Cassano torna su Iraola: "Glielo dissi di prenderlo a Pradé, ma ha preso uno che dopo un mese è stato cacciato"

L'ex fenomeno barese ha parlato di quando consigliò Iraola a Pradé

A Viva el Futbol, Antonio Cassano è tornato sul profilo di Iraola, ex tecnico del Bournemouth, che aveva consigliato a Pradé prima di Pioli: "Glielo dissi a Daniele di prendere Iraola, ha preferito Pioli e dopo un mese l'ha cacciato via. Non ho scoperto l'acqua calda, lo sapevo che era forte Iraola e ora lo vogliono tutti perché è un grande allenatore. Mi dispiace solo che Pradé abbia voluto fare di testa sua."