Labaro Viola

Notizie Daniele Prade Fiorentina

De Rossi: “Quando c’era Iachini avevo avuto un contatto serrato con la Fiorentina con Barone e Pradè”

10 maggio 2026 17:54

Cassano torna su Iraola: "Glielo dissi di prenderlo a Pradé, ma ha preso uno che dopo un mese è stato cacciato"

24 aprile 2026 14:47

Con Pradè la Fiorentina ha perso 50 milioni tra acquisti e cessioni, ecco i numeri della sua disastrosa gestione.

11 febbraio 2026 19:09

La Fiesole attacca duramente Pradè: "Il più uomo di merd* che questa società abbia mai visto"

20 dicembre 2025 20:03

Commisso: "Siamo grati a Pradé per ciò che ha fatto alla Fiorentina, è stato un punto di riferimento fidato"

11 dicembre 2025 08:49

Ferrari: ”Prade’ aveva capito da tempo che il suo ciclo era finito e si è dimesso”. Perché non farlo prima?

13 novembre 2025 11:16

Ferrari: "Avevamo fatto un mercato per alzare l'asticella, la realtà dice ultimo posto ma ci sono le coppe.."

12 novembre 2025 21:55

Ambrosini attacca: "Fiorentina? Situazione ridicola. In società deve essere chiaro chi deve decidere"

05 novembre 2025 14:49

Bucchioni dubbioso: "Le dimissioni di Pradè possono diventare un autogol, la tempistica non torna"

02 novembre 2025 11:59

Poesio: "Quattro dimissioni in sette anni di gestione Commisso. Un record che deve far riflettere"

02 novembre 2025 11:49

Guetta: "Paradossale che si dimetta Pradé e non Pioli, ora cambi il tecnico e non il direttore sportivo"

01 novembre 2025 17:05

Bucchioni: "La Fiorentina è debole e ora la squadra ha un altro shock, il destino di Pradè era segnato"

01 novembre 2025 16:20

Brovarone: "In questo momento la Fiorentina è la peggiore società italiana, Pradé era arrivato al colmo"

01 novembre 2025 14:42

Ferrara: ”Chiediamoci che mondo sia la Fiorentina. Si dimettono allenatori e dirigenti”

01 novembre 2025 14:28

Decisione di Pradè comunicata a voce, squadra in ufficio per ringraziarlo: "Date tutto domani"

01 novembre 2025 12:51

Mencucci difende la dirigenza Viola: "Non si può dar la colpa a Pradè, la squadra è stata costruita bene"

30 ottobre 2025 19:42

Ripa: "Ora tocca a Commisso. Pradè si è assunto le responsabilità, adesso mi aspetto il Presidente"

20 ottobre 2025 14:10

Brovarone: "Pradè? Non gli perdonerei Richardson e Lamptey ma ha preso e trattenuto De Gea, Gosens e Kean"

07 ottobre 2025 21:09

Bucchioni attacca: "Pradè ha finito il suo tempo. Insisterà con Pioli solo per i soldi che gli dà"

06 ottobre 2025 14:31

Scugnizzo Viola: "Cent’anni di storia, zero parole: Firenze pretende rispetto!"

06 ottobre 2025 11:58

Pradè: "Per me 25 milioni per Piccoli sono una cifra bassa, il Napoli ha pagato Lucca 36 milioni"

11 settembre 2025 12:40

Pedullà: “Pradè e Ferrari meritano un 7+. La Fiorentina è una squadra forte che deve stare in alto"

04 settembre 2025 16:41

La Fiesole scrive: "Pradè, tutte le strade portano a Roma. Prendine una e vai a fan****"

03 giugno 2025 23:53

Giuffredi: "Folorunsho è un giocatore forte ma non tutte le ciambelle escono col buco"

30 maggio 2025 12:40

Nicoletti: “Palladino può diventare il Gasperini della Fiorentina. Io la Conference la rifarei”

23 maggio 2025 16:18

De Santis: "Dodo ha impressionato le big, la Fiorentina si sta giá guardando attorno in caso di cessione"

17 aprile 2025 17:26

Pradè dopo lo 0-0 con il Parma: "Oggi un po' stanchi, potevamo anche perdere. Ancora tutto aperto"

13 aprile 2025 19:15

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, vergogna senza fine: Palladino alla deriva, società in silenzio"

10 marzo 2025 14:52

Pradè: "La squadra deve reagire, 32 punti media importante, devono dare tutti il 100% nel ritorno"

04 gennaio 2025 22:11

Trevisani: "Si vedeva che Italiano era carico, avrei preferito vedere un 30% in meno anche per Palladino"

17 dicembre 2024 12:44

Scugnizzo Viola: "Italiano poca roba. Pradè ha fatto benissimo. Colpani inesistente"

16 dicembre 2024 14:23

Roggi: "Pradè si è superato. Tutti i nuovi dimostrano di essere giocatori di livello. Rosa competitiva"

04 novembre 2024 19:00

Ferrara esalta Bove: "Duttilità mostruosa. Può diventare come Barella. Grande intuizione di Pradè"

25 ottobre 2024 19:09

Vanoli svela: "Pradè mi disse: 'Se mi chiedessero di te direi, chi ca**o è?' Ci rimasi male"

07 ottobre 2024 23:37

Nazione: "Fiorentina, occhi puntati sull'europeo. Sono 7 i profili segnati sul taccuino di Pradè"

16 giugno 2024 10:07

Pradè: "La testa è ad Atene, abbiamo una voglia matta di compiere l'impresa, ci portiamo dietro un popolo"

23 maggio 2024 23:50

Dall'Albania, Pradè può lasciare la Fiorentina a fine stagione. Il suo successore? Igli Tare

29 febbraio 2024 19:15

Pradè: "Oggi abbiamo rivisto la nostra squadra, Kayode è il nostro bambino sono felice per lui"

27 febbraio 2024 00:37

Pradè: "Per noi era questione di vita o di morte. Dimostrato che sappiamo soffrire"

12 novembre 2023 18:29

Pradè: "Un privilegio lavorare al Viola Park. Chi non si aspettava questo inizio di stagione si sbagliava"

11 ottobre 2023 19:06

Marino sicuro: "Beto mai chiesto dalla Fiorentina fino a quando ero all'Udinese. Fidatevi di Pradè"

03 agosto 2023 18:54

TMW, possibile addio del ds Pradè: su di lui è molto forte l'interesse della Salernitana, ma con un ruolo diverso

24 maggio 2023 15:23

Pradè: "Abbiamo avuto due occasioni per chiuderla. Contro l'Inter a viso aperto, siamo imprevedibili"

21 maggio 2023 17:56

Pradè: "Fiorentina aveva 15 partite in più rispetto al Monza. Questi sono motivi di crescita per una squadra"

23 aprile 2023 18:22

Un mercato con i botti, per le ambizioni di Italiano e per la gioia dei tifosi

27 giugno 2022 22:19

Come al solito, le partite chiave le perdiamo sempre. Spettacolo indegno

05 febbraio 2022 23:25

Ceccarini: "Dopo Burdisso, dovrebbe arrivare il rinnovo di Pradè"

06 luglio 2021 19:57

Donadel saluta la Fiorentina: "Via per crescere e meritarti in futuro. Grazie a Barone e Pradè per l'opportunità"

01 luglio 2021 16:17

Pradè suggerisce Ranieri allo Spezia per liberare Italiano alla Fiorentina. Le ultime

21 giugno 2021 21:16

Calamai: "Necessari 5/6 titolari per salto di qualità. Sul rinnovo di Vlahovic agito con troppa calma"

20 maggio 2021 16:39

Pradè: "Con Commisso stiamo programmando il futuro. Oggi mi aspetto una Fiorentina combattiva"

12 maggio 2021 18:38

Pradè a Dazn: "L'intervista di Milenkovic? Male interpretata, non ha mai detto di voler andare via"

08 maggio 2021 21:03

37 anni di passione e grinta: compie gli anni Gonzalo Rodriguez, simbolo della Fiorentina e modello al quale ispirarsi

10 aprile 2021 08:44

Pradè: "Partita importantissima, può essere crocevia. Vorremmo rendere orgoglioso Commisso"

13 marzo 2021 17:53

La formula per restare in A esiste 3x12=36/2=18+26=44 ma i numeri non bastano, serve altro

07 marzo 2021 21:51

Pradè: "Vlahovic può diventare calciatore importante. Kokorin ha caratteristiche che non avevamo"

05 febbraio 2021 20:35

Pradè: "Rosa non da lotta salvezza. Serve più cuore. Ribery è un leader, ci farà vincere"

23 gennaio 2021 20:48

Pradè: "Caicedo? Se ci fosse stato interesse avrei visto Tare: abitiamo a 10 minuti di distanza"

06 gennaio 2021 15:03

Pradè: "Cutrone vuole giocare ma non possiamo garantirlo. Callejon voluto da Iachini"

03 gennaio 2021 14:42

Prade: "Dobbiamo calarci in una mentalità provinciale. Stasera mi aspetto grande prestazione"

22 dicembre 2020 20:25

Pradè: "Il ritiro continua. Dobbiamo diventare una squadra"

17 dicembre 2020 00:06

Pradè: "Manca il pubblico, i fischi svegliano. I colpevoli della situazione siamo io e la squadra"

07 dicembre 2020 20:46

"BASTA VIVACCHIARE ANCORA. FIRENZE MERITA DI TORNARE A VINCERE"

19 ottobre 2020 10:37

Pradè: "Dovevamo fare risultato, Commisso è dispiaciuto. Già dalla prossima partita saremo sotto esame"

18 ottobre 2020 18:26

Basile: "Pradè? Non è un segreto che avrebbe voluto un allenatore diverso"

13 ottobre 2020 20:23

Incontro Pradè-agenti di Igor per parlare del suo futuro con la Fiorentina

25 settembre 2020 13:33

"Stiamo bene così, squadra forte. Nessuna offerta per Chiesa, mai trattati Piatek e Thiago Silva"

10 settembre 2020 12:20

Pradè: "Contento della rosa: abbiamo 5 attaccanti e ci puntiamo. Chiesa e Ribery non in discussione"

10 settembre 2020 12:11

Pradè in conferenza: "Macia è qui per cose personali, amico fraterno non tornerà alla Fiorentina"

10 settembre 2020 12:05

Barone a Sportitalia: "Torreira? Ci stiamo lavorando, vediamo. Valutiamo le opportunità di mercato"

09 settembre 2020 16:59

Esclusiva LV: Michele Fratini al centro sportivo, possibile ruolo dirigenziale in viola. Il video

27 agosto 2020 12:09

Basile: "Cutrone l'ha preso Pradè non dimentichiamolo. Il prossimo anno..."

20 luglio 2020 11:13

Pradè: "Faccio i complimenti a Iachini da parte della dirigenza"

19 luglio 2020 23:08

Simpatico siparietto di Eysseric con un tifoso viola: "Quando torni a Firenze? Chiama Pradè"

29 marzo 2020 13:46

TMW, lo Shakhtar Donetsk vorrebbe prendere il direttore sportivo della Fiorentina Pradè

17 gennaio 2020 21:40

Jacobelli: "Viola in cerca di certezze trovano una Dea in stato di grazia. Cutrone.."

15 gennaio 2020 09:31

Basile: "Ho la sensazione che Pradè prenda i giocatori che gli offrono, non quello che cerca"

10 gennaio 2020 10:45

Calamai: "Mi sarebbe piaciuto sentire Iachini più aggressivo nelle richieste alla società viola"

28 dicembre 2019 23:07

D.Rossi: "Viola ora solidi, Montella con poche alternative ai titolari. Ribery non sorprende più.."

25 ottobre 2019 19:49

ACF, domani alle 14 conferenza stampa di Venuti e Pradè. Rinnovo in arrivo..

17 ottobre 2019 14:20

Brovarone: "Mi intriga Ghezzal, ha ottimo piede e dribbling. Il suo riscatto.."

16 ottobre 2019 21:42

Agente Gilberto: "Gilberto vorrebbe restare in Brasile ma alla Fiorentina è tornato Daniele Pradè"

09 ottobre 2019 09:42

Caceres: "Se non fosse stato per il direttore Pradè forse avrei scelto un'altra destinazione"

18 settembre 2019 22:41

Ag.Caceres-ACF, summit in corso a Milano. Novità in arrivo?

27 agosto 2019 15:04

Pradè smentisce De Paul: "Non chiamerò mai un calciatore senza aver parlato prima con il club"

17 agosto 2019 12:00

Ecco quali sono i tre giocatori intoccabili del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè

06 agosto 2019 10:00

Pradè: "Vogliamo ripartire da una squadra che gioca bene. Non abbiamo nessun obbiettivo sportivo"

05 agosto 2019 17:48

Basile: "Il 10 agosto dovrebbero arrivare due colpi, ma anche prima mi aspetto degli acquisti"

27 luglio 2019 16:42

Montella: "Llorente? E’ un attaccante forte. Ho molta fiducia in Pradè. Chiesa lo vedo some sempre"

19 luglio 2019 22:14

Barone: "Priorità alle strutture. Diremo sì alla seconda squadra in Lega Pro. I nostri giovani.."

19 luglio 2019 22:08

Veretout ha abbandonato il ritiro di Moena per dirigersi a Firenze o proseguire verso Milano?

12 luglio 2019 15:29

Barone: "La scelta di Dainelli è stata molto importante. Per dare tranquillità, esperienza alla squadra"

10 luglio 2019 23:14

Sconcerti: "Chiesa? Deciderà lui, non va fatto prigioniero. Pradè porta competenza e bravura"

04 luglio 2019 23:31

Calamai: "Simeone resta se accetta di fare la riserva. In arrivo uno sponsor importante.."

04 luglio 2019 22:33

Pedullà: "Veretout chiederà di non andare in ritiro per motivi personali. Laurini andrà al Parma..."

04 luglio 2019 22:15

Pradè: “Faremo il 4-3-3 con regista. Veretout ha chiesto la cessione. Con Chiesa parlerò al rientro. Acquisti dal 10 Agosto. Non mi hanno chiesto plusvalenze”

04 luglio 2019 12:56

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