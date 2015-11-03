Labaro Viola

Notizie Iachini Fiorentina

DiMarzio riporta: "Iachini potrebbe ripartire dalla Sampdoria, l'ex viola allenerebbe Martinelli"

09 marzo 2026 13:34

Iachini: "Rocco voleva sempre vincere, non era nel suo vocabolario la parola sconfitta"

19 gennaio 2026 22:11

Iachini: “Ad oggi nessun contatto, ma in questa situazione nessuno direbbe di no alla panchina viola”

29 dicembre 2025 11:05

Gazzetta: "Paratici può provare a richiamare Pioli. Poi idee Iachini, Motta oppure Sousa"

28 dicembre 2025 08:24

Nazione: "Vanoli via? Si riaprirebbe il casting allenatori. Da Pioli a Iachini passando per Galloppa. Deciderà Paratici"

21 dicembre 2025 10:23

Gazzetta: “Se non tornerà Pioli, ancora sotto contratto, resta viva l’ipotesi Iachini”

21 dicembre 2025 10:01

"La Fiorentina dovrebbe affidarsi a Iachini, tanto deve solo lottare non giocare a calcio"

16 dicembre 2025 22:42

Nazione: “Iachini è uno specialista in salvezza: in un momento di riflessione non lo si può non considerare”

16 dicembre 2025 08:44

Corriere dello Sport: “Può tornare Iachini sulla panchina della Fiorentina. C’è anche Ballardini tra i candidati”

15 dicembre 2025 10:04

Tuttosport rivela: “Vanoli? Ieri Ballardini e Gautieri al Franchi. L’alternativa? Galoppa. Ma occhio a Iachini”

15 dicembre 2025 09:23

Iachini: "Mi sorprende vedere la Fiorentina ultima, soprattutto dopo gli ingenti investimenti sul mercato"

06 dicembre 2025 13:51

Corriere dello Sport rivela: “Iachini è in corsa per la panchina della Fiorentina”

03 novembre 2025 10:05

Iachini difende la Fiorentina: “Un dispiacere vederla così ma datele tempo, tornerà a volare”

15 ottobre 2025 22:31

Iachini predica calma: “Pioli non ha ancora avuto tempo a sufficienza. La Fiorentina è un gruppo di bravi ragazzi”

24 settembre 2025 16:26

Iachini difende Pioli: "La Fiorentina sta cercando l'assetto migliore, non si può avere tutto subito"

16 settembre 2025 15:23

Iachini: "Sohm simile a Loftus-Cheek, giocatore duttile. Può fare anche il trequartista"

18 agosto 2025 09:10

Iachini: "Pioli ha tutte le caratteristiche per fare bene a Firenze, la Fiorentina farà una grande stagione"

12 agosto 2025 12:51

Iachini: “Sohm io lo vedo meglio con Mandragora che con Fagioli. Può fare il Perrotta”

04 agosto 2025 16:05

Iachini su Sohm: "Non c'è dubbio che sia da Fiorentina. L'ho allenato da giovane, ora è maturato"

03 agosto 2025 22:54

Iachini: "Pioli diventato un grande allenatore. Proverà a convincere Kean e saprà esaltare Gudmundsson"

08 luglio 2025 21:43

Iachini non ha dubbi: "Pioli uomo giusto per la Fiorentina, ha fatto bene ovunque"

07 luglio 2025 08:02

Iachini: "Bernabè davanti alla difesa una mia invenzione. Difficile tenere Kean davanti a certe cifre

02 luglio 2025 14:06

Iachini: “Pioli alla Fiorentina può sviluppare un progetto importante, può competere su tutti i fronti”

12 giugno 2025 08:35

Iachini: "Chiesa lo consiglio a tutti anche alla Fiorentina, ha una qualità pazzesca e tanto talento"

06 giugno 2025 14:12

Iachini: "Commisso spiazzato da Palladino. Per Pioli parla la carriera, non ha bisogno di consigli"

05 giugno 2025 22:42

Iachini si schiera dalla parte di Palladino: "Como? Non ne facciamo un dramma, diamogli tempo"

23 febbraio 2025 09:59

Iachini: “Ne parlai con Pradè qualche anno fa, anch’io volevo Kean a Firenze. Ci piaceva tanto”

23 febbraio 2025 09:45

Iachini: "Man ha qualità e margini di crescita, ma per giocare a Firenze serve grande personalità"

21 gennaio 2025 22:44

Iachini: "I giocatori devono capire che significa giocare a Firenze in maglia viola"

20 gennaio 2025 14:17

Iachini: "La Fiorentina sta rendendo al massimo. Pradè ha fatto un ottimo mercato"

03 gennaio 2025 19:47

Sentite Iachini: "Vlahovic è in in media con i grandi attaccanti della Serie A. Tranne Kean"

04 dicembre 2024 14:30

Iachini: "Fiorentina migliorata. Terracciano, Biraghi e Quarta non giocano, lo scorso anno erano titolari"

21 novembre 2024 22:32

Iachini: “La Fiorentina la mia famiglia. Commisso? Vissuti insieme momenti belli e difficili”

24 settembre 2024 08:29

"Grandissima prestazione per 44 minuti" ma la classifica piange. Palladino fa peggio di Iachini

15 settembre 2024 23:01

Iachini rivela: "Alla Fiorentina volevano mandare Vlahovic in prestito, ma si vedeva che era forte"

12 settembre 2024 14:28

È ufficiale, il Bari esonera Beppe Iachini dopo 10 gare: per lui soltanto 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte

15 aprile 2024 16:40

2 punti in 7 gare, adesso il Bari riflette sul futuro dell'ex allenatore viola Beppe Iachini

06 aprile 2024 19:12

Serie B: Aquilani porta il Pisa in zona play off grazie alla rimonta sul Palermo, pari per il Bari di Iachini

01 aprile 2024 17:53

Iachini ricorda Barone: "Percorso di condivisione e tanto lavoro, ti porterò sempre nel mio cuore"

20 marzo 2024 18:38

Iachini: "Fatico anche a trovare le parole, un abbraccio a Joe e alla famiglia"

18 marzo 2024 20:27

Iachini ha affondato il Bari, nelle ultime 5 partite 4 sconfitte e un pareggio. Ora è in zona retrocessione

16 marzo 2024 20:31

Iachini: "Mi volevano 7 squadre di serie A ma non volevo andarci con il rischio di retrocedere"

13 febbraio 2024 17:49

Iachini torna in pista: É lui il nuovo allenatore del Bari al posto di Marino

06 febbraio 2024 14:05

La Fiorentina ha rovinato Iachini, dopo il flop a Firenze nessuno lo chiama più ad allenare in serie A

11 novembre 2023 12:10

Iachini: "Duncan alla Fiorentina è merito mio, l'ho fatto prendere io. Arthur è un lusso per la squadra"

16 ottobre 2023 21:01

Iachini: "Alla Fiorentina la maglia pesa tantissimo, arrivato in situazione difficile mia stagione positiva"

11 ottobre 2023 11:51

Paulo Sousa sarà quasi certamente esonerato, al suo posto la Salernitana vuol mettere Iachini

08 ottobre 2023 15:50

Iachini sta con Castrovilli: "Incomprensibile quello che è successo in Inghilterra, l'anno scorso ha giocato"

09 agosto 2023 22:55

Sentite Cecchi: "Il West Ham è Iachini. Hanno vinto parcheggiando il bus contro la Fiorentina"

11 giugno 2023 18:43

Iachini: "Contento per Firenze, Commisso e Italiano che ho allenato. Ora il percorso dà i risultati"

04 maggio 2023 15:00

Brambati rivela: "Iachini mi aveva assicurato che Vlahovic era pronto per giocare nella Juventus"

11 aprile 2023 19:21

Iachini: "Vlahovic ha la pubalgia, è un problema importante. Il mio futuro? Studio la Premier League"

14 marzo 2023 22:32

Cassano: "Allenatori forti che emergono solo Italiano e De Zerbi. In Italia chiamiamo ancora Iachini"

02 marzo 2023 21:10

Iachini: “Firenze mi ama. Italiano mi piace. Tra qualche mese speriamo arrivi un trofeo"

27 febbraio 2023 08:31

"Classifica pessima, ma niente paragoni con la Fiorentina di Montella-Iachini-Prandelli. Quella le buscava"

26 febbraio 2023 16:30

Calamai: "Italiano? Stessi errori di Iachini con attaccanti. Deve crescere per essere allenatore internazionale"

23 febbraio 2023 18:13

Iachini: "Fiorentina non sta mostrando il suo potenziale, contro la Juventus deve riscattarsi"

10 febbraio 2023 19:14

Corriere dello Sport: “Una Fiorentinaccia, a tratti inguardabile. Poco meglio di quella Iachini-Prandelli”

23 gennaio 2023 08:28

Iachini: "Alla Fiorentina organizzavo allenamenti speciali per Vlahovic, pochi in Europa sono come lui"

10 gennaio 2023 19:38

Iachini può tornare in panchina: il Cagliari è sulle sue tracce al posto di Liverani

22 dicembre 2022 20:47

Iachini su Amrabat: "Migliorato grazie al lavoro fatto insieme, a Firenze soffriva l'ambientamento"

07 dicembre 2022 13:40

Iachini: "Con me alla Fiorentina avevamo una media da Europa, poi male per colpa del Covid"

07 dicembre 2022 13:33

Di Biagio rivela: "Ero il nuovo allenatore della Fiorentina, poi il club cambiò idea e prese Iachini"

15 novembre 2022 23:10

TMW, Iachini potrebbe prendere il posto di Alvini sulla panchina della Cremonese

12 novembre 2022 22:15

Iachini: "Italiano è stato un mio giocatore, Firenze si merita una classifica migliore, risalirà"

01 novembre 2022 11:39

Iachini racconta Ribery: "Alla Fiorentina mi impressionava perchè giocava bene anche senza allenarsi"

08 ottobre 2022 15:35

Dopo il flop del Parma in Serie B, adesso è ufficiale: esonerato Beppe Iachini. Il comunicato

17 maggio 2022 17:47

Trevisani smaschera Iachini: "Lui alla Fiorentina metteva in panchina Vlahovic per far giocare Kouamè"

09 maggio 2022 10:56

Iachini a Parma ha fatto peggio di Maresca, la società ha deciso di mandarlo via a fine stagione

22 aprile 2022 17:48

Iachini punta il dito contro la tattica: "Bisogna lasciare i ragazzi liberi di giocare come vogliono"

01 aprile 2022 17:43

Flachi risponde: "Differenza tra Allegri e Iachini sono i giocatori che allenano ma Max non è scarso"

17 marzo 2022 13:49

Fallimento di Iachini anche a Parma, in 16 partite ha vinto solo 3 volte, media punti da retrocessione

12 marzo 2022 12:56

Trevisani non si spiega: "Vlahovic ha dovuto sopportare Iachini che lo alternava a Cutrone e Kouamè"

28 febbraio 2022 12:32

Iachini è un flop a Parma, 2 vittorie in 11 partite, perde ancora: "Siamo in crescita visti i tiri in porta"

20 febbraio 2022 09:12

Iachini si prende i meriti: "Vlahovic era un ragazzino che veniva dalla Primavera, l'ho fatto crescere io"

18 febbraio 2022 13:52

La Fiorentina è la squadra più migliorata, Italiano ha già i punti di Iachini e Prandelli a metà febbraio

15 febbraio 2022 12:07

A sorpresa Nainggolan esalta Iachini: "Non mi faceva giocare ma è un allenatore troppo preparato"

14 febbraio 2022 14:30

Iachini è flop anche a Parma, perde in casa contro il Frosinone. In 6 partite ha vinto una volta sola

21 gennaio 2022 23:33

Il Corriere Fiorentino svela: "Iachini tra i primi a sapere di Piatek, Pradè gli ha mandato un sms"

07 gennaio 2022 11:15

Duello di mercato tra Montella e Iachini che si contendono Farias per il mercato di gennaio

27 dicembre 2021 19:54

Guerini: "Torreira è uno Iachini più tecnico. I soldi della cessione di Vlahovic per vincere"

20 dicembre 2021 18:51

Con Iachini a Parma la situazione addirittura peggiora, zero vittorie e 2 gol segnati in 4 partite

12 dicembre 2021 17:12

Forbes celebra la Fiorentina: "Italiano come Gasperini. Vlahovic esploso grazie a Prandelli. Iachini flop"

10 dicembre 2021 21:16

Iachini flop anche a Parma, in tre partite zero vittorie, solo 1 gol fatto: "Contento della difesa"

06 dicembre 2021 14:13

Il Parma toppa la prima partita, Iachini si giustifica: "Non posso cambiare il mondo in 3 giorni"

28 novembre 2021 23:59

Parte male l'esperienza di Iachini sulla panchina del Parma, salvato da Buffon che para un rigore

28 novembre 2021 22:40

Ufficiale, Iachini è il nuovo allenatore del Parma: l'ex Fiorentina riparte dalla Serie B

23 novembre 2021 21:45

Pedullà, Iachini vicino al Parma, incontro in corso: l'ex allenatore della Fiorentina può ripartire dalla B

23 novembre 2021 18:53

Iachini contro Vlahovic: "Poteva rinnovare solo per far guadagnare la Fiorentina dalla cessione"

12 novembre 2021 00:01

Iachini: "Esplosione di Vlahovic non è solo merito mio, anche di Montella. Rimasto grazie a me"

11 novembre 2021 23:35

Benedetto Ferrara: "Firenze ambita al turismo grazie alla statua di Iachini al Piazzale Michelangelo"

30 ottobre 2021 16:35

Iachini: "Vlahovic è già un top player. Gli consiglio di restare alla Fiorentina, può diventare il leader"

18 ottobre 2021 17:55

TMW, esonerato Castori. La Salernitana ha in pugno Colantuono, ma Ribery vuole Iachini

17 ottobre 2021 21:56

Iachini diede la fascia a Chiesa già bianconero. Come se oggi Italiano la desse a Vlahovic

11 ottobre 2021 15:09

Iachini: "Dissi no alla cessione di Vlahovic in prestito. Non è vero che non avevo fiducia in lui"

11 ottobre 2021 09:10

Lo Spezia senza Italiano fa fatica, Thiago Motta rischia l'esonero, pronto Beppe Iachini

08 ottobre 2021 16:49

Iachini: "Facevo parlare Ribery prima della gara. Con lui qualche screzio. Mio lavoro ottimo"

06 ottobre 2021 16:24

Iachini: "Ho fatto arrivare la Fiorentina al decimo posto con il Covid, figuriamoci adesso..."

28 settembre 2021 15:22

Iachini: "Grazie a me Vlahovic è rimasto a Firenze. Con me una grande media punti"

15 settembre 2021 19:16

Graziani contro Iachini: "Aveva peggiorato la Fiorentina, esplosione Vlahovic merito di Prandelli"

15 settembre 2021 15:12

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