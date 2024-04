2 punti in 7 gare, adesso il Bari riflette sul futuro dell’ex allenatore viola Beppe Iachini

Come riportato da Tuttomercatoweb, il Bari starebbe pensando di esonerare l’ex allenatore e giocatore viola Beppe Iachini a causa di un pessimo andamento stagionale con appena due punti in sette gare. Il suo arrivo al posto di Marino non ha dato i frutti sperati ed adesso i biancorossi pugliesi si trovano in piena zona retrocessione a pari punti con Spezia e Cosenza, mentre il terz’ultimo posto dell’Ascoli dista quattro punti, per questo la sua posizione è piuttosto traballante. La situazione al momento è molto complessa visto che sulla panchina si sono alternati tre tecnici diversi senza che nessuno riuscisse a invertire la rotta. Sul piatto inoltre c’è il contratto di Iachini che ha firmato un accordo fino a giugno 2025 a cifre importanti. Un confronto tra tecnico e dirigenza c’è stato dopo la sconfitta di ieri. La società vorrebbe cercare di salvare il salvabile per evitare la retrocessione, ma al momento ogni strada sembra difficilmente percorribile.