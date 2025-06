Iachini: “Chiesa lo consiglio a tutti anche alla Fiorentina, ha una qualità pazzesca e tanto talento”

A Lady Radio è intervenuto l’ex tecnico viola Beppe Iachini per parlare della situazione in casa viola: “La stagione è stata positiva perché in fin dei conti sono stati ottenuti più punti dello scorso anno e l’obiettivo europeo è stato nuovamente raggiunto con merito. Sappiamo che i fiorentini sono esigenti, ma da questa stagione è stata messa una bella base futura, peccato per le dimissioni di Palladino che nessuno si aspettava.”

Su Pioli: “Lui è una garanzia e non ci sarebbero problemi per la Fiorentina perché porterebbe la squadra a lottare per delle posizioni davvero importanti. Questa squadra può ambire davvero a lottare per le prime 5-6 prime posizioni e sono sicuro che Commisso farà una squadra ancora più competitiva per migliorare quanto di buono fatto finora.”

Su Chiesa: “Con me ha giocato vicino alla punta e ha fatto ben 11 gol, se lo scorda sempre. Scherzi a parte, è cresciuto tanto ed è diventato un giocatore di livello internazionale. Sono stato benissimo con lui e lo consiglio a tutti per il futuro perché ha una qualità pazzesca, lo consiglio pure ai viola ovviamente.”

Sul suo passato: “Commisso è una grande persona, mi ricordo quando parlò del monumento per me e gli sono grato. Abbiamo un grande rapporto di stima reciproca.”