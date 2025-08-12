Iachini: "Pioli ha tutte le caratteristiche per fare bene a Firenze, la Fiorentina farà una grande stagione"

L'ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato in esclusiva ai microfoni di Oggi Sport Notizie, queste le sue parole su Pioli e Vlahovic:Come sta vedendo i cambi di allenatore in Serie A?“È...

L'ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato in esclusiva ai microfoni di Oggi Sport Notizie, queste le sue parole su Pioli e Vlahovic:

Come sta vedendo i cambi di allenatore in Serie A?

“È una cosa che più o meno c’è sempre stata. Le società cercano sempre di trovare la quadra giusta. Poi ho visto che, qualche club, ha puntato su allenatori esperti che hanno alle spalle anni e anni di esperienza”

Pioli le piace sulla panchina della Fiorentina?

“Io penso che Pioli abbia tutte le qualità e le caratteristiche per fare bene conosce l’ambiente è stimato dai tifosi, e sono convinto che la Fiorentina farà una grande stagione”.

Come vede la situazione di Vlahovic alla Juventus?

“Lui è un ragazzo molto emotivo che vive di emozioni, io l’ho avuto a Firenze. Sicuramente è una situazione complicata ma anche lui deve capire cosa è meglio per lui, lavorando e migliorando quotidianamente“