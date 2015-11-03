Notizie Iachini Fiorentina

DiMarzio riporta: "Iachini potrebbe ripartire dalla Sampdoria, l'ex viola allenerebbe Martinelli"
09 marzo 2026 13:34
Iachini: "Rocco voleva sempre vincere, non era nel suo vocabolario la parola sconfitta"
19 gennaio 2026 22:11
Iachini: “Ad oggi nessun contatto, ma in questa situazione nessuno direbbe di no alla panchina viola”
29 dicembre 2025 11:05
Gazzetta: "Paratici può provare a richiamare Pioli. Poi idee Iachini, Motta oppure Sousa"
28 dicembre 2025 08:24
Nazione: "Vanoli via? Si riaprirebbe il casting allenatori. Da Pioli a Iachini passando per Galloppa. Deciderà Paratici"
21 dicembre 2025 10:23
Gazzetta: “Se non tornerà Pioli, ancora sotto contratto, resta viva l’ipotesi Iachini”
21 dicembre 2025 10:01
"La Fiorentina dovrebbe affidarsi a Iachini, tanto deve solo lottare non giocare a calcio"
16 dicembre 2025 22:42
Nazione: “Iachini è uno specialista in salvezza: in un momento di riflessione non lo si può non considerare”
16 dicembre 2025 08:44
Corriere dello Sport: “Può tornare Iachini sulla panchina della Fiorentina. C’è anche Ballardini tra i candidati”
15 dicembre 2025 10:04
Tuttosport rivela: “Vanoli? Ieri Ballardini e Gautieri al Franchi. L’alternativa? Galoppa. Ma occhio a Iachini”
15 dicembre 2025 09:23
Iachini: "Mi sorprende vedere la Fiorentina ultima, soprattutto dopo gli ingenti investimenti sul mercato"
06 dicembre 2025 13:51
Corriere dello Sport rivela: “Iachini è in corsa per la panchina della Fiorentina”
03 novembre 2025 10:05
Iachini difende la Fiorentina: “Un dispiacere vederla così ma datele tempo, tornerà a volare”
15 ottobre 2025 22:31
Iachini predica calma: “Pioli non ha ancora avuto tempo a sufficienza. La Fiorentina è un gruppo di bravi ragazzi”
24 settembre 2025 16:26
Iachini difende Pioli: "La Fiorentina sta cercando l'assetto migliore, non si può avere tutto subito"
16 settembre 2025 15:23
Iachini: "Sohm simile a Loftus-Cheek, giocatore duttile. Può fare anche il trequartista"
18 agosto 2025 09:10
Iachini: "Pioli ha tutte le caratteristiche per fare bene a Firenze, la Fiorentina farà una grande stagione"
12 agosto 2025 12:51
Iachini: “Sohm io lo vedo meglio con Mandragora che con Fagioli. Può fare il Perrotta”
04 agosto 2025 16:05
Iachini su Sohm: "Non c'è dubbio che sia da Fiorentina. L'ho allenato da giovane, ora è maturato"
03 agosto 2025 22:54
Iachini: "Pioli diventato un grande allenatore. Proverà a convincere Kean e saprà esaltare Gudmundsson"
08 luglio 2025 21:43
Iachini non ha dubbi: "Pioli uomo giusto per la Fiorentina, ha fatto bene ovunque"
07 luglio 2025 08:02
Iachini: "Bernabè davanti alla difesa una mia invenzione. Difficile tenere Kean davanti a certe cifre
02 luglio 2025 14:06
Iachini: “Pioli alla Fiorentina può sviluppare un progetto importante, può competere su tutti i fronti”
12 giugno 2025 08:35
Iachini: "Chiesa lo consiglio a tutti anche alla Fiorentina, ha una qualità pazzesca e tanto talento"
06 giugno 2025 14:12
Iachini: "Commisso spiazzato da Palladino. Per Pioli parla la carriera, non ha bisogno di consigli"
05 giugno 2025 22:42
Iachini si schiera dalla parte di Palladino: "Como? Non ne facciamo un dramma, diamogli tempo"
23 febbraio 2025 09:59
Iachini: “Ne parlai con Pradè qualche anno fa, anch’io volevo Kean a Firenze. Ci piaceva tanto”
23 febbraio 2025 09:45
Iachini: "Man ha qualità e margini di crescita, ma per giocare a Firenze serve grande personalità"
21 gennaio 2025 22:44
Iachini: "I giocatori devono capire che significa giocare a Firenze in maglia viola"
20 gennaio 2025 14:17
Iachini: "La Fiorentina sta rendendo al massimo. Pradè ha fatto un ottimo mercato"
03 gennaio 2025 19:47
Sentite Iachini: "Vlahovic è in in media con i grandi attaccanti della Serie A. Tranne Kean"
04 dicembre 2024 14:30
Iachini: "Fiorentina migliorata. Terracciano, Biraghi e Quarta non giocano, lo scorso anno erano titolari"
21 novembre 2024 22:32
Iachini: “La Fiorentina la mia famiglia. Commisso? Vissuti insieme momenti belli e difficili”
24 settembre 2024 08:29
"Grandissima prestazione per 44 minuti" ma la classifica piange. Palladino fa peggio di Iachini
15 settembre 2024 23:01
Iachini rivela: "Alla Fiorentina volevano mandare Vlahovic in prestito, ma si vedeva che era forte"
12 settembre 2024 14:28
È ufficiale, il Bari esonera Beppe Iachini dopo 10 gare: per lui soltanto 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte
15 aprile 2024 16:40
2 punti in 7 gare, adesso il Bari riflette sul futuro dell'ex allenatore viola Beppe Iachini
06 aprile 2024 19:12
Serie B: Aquilani porta il Pisa in zona play off grazie alla rimonta sul Palermo, pari per il Bari di Iachini
01 aprile 2024 17:53
Iachini ricorda Barone: "Percorso di condivisione e tanto lavoro, ti porterò sempre nel mio cuore"
20 marzo 2024 18:38
Iachini: "Fatico anche a trovare le parole, un abbraccio a Joe e alla famiglia"
18 marzo 2024 20:27
Iachini ha affondato il Bari, nelle ultime 5 partite 4 sconfitte e un pareggio. Ora è in zona retrocessione
16 marzo 2024 20:31
Iachini: "Mi volevano 7 squadre di serie A ma non volevo andarci con il rischio di retrocedere"
13 febbraio 2024 17:49
Iachini torna in pista: É lui il nuovo allenatore del Bari al posto di Marino
06 febbraio 2024 14:05
La Fiorentina ha rovinato Iachini, dopo il flop a Firenze nessuno lo chiama più ad allenare in serie A
11 novembre 2023 12:10
Iachini: "Duncan alla Fiorentina è merito mio, l'ho fatto prendere io. Arthur è un lusso per la squadra"
16 ottobre 2023 21:01
Iachini: "Alla Fiorentina la maglia pesa tantissimo, arrivato in situazione difficile mia stagione positiva"
11 ottobre 2023 11:51
Paulo Sousa sarà quasi certamente esonerato, al suo posto la Salernitana vuol mettere Iachini
08 ottobre 2023 15:50
Iachini sta con Castrovilli: "Incomprensibile quello che è successo in Inghilterra, l'anno scorso ha giocato"
09 agosto 2023 22:55
Sentite Cecchi: "Il West Ham è Iachini. Hanno vinto parcheggiando il bus contro la Fiorentina"
11 giugno 2023 18:43
Iachini: "Contento per Firenze, Commisso e Italiano che ho allenato. Ora il percorso dà i risultati"
04 maggio 2023 15:00
Brambati rivela: "Iachini mi aveva assicurato che Vlahovic era pronto per giocare nella Juventus"
11 aprile 2023 19:21
Iachini: "Vlahovic ha la pubalgia, è un problema importante. Il mio futuro? Studio la Premier League"
14 marzo 2023 22:32
Cassano: "Allenatori forti che emergono solo Italiano e De Zerbi. In Italia chiamiamo ancora Iachini"
02 marzo 2023 21:10
Iachini: “Firenze mi ama. Italiano mi piace. Tra qualche mese speriamo arrivi un trofeo"
27 febbraio 2023 08:31
"Classifica pessima, ma niente paragoni con la Fiorentina di Montella-Iachini-Prandelli. Quella le buscava"
26 febbraio 2023 16:30
Calamai: "Italiano? Stessi errori di Iachini con attaccanti. Deve crescere per essere allenatore internazionale"
23 febbraio 2023 18:13
Iachini: "Fiorentina non sta mostrando il suo potenziale, contro la Juventus deve riscattarsi"
10 febbraio 2023 19:14
Corriere dello Sport: “Una Fiorentinaccia, a tratti inguardabile. Poco meglio di quella Iachini-Prandelli”
23 gennaio 2023 08:28
Iachini: "Alla Fiorentina organizzavo allenamenti speciali per Vlahovic, pochi in Europa sono come lui"
10 gennaio 2023 19:38
Iachini può tornare in panchina: il Cagliari è sulle sue tracce al posto di Liverani
22 dicembre 2022 20:47
Iachini su Amrabat: "Migliorato grazie al lavoro fatto insieme, a Firenze soffriva l'ambientamento"
07 dicembre 2022 13:40
Iachini: "Con me alla Fiorentina avevamo una media da Europa, poi male per colpa del Covid"
07 dicembre 2022 13:33
Di Biagio rivela: "Ero il nuovo allenatore della Fiorentina, poi il club cambiò idea e prese Iachini"
15 novembre 2022 23:10
TMW, Iachini potrebbe prendere il posto di Alvini sulla panchina della Cremonese
12 novembre 2022 22:15
Iachini: "Italiano è stato un mio giocatore, Firenze si merita una classifica migliore, risalirà"
01 novembre 2022 11:39
Iachini racconta Ribery: "Alla Fiorentina mi impressionava perchè giocava bene anche senza allenarsi"
08 ottobre 2022 15:35
Dopo il flop del Parma in Serie B, adesso è ufficiale: esonerato Beppe Iachini. Il comunicato
17 maggio 2022 17:47
Trevisani smaschera Iachini: "Lui alla Fiorentina metteva in panchina Vlahovic per far giocare Kouamè"
09 maggio 2022 10:56
Iachini a Parma ha fatto peggio di Maresca, la società ha deciso di mandarlo via a fine stagione
22 aprile 2022 17:48
Iachini punta il dito contro la tattica: "Bisogna lasciare i ragazzi liberi di giocare come vogliono"
01 aprile 2022 17:43
Flachi risponde: "Differenza tra Allegri e Iachini sono i giocatori che allenano ma Max non è scarso"
17 marzo 2022 13:49
Fallimento di Iachini anche a Parma, in 16 partite ha vinto solo 3 volte, media punti da retrocessione
12 marzo 2022 12:56
Trevisani non si spiega: "Vlahovic ha dovuto sopportare Iachini che lo alternava a Cutrone e Kouamè"
28 febbraio 2022 12:32
Iachini è un flop a Parma, 2 vittorie in 11 partite, perde ancora: "Siamo in crescita visti i tiri in porta"
20 febbraio 2022 09:12
Iachini si prende i meriti: "Vlahovic era un ragazzino che veniva dalla Primavera, l'ho fatto crescere io"
18 febbraio 2022 13:52
La Fiorentina è la squadra più migliorata, Italiano ha già i punti di Iachini e Prandelli a metà febbraio
15 febbraio 2022 12:07
A sorpresa Nainggolan esalta Iachini: "Non mi faceva giocare ma è un allenatore troppo preparato"
14 febbraio 2022 14:30
Iachini è flop anche a Parma, perde in casa contro il Frosinone. In 6 partite ha vinto una volta sola
21 gennaio 2022 23:33
Il Corriere Fiorentino svela: "Iachini tra i primi a sapere di Piatek, Pradè gli ha mandato un sms"
07 gennaio 2022 11:15
Duello di mercato tra Montella e Iachini che si contendono Farias per il mercato di gennaio
27 dicembre 2021 19:54
Guerini: "Torreira è uno Iachini più tecnico. I soldi della cessione di Vlahovic per vincere"
20 dicembre 2021 18:51
Con Iachini a Parma la situazione addirittura peggiora, zero vittorie e 2 gol segnati in 4 partite
12 dicembre 2021 17:12
Forbes celebra la Fiorentina: "Italiano come Gasperini. Vlahovic esploso grazie a Prandelli. Iachini flop"
10 dicembre 2021 21:16
Iachini flop anche a Parma, in tre partite zero vittorie, solo 1 gol fatto: "Contento della difesa"
06 dicembre 2021 14:13
Il Parma toppa la prima partita, Iachini si giustifica: "Non posso cambiare il mondo in 3 giorni"
28 novembre 2021 23:59
Parte male l'esperienza di Iachini sulla panchina del Parma, salvato da Buffon che para un rigore
28 novembre 2021 22:40
Ufficiale, Iachini è il nuovo allenatore del Parma: l'ex Fiorentina riparte dalla Serie B
23 novembre 2021 21:45
Pedullà, Iachini vicino al Parma, incontro in corso: l'ex allenatore della Fiorentina può ripartire dalla B
23 novembre 2021 18:53
Iachini contro Vlahovic: "Poteva rinnovare solo per far guadagnare la Fiorentina dalla cessione"
12 novembre 2021 00:01
Iachini: "Esplosione di Vlahovic non è solo merito mio, anche di Montella. Rimasto grazie a me"
11 novembre 2021 23:35
Benedetto Ferrara: "Firenze ambita al turismo grazie alla statua di Iachini al Piazzale Michelangelo"
30 ottobre 2021 16:35
Iachini: "Vlahovic è già un top player. Gli consiglio di restare alla Fiorentina, può diventare il leader"
18 ottobre 2021 17:55
TMW, esonerato Castori. La Salernitana ha in pugno Colantuono, ma Ribery vuole Iachini
17 ottobre 2021 21:56
Iachini diede la fascia a Chiesa già bianconero. Come se oggi Italiano la desse a Vlahovic
11 ottobre 2021 15:09
Iachini: "Dissi no alla cessione di Vlahovic in prestito. Non è vero che non avevo fiducia in lui"
11 ottobre 2021 09:10
Lo Spezia senza Italiano fa fatica, Thiago Motta rischia l'esonero, pronto Beppe Iachini
08 ottobre 2021 16:49
Iachini: "Facevo parlare Ribery prima della gara. Con lui qualche screzio. Mio lavoro ottimo"
06 ottobre 2021 16:24
Iachini: "Ho fatto arrivare la Fiorentina al decimo posto con il Covid, figuriamoci adesso..."
28 settembre 2021 15:22
Iachini: "Grazie a me Vlahovic è rimasto a Firenze. Con me una grande media punti"
15 settembre 2021 19:16
Graziani contro Iachini: "Aveva peggiorato la Fiorentina, esplosione Vlahovic merito di Prandelli"
15 settembre 2021 15:12
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