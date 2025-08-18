18 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:10

18 Agosto 2025

Iachini: "Sohm simile a Loftus-Cheek, giocatore duttile. Può fare anche il trequartista"

Iachini: “Sohm simile a Loftus-Cheek, giocatore duttile. Può fare anche il trequartista”

18 Agosto · 09:10

"Sohm è un giocatore completo che può giocare in più posizioni"

Beppe Iachini, ex allenatore della Fiorentina, ha così parlato dell’ultimo colpo di mercato della Fiorentina, Simon Sohm, a La Nazione: “Se a Stefano serviva un centrocampista con quelle caratteristiche, ha messo in rosa un ottimo giocatore. Sohm è un elemento completo, duttile e può occupare bene più posizioni. Può fare bene in tre situazioni tattiche. Può fare la mezz’ala in un centrocampo a tre, sta alla grande in mezzo in una linea a quattro, proprio come il 3-4-1-2, ma è anche un buon trequartista. Sohm può giocare alle spalle delle due punte. Certo non stiamo parlando di un trequartista… leggero, da movimenti stretti. Un tipo che ne so… alla Zola. Lui ha caratteristiche diverse, ha la gamba, la consistenza fisica e può fare un lavoro — per arrivare ai giocatori che ha avuto Pioli in quel ruolo — come Loftus-Cheek. O guardando indietro, un centrocampista alla Perrotta. Non è, insomma, un Nicolussi Caviglia”.

