione: “Domani la Fiorentina torna al Viola Park. Sohm ancora alle prese con la fascite plantare”

13 ottobre 2025 08:23

Gazzetta: "Sohm non è tra i preferiti di Pioli ma il mister ha garantito che ha dato lui il benestare agli acquisti"

12 ottobre 2025 13:32

Nazione: “Dodò e Fazzini stanno bene. Sohm invia di guarigione, ma serve qualche giorno in più”

11 ottobre 2025 09:00

Viviano: "Pioli ha tante colpe perché la Fiorentina non rende, ma ora va aspettato"

10 ottobre 2025 14:15

Corriere dello Sport: “Dodò e Fazzini sulla via del recupero. Situazione più complicata per Sohm”

10 ottobre 2025 08:53

Nazione: "Per Sohm è arrivata l'ora di battere un colpo: aspettative fin qui disattese"

10 ottobre 2025 08:46

Cecchi: "La Fiorentina ha perso ingiustamente contro la Roma. Non credo che la squadra sia contro Pioli"

08 ottobre 2025 22:03

Corriere dello Sport svela: “Sohm lavora in solitaria al Viola Park per esserci contro il Milan”

08 ottobre 2025 09:33

Bucchioni: "Pioli non sta facendo rendere i giocatori più importanti, ma anche la società deve essere presente"

07 ottobre 2025 14:18

Convocati Fiorentina: Sohm è out per infortunio, ha la fascite plantare. Kean è out per squalifica

02 ottobre 2025 12:46

Nazione conferma: "Sohm oggi in tribuna". Ma Pioli svela: "Se non gioca è perché non mi sta convincendo"

02 ottobre 2025 11:36

Il mercato della Fiorentina non paga: con il Pisa 60 milioni di euro per i nuovi acquisti in panchina

30 settembre 2025 12:14

Scugnizzo Viola: “Numeri da retrocessione, squadra senza anima: Firenze non merita questo scempio”

29 settembre 2025 11:39

Scugnizzo Viola: “Fate qualcosa prima che sia troppo tardi. Questi due non devono giocare più”

21 settembre 2025 22:00

Sohm: "De Gea impressionante, ci fa sentire più sicuri. Kean è fortissimo"

17 settembre 2025 09:20

Sohm svela: "Napoli su di me? Non ho saputo niente, in testa sempre la Fiorentina"

17 settembre 2025 09:12

Sohm: “Pioli fondamentale per il mio arrivo a Firenze. Voglio fare più gol e assist e migliorare difensivamente”

17 settembre 2025 09:10

Borghi: "La Fiorentina è una buona squadra, non ha senso essere disfattisti adesso dopo solo l'inizio"

15 settembre 2025 14:56

Scugnizzo Viola: “Ottanta minuti regalati, dieci da Fiorentina: così non si va lontano”

14 settembre 2025 12:20

Nazione: "Pioli ha ancora due dubbi. Nicolussi Caviglia o Sohm? Dzeko in vantaggio su Piccoli"

13 settembre 2025 08:50

Sohm: "I primi 4 posti in classifica sono alla nostra portata. Ora dobbiamo costruire un gruppo vero"

02 settembre 2025 20:56

Scugnizzo Viola: "Sterili in mezzo, spuntati davanti: il nodo resta il centrocampo"

01 settembre 2025 12:54

Il trasferimento alla Fiorentina vale a Sohm il ritorno in nazionale, è convocato nella Svizzera

28 agosto 2025 12:16

Valcareggi: "Kean va lasciato libero, è un cavallo vincente e non dobbiamo stargli troppo addosso"

22 agosto 2025 17:38

Minotti: "Questa Fiorentina ha un attacco che fa paura a chiunque, le difese avranno molti problemi"

22 agosto 2025 14:23

Sohm: "Era importante iniziare bene la stagione, personalmente spero di continuare così"

21 agosto 2025 22:33

Viviano esalta Fagioli: "Giocatore da Barcellona, è una grande certezza tecnica della Fiorentina"

20 agosto 2025 14:58

Compagnoni: "Se fai giocare tutte le partite a Dzeko, a dicembre sarà già col fiato corto"

18 agosto 2025 15:22

Iachini: "Sohm simile a Loftus-Cheek, giocatore duttile. Può fare anche il trequartista"

18 agosto 2025 09:10

Centrocampo a due o… a tre? Serve equilibrio alla Fiorentina, la scelta di Pioli è giusta?

17 agosto 2025 18:20

Sohm: "Qui per fare una grande stagione, voglio aiutare la Fiorentina a vincere più partite possibili"

13 agosto 2025 14:15

Corriere dello Sport esalta la Fiorentina: "Sohm super, Simon l'è bon. Identità chiara con Pioli"

10 agosto 2025 09:49

Bucchioni: "Sohm è perfetto per fare il titolare con Fagioli a centrocampo, è quello che serviva"

09 agosto 2025 17:21

Pioli: "Stiamo lavorando con positività, ma ora dobbiamo alzare ancora di più il nostro livello di preparazione"

09 agosto 2025 16:47

Esordio con gol per Sohm nell'amichevole contro il Manchester United. Rete arrivata da calcio d'angolo

09 agosto 2025 15:35

Zazzaroni: "La Fiorentina sta facendo un buon mercato, ma la vedo tra settimo e nono posto"

09 agosto 2025 15:18

Bressan: "Se il Bologna ha fatto la Champions, allora anche la Fiorentina la può conquistare davvero"

08 agosto 2025 21:32

Bucciantini: "Mandragora o Nicolussi? talmente diversi che mi piacerebbe vederli insieme"

07 agosto 2025 23:00

Sohm, ieri primo allenamento in gruppo. Poi colloqui stretti con Pioli e partitella. Gioca con lo United?

07 agosto 2025 09:30

Sohm saluta il Parma: "Difficile dire addio, ma connessi per sempre. Cinque anni indimenticabili"

07 agosto 2025 00:12

Degennaro (DS Sion): "Sohm può avere una grande crescita e un futuro importante. La Fiorentina può esaltarlo"

06 agosto 2025 13:55

Sohm: "Vorrei arrivare in Champions, domani andrò in Inghilterra. Alla Fiorentina per crescere e fare un altro step"

04 agosto 2025 21:48

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