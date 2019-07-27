Basile: "Il 10 agosto dovrebbero arrivare due colpi, ma anche prima mi aspetto degli acquisti"

Massimo Basile, il giornalista e corrispondente a New York ha parlato dell'attaccante Federico Chiesa e del mercato della Fiorentina sul suo profilo Twitter: "Il 10 agosto dovrebbero arrivare due colp...

Massimo Basile, il giornalista e corrispondente a New York ha parlato dell'attaccante Federico Chiesa e del mercato della Fiorentina sul suo profilo Twitter: "Il 10 agosto dovrebbero arrivare due colpi, però anche prima mi aspetto degli acquisti. La prossima settimana? Vediamo. Rocco Commisso ha fatto rimanere Chiesa, Pradè ha parlato con sincerità e chiarezza. Sui social si continua a dare la lezione di come si gestisce un club e il mercato".