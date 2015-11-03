Notizie Daniele Prade Fiorentina

De Rossi: “Quando c’era Iachini avevo avuto un contatto serrato con la Fiorentina con Barone e Pradè”
10 maggio 2026 17:54
Cassano torna su Iraola: "Glielo dissi di prenderlo a Pradé, ma ha preso uno che dopo un mese è stato cacciato"
24 aprile 2026 14:47
Con Pradè la Fiorentina ha perso 50 milioni tra acquisti e cessioni, ecco i numeri della sua disastrosa gestione.
11 febbraio 2026 19:09
La Fiesole attacca duramente Pradè: "Il più uomo di merd* che questa società abbia mai visto"
20 dicembre 2025 20:03
Commisso: "Siamo grati a Pradé per ciò che ha fatto alla Fiorentina, è stato un punto di riferimento fidato"
11 dicembre 2025 08:49
Ferrari: ”Prade’ aveva capito da tempo che il suo ciclo era finito e si è dimesso”. Perché non farlo prima?
13 novembre 2025 11:16
Ferrari: "Avevamo fatto un mercato per alzare l'asticella, la realtà dice ultimo posto ma ci sono le coppe.."
12 novembre 2025 21:55
Ambrosini attacca: "Fiorentina? Situazione ridicola. In società deve essere chiaro chi deve decidere"
05 novembre 2025 14:49
Bucchioni dubbioso: "Le dimissioni di Pradè possono diventare un autogol, la tempistica non torna"
02 novembre 2025 11:59
Poesio: "Quattro dimissioni in sette anni di gestione Commisso. Un record che deve far riflettere"
02 novembre 2025 11:49
Guetta: "Paradossale che si dimetta Pradé e non Pioli, ora cambi il tecnico e non il direttore sportivo"
01 novembre 2025 17:05
Bucchioni: "La Fiorentina è debole e ora la squadra ha un altro shock, il destino di Pradè era segnato"
01 novembre 2025 16:20
Brovarone: "In questo momento la Fiorentina è la peggiore società italiana, Pradé era arrivato al colmo"
01 novembre 2025 14:42
Ferrara: ”Chiediamoci che mondo sia la Fiorentina. Si dimettono allenatori e dirigenti”
01 novembre 2025 14:28
Decisione di Pradè comunicata a voce, squadra in ufficio per ringraziarlo: "Date tutto domani"
01 novembre 2025 12:51
Mencucci difende la dirigenza Viola: "Non si può dar la colpa a Pradè, la squadra è stata costruita bene"
30 ottobre 2025 19:42
Ripa: "Ora tocca a Commisso. Pradè si è assunto le responsabilità, adesso mi aspetto il Presidente"
20 ottobre 2025 14:10
Brovarone: "Pradè? Non gli perdonerei Richardson e Lamptey ma ha preso e trattenuto De Gea, Gosens e Kean"
07 ottobre 2025 21:09
Bucchioni attacca: "Pradè ha finito il suo tempo. Insisterà con Pioli solo per i soldi che gli dà"
06 ottobre 2025 14:31
Scugnizzo Viola: "Cent’anni di storia, zero parole: Firenze pretende rispetto!"
06 ottobre 2025 11:58
Pradè: "Per me 25 milioni per Piccoli sono una cifra bassa, il Napoli ha pagato Lucca 36 milioni"
11 settembre 2025 12:40
Pedullà: “Pradè e Ferrari meritano un 7+. La Fiorentina è una squadra forte che deve stare in alto"
04 settembre 2025 16:41
La Fiesole scrive: "Pradè, tutte le strade portano a Roma. Prendine una e vai a fan****"
03 giugno 2025 23:53
Giuffredi: "Folorunsho è un giocatore forte ma non tutte le ciambelle escono col buco"
30 maggio 2025 12:40
Nicoletti: “Palladino può diventare il Gasperini della Fiorentina. Io la Conference la rifarei”
23 maggio 2025 16:18
De Santis: "Dodo ha impressionato le big, la Fiorentina si sta giá guardando attorno in caso di cessione"
17 aprile 2025 17:26
Pradè dopo lo 0-0 con il Parma: "Oggi un po' stanchi, potevamo anche perdere. Ancora tutto aperto"
13 aprile 2025 19:15
Scugnizzo Viola: "Fiorentina, vergogna senza fine: Palladino alla deriva, società in silenzio"
10 marzo 2025 14:52
Pradè: "La squadra deve reagire, 32 punti media importante, devono dare tutti il 100% nel ritorno"
04 gennaio 2025 22:11
Trevisani: "Si vedeva che Italiano era carico, avrei preferito vedere un 30% in meno anche per Palladino"
17 dicembre 2024 12:44
Scugnizzo Viola: "Italiano poca roba. Pradè ha fatto benissimo. Colpani inesistente"
16 dicembre 2024 14:23
Roggi: "Pradè si è superato. Tutti i nuovi dimostrano di essere giocatori di livello. Rosa competitiva"
04 novembre 2024 19:00
Ferrara esalta Bove: "Duttilità mostruosa. Può diventare come Barella. Grande intuizione di Pradè"
25 ottobre 2024 19:09
Vanoli svela: "Pradè mi disse: 'Se mi chiedessero di te direi, chi ca**o è?' Ci rimasi male"
07 ottobre 2024 23:37
Nazione: "Fiorentina, occhi puntati sull'europeo. Sono 7 i profili segnati sul taccuino di Pradè"
16 giugno 2024 10:07
Pradè: "La testa è ad Atene, abbiamo una voglia matta di compiere l'impresa, ci portiamo dietro un popolo"
23 maggio 2024 23:50
Dall'Albania, Pradè può lasciare la Fiorentina a fine stagione. Il suo successore? Igli Tare
29 febbraio 2024 19:15
Pradè: "Oggi abbiamo rivisto la nostra squadra, Kayode è il nostro bambino sono felice per lui"
27 febbraio 2024 00:37
Pradè: "Per noi era questione di vita o di morte. Dimostrato che sappiamo soffrire"
12 novembre 2023 18:29
Pradè: "Un privilegio lavorare al Viola Park. Chi non si aspettava questo inizio di stagione si sbagliava"
11 ottobre 2023 19:06
Marino sicuro: "Beto mai chiesto dalla Fiorentina fino a quando ero all'Udinese. Fidatevi di Pradè"
03 agosto 2023 18:54
TMW, possibile addio del ds Pradè: su di lui è molto forte l'interesse della Salernitana, ma con un ruolo diverso
24 maggio 2023 15:23
Pradè: "Abbiamo avuto due occasioni per chiuderla. Contro l'Inter a viso aperto, siamo imprevedibili"
21 maggio 2023 17:56
Pradè: "Fiorentina aveva 15 partite in più rispetto al Monza. Questi sono motivi di crescita per una squadra"
23 aprile 2023 18:22
Un mercato con i botti, per le ambizioni di Italiano e per la gioia dei tifosi
27 giugno 2022 22:19
Come al solito, le partite chiave le perdiamo sempre. Spettacolo indegno
05 febbraio 2022 23:25
Ceccarini: "Dopo Burdisso, dovrebbe arrivare il rinnovo di Pradè"
06 luglio 2021 19:57
Donadel saluta la Fiorentina: "Via per crescere e meritarti in futuro. Grazie a Barone e Pradè per l'opportunità"
01 luglio 2021 16:17
Pradè suggerisce Ranieri allo Spezia per liberare Italiano alla Fiorentina. Le ultime
21 giugno 2021 21:16
Calamai: "Necessari 5/6 titolari per salto di qualità. Sul rinnovo di Vlahovic agito con troppa calma"
20 maggio 2021 16:39
Pradè: "Con Commisso stiamo programmando il futuro. Oggi mi aspetto una Fiorentina combattiva"
12 maggio 2021 18:38
Pradè a Dazn: "L'intervista di Milenkovic? Male interpretata, non ha mai detto di voler andare via"
08 maggio 2021 21:03
37 anni di passione e grinta: compie gli anni Gonzalo Rodriguez, simbolo della Fiorentina e modello al quale ispirarsi
10 aprile 2021 08:44
Pradè: "Partita importantissima, può essere crocevia. Vorremmo rendere orgoglioso Commisso"
13 marzo 2021 17:53
La formula per restare in A esiste 3x12=36/2=18+26=44 ma i numeri non bastano, serve altro
07 marzo 2021 21:51
Pradè: "Vlahovic può diventare calciatore importante. Kokorin ha caratteristiche che non avevamo"
05 febbraio 2021 20:35
Pradè: "Rosa non da lotta salvezza. Serve più cuore. Ribery è un leader, ci farà vincere"
23 gennaio 2021 20:48
Pradè: "Caicedo? Se ci fosse stato interesse avrei visto Tare: abitiamo a 10 minuti di distanza"
06 gennaio 2021 15:03
Pradè: "Cutrone vuole giocare ma non possiamo garantirlo. Callejon voluto da Iachini"
03 gennaio 2021 14:42
Prade: "Dobbiamo calarci in una mentalità provinciale. Stasera mi aspetto grande prestazione"
22 dicembre 2020 20:25
Pradè: "Il ritiro continua. Dobbiamo diventare una squadra"
17 dicembre 2020 00:06
Pradè: "Manca il pubblico, i fischi svegliano. I colpevoli della situazione siamo io e la squadra"
07 dicembre 2020 20:46
"BASTA VIVACCHIARE ANCORA. FIRENZE MERITA DI TORNARE A VINCERE"
19 ottobre 2020 10:37
Pradè: "Dovevamo fare risultato, Commisso è dispiaciuto. Già dalla prossima partita saremo sotto esame"
18 ottobre 2020 18:26
Basile: "Pradè? Non è un segreto che avrebbe voluto un allenatore diverso"
13 ottobre 2020 20:23
Incontro Pradè-agenti di Igor per parlare del suo futuro con la Fiorentina
25 settembre 2020 13:33
"Stiamo bene così, squadra forte. Nessuna offerta per Chiesa, mai trattati Piatek e Thiago Silva"
10 settembre 2020 12:20
Pradè: "Contento della rosa: abbiamo 5 attaccanti e ci puntiamo. Chiesa e Ribery non in discussione"
10 settembre 2020 12:11
Pradè in conferenza: "Macia è qui per cose personali, amico fraterno non tornerà alla Fiorentina"
10 settembre 2020 12:05
Barone a Sportitalia: "Torreira? Ci stiamo lavorando, vediamo. Valutiamo le opportunità di mercato"
09 settembre 2020 16:59
Esclusiva LV: Michele Fratini al centro sportivo, possibile ruolo dirigenziale in viola. Il video
27 agosto 2020 12:09
Basile: "Cutrone l'ha preso Pradè non dimentichiamolo. Il prossimo anno..."
20 luglio 2020 11:13
Pradè: "Faccio i complimenti a Iachini da parte della dirigenza"
19 luglio 2020 23:08
Simpatico siparietto di Eysseric con un tifoso viola: "Quando torni a Firenze? Chiama Pradè"
29 marzo 2020 13:46
TMW, lo Shakhtar Donetsk vorrebbe prendere il direttore sportivo della Fiorentina Pradè
17 gennaio 2020 21:40
Jacobelli: "Viola in cerca di certezze trovano una Dea in stato di grazia. Cutrone.."
15 gennaio 2020 09:31
Basile: "Ho la sensazione che Pradè prenda i giocatori che gli offrono, non quello che cerca"
10 gennaio 2020 10:45
Calamai: "Mi sarebbe piaciuto sentire Iachini più aggressivo nelle richieste alla società viola"
28 dicembre 2019 23:07
D.Rossi: "Viola ora solidi, Montella con poche alternative ai titolari. Ribery non sorprende più.."
25 ottobre 2019 19:49
ACF, domani alle 14 conferenza stampa di Venuti e Pradè. Rinnovo in arrivo..
17 ottobre 2019 14:20
Brovarone: "Mi intriga Ghezzal, ha ottimo piede e dribbling. Il suo riscatto.."
16 ottobre 2019 21:42
Agente Gilberto: "Gilberto vorrebbe restare in Brasile ma alla Fiorentina è tornato Daniele Pradè"
09 ottobre 2019 09:42
Caceres: "Se non fosse stato per il direttore Pradè forse avrei scelto un'altra destinazione"
18 settembre 2019 22:41
Ag.Caceres-ACF, summit in corso a Milano. Novità in arrivo?
27 agosto 2019 15:04
Pradè smentisce De Paul: "Non chiamerò mai un calciatore senza aver parlato prima con il club"
17 agosto 2019 12:00
Ecco quali sono i tre giocatori intoccabili del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè
06 agosto 2019 10:00
Pradè: "Vogliamo ripartire da una squadra che gioca bene. Non abbiamo nessun obbiettivo sportivo"
05 agosto 2019 17:48
Basile: "Il 10 agosto dovrebbero arrivare due colpi, ma anche prima mi aspetto degli acquisti"
27 luglio 2019 16:42
Montella: "Llorente? E’ un attaccante forte. Ho molta fiducia in Pradè. Chiesa lo vedo some sempre"
19 luglio 2019 22:14
Barone: "Priorità alle strutture. Diremo sì alla seconda squadra in Lega Pro. I nostri giovani.."
19 luglio 2019 22:08
Veretout ha abbandonato il ritiro di Moena per dirigersi a Firenze o proseguire verso Milano?
12 luglio 2019 15:29
Barone: "La scelta di Dainelli è stata molto importante. Per dare tranquillità, esperienza alla squadra"
10 luglio 2019 23:14
Sconcerti: "Chiesa? Deciderà lui, non va fatto prigioniero. Pradè porta competenza e bravura"
04 luglio 2019 23:31
Calamai: "Simeone resta se accetta di fare la riserva. In arrivo uno sponsor importante.."
04 luglio 2019 22:33
Pedullà: "Veretout chiederà di non andare in ritiro per motivi personali. Laurini andrà al Parma..."
04 luglio 2019 22:15
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