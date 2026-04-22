Corriere dello Sport: "Sohm vuole restare al Bologna. Riscatto con sconto o nuovo prestito con la Fiorentina"

Il riscatto è fissato a 12 milioni ma potrebbero aprirsi nuovi scenari

Correva il 22 gennaio scorso quando Simon Sohm diventava un nuovo giocatore rossoblù, facendo il percorso inverso rispetto a quello di Giovanni Fabbian (che prese la strada inversa a sud dell'Appennino): ebbene, tre mesi esatti dopo in casa Bologna è tempo dei primi bilanci riguardanti lo svizzero, tra presente e futuro. Niente obblighi dettati da situazioni o eventi, solo una cifra importante per il riscatto (12 milioni). E un mese, quello in partenza, che Simon ha a disposizione per convincere Casteldebole a far partire il bonifico in direzione Firenze.



Sì, davanti c’è un mese importantissimo per lo svizzero, perché con un bel finale il Bologna potrebbe convincersi ad intavolare quantomeno una trattativa con la Fiorentina, il tutto partendo dal presupposto che 12 milioni sono considerati troppi dalle parti di Casteldebole. Nel caso, il Bologna tenterà di ottenere uno sconto. Oppure si potrebbe pensare ad un rinnovo del prestito con riscatto abbassato, un po’ come successo quest'anno con Pobega. E a proposito di numeri, ecco quelli da gennaio del tuttofare svizzero: 8 presenze da titolare (tutte in campionato), qualche spezzone in Europa, una duttilità indubbia ma anche poca concretezza effettiva (niente gol e niente assist). Arrivati a fine aprile, comunque, Sohm non è più un enigma ma un onesto mestierante che Italiano, in mezzo, ha usato spesso e volentieri.



E dunque sì, è come se Sohm fosse nel pieno di un limbo, in attesa degli esami di fine anno per una risposta definitiva sul suo futuro: per questo più o meno in quattro settimane il jolly svizzero vivrà nello status di “osservato speciale” da parte dei quadri dirigenziali di Casteldebole. Il prezzo non basso stabilito a gennaio dalla Fiorentina - che lo aveva pagato 15 l'estate scorsa dal Parma - dovrà nel caso subire uno sconto. Sohm ha fatto 25 anni da una decina di giorni e adesso deve decidere cosa fare da grande: il suo futuro sembra lontano da Firenze, ma nemmeno così vicino a Bologna. Cosa gioca a favore della permanenza di Simon a Casteldebole? Il suo essere per così dire multitasking.



Mezzala di un centrocampo a tre o trequartista dietro la punta, come successo di recente contro il Lecce e la Juventus (seppur in quest'ultimo caso senza molto successo). Se da un lato Sohm non si è mai messo in luce in positivo per un episodio specifico, dall'altro ha comunque riempito una casella che Italiano a gennaio considerava vuota, quella cioè di un centrocampista tuttofare in grado di sostituire in un solo colpo i partenti Fabbian e Sulemana. Ed ora per lo svizzero ecco un finale di stagione letteralmente da dentro o fuori: cinque finali per guadagnarsi la permanenza in rossoblù. Consapevole del fatto che non tutto - cioè l'eventuale accordo con la Fiorentina - dipenderà da lui. Lo riporta il Corriere dello Sport.