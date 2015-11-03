Notizie Twitter Fiorentina

Cremonese avverte la Fiorentina: "Difenderemo la Serie A con unghie e denti. Si riparte da Firenze"
24 giugno 2022 18:41
Dalla Turchia confermano, Fiorentina ha offerto 15 milioni per Dodò. Continuano i colloqui tra le parti
12 giugno 2022 16:11
Tifosi in rivolta dopo la sconfitta del Flamengo: "Fiorentina liberaci da Paulo Sousa"
06 giugno 2022 09:03
Torreira cuore viola: continuano i messaggi d'amore alla Fiorentina del centrocampista uruguagio
22 maggio 2022 22:35
Da Napoli: "Quattro anni fa perdemmo lo scudetto a Firenze. Oggi persa la dignità in casa nostra"
10 aprile 2022 21:19
Schira: "Torreira-Fiorentina, incontro con l'Arsenal per chiudere. Contratto fino al 2026"
20 marzo 2022 21:52
Il Napoli su Twitter lancia una frecciata alla Juventus: "Una partita onesta e spettacolare"
17 gennaio 2022 00:26
Lapo Elkann risponde a Commisso: "Ha rancore nei nostri confronti. Noi non ne abbiamo"
15 gennaio 2022 13:29
Marco Mazzocchi la spara: "Il Chelsea tratta scambio tra Lukaku e giovane attaccante di serie A"
03 gennaio 2022 14:44
Schira fa impazzire Firenze: "Berardi-Fiorentina: c'è l'accordo. 3.5 milioni l'anno fino al 2026"
17 novembre 2021 22:20
Basile: "Se a Roma i romanisti sono innamorati di Mourinho a Firenze adorano Italiano"
23 settembre 2021 16:56
Vlahovic: "È sempre un piacere segnare con la Nazionale. Amichevole o no, sono sempre affamato"
02 settembre 2021 15:08
Ceccarini: "Fiorentina-Torreira ai dettagli. I Viola sono un passo dal traguardo dell'operazione"
23 agosto 2021 18:06
SkySport UK, in chiusura Milenkovic-West Ham: la Fiorentina incasserà 16.5 milioni di euro
09 agosto 2021 17:11
Dovellini: "Accordo di fatto sul rinnovo Vlahovic-Fiorentina: manca l'intesa sulla commissione"
26 luglio 2021 22:40
Sportitalia, Chiquinho in uscita dal Benfica: il centrocampista è stato proposto alla Fiorentina
14 luglio 2021 13:45
Di Marzio, lo Spezia ha scelto il sostituto di Italiano: sarà l'ex allenatore del Genoa Thiago Motta
04 luglio 2021 16:29
La Fiorentina esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Paolo Beldì: "Amico di Firenze e della viola"
03 luglio 2021 14:48
Fiorentina Femminile, ufficiale: la centrocampista Stephanie Breitner rinnova fino al 2022
28 giugno 2021 15:11
Pedullà: "La Fiorentina pagherà la clausola di Italiano. Lo staff sarà liberato da una contropartita"
28 giugno 2021 14:53
Di Marzio: "Italiano è a Firenze con i dirigenti della Fiorentina. Ultimi dettagli prima della firma"
27 giugno 2021 15:59
Ceccarini su Twitter: "Domani può essere il giorno decisivo per Italiano alla Fiorentina"
20 giugno 2021 15:23
Di Marzio: "Nico Gonzalez alla Fiorentina dopo 8 giorni di trattative, 23 milioni più 4 di bonus il prezzo"
18 giugno 2021 15:40
Nardella: "In bocca al lupo agli Azzurri, specialmente Castrovilli! Europeo momento di unione"
11 giugno 2021 16:22
Castrovilli: "Firenze è bellissima. La prima volta che l'ho vista sono rimasto a bocca aperta"
09 giugno 2021 14:48
Schira: "Pezzella potrebbe lasciare la Fiorentina: c'è l'interessamento del Bayer Leverkusen"
24 maggio 2021 22:25
Schira: "Previsti per domani nuovi contatti Fiorentina-Fonseca. Il tecnico vuole garanzie sul progetto"
24 maggio 2021 22:00
Ceccarini: "Il Cagliari riscatterà Sottil. La Fiorentina per riaverlo dovrà esercitare il controriscatto"
21 maggio 2021 17:31
Bucchioni: "Gattuso ha chiamato Pradè per dire no alla Fiorentina. Causa lite nello spogliatoio domenica post partita"
18 maggio 2021 01:03
Basile: "Kouamè dà l'idea di non prendere il calcio sul serio"
12 maggio 2021 20:33
"La Fiorentina e Ribery vogliono rinnovare ma la decisione la prenderà il nuovo allenatore"
09 maggio 2021 21:36
Vlahovic nella storia della Fiorentina: 4° straniero a segnare 20 gol in Serie A in maglia viola
08 maggio 2021 23:10
Basile: "Capitolo zero: ripartiamo da Vlahovic e Quarta. Sono nostri, non esiste Fair Play per privarsene"
13 marzo 2021 20:58
Basile: "Chiesa migliora tecnicamente. A Firenze servono i progetti"
10 marzo 2021 14:09
Basile: "I giocatori stanno dando tutto ed io sto con loro. La squadra è stata oggettivamente peggiorata"
07 marzo 2021 18:31
Rocco Commisso ha effettuato il vaccino contro il Coronavirus negli Stati Uniti
21 febbraio 2021 18:30
Basile, Ribery disse: "Il rinnovo del contratto dipende dalla società"
16 febbraio 2021 16:51
Basile: "La viola è da Serie A. Teniamo gli investimenti per giugno"
24 gennaio 2021 13:48
Ceccarini: "Tante richieste per Kouamè, ma la Fiorentina non ha intenzione di cederlo"
14 gennaio 2021 16:41
Basile: "L'Inter aveva mancato gol fatti. Se poi lasci Lukaku in area..."
13 gennaio 2021 17:52
Bargiggia ancora contro Commisso e Prandelli: "Chissà cosa pensano adesso i tifosi viola"
20 dicembre 2020 15:55
Bargiggia al veleno: "Altro tonfo della Fiorentina. Prandelli non va più bene su una panchina"
13 dicembre 2020 18:01
Basile: "La viola mi sembra guidata dal mio prof di matematica al liceo"
30 novembre 2020 21:34
Morte Maradona, Batistuta: "Eternamente grazie. Sto piangendo per te"
25 novembre 2020 19:07
Ribery carica la squadra: "Forza Fiorentina! La prossima partita è la più importante per noi"
24 novembre 2020 22:03
Bargiggia duro su Commisso: "Ingaggiare Prandelli è roba da presidente del Borgorosso!"
22 novembre 2020 20:15
Calamai: "Iachini ha le sue responsabilità ma una squadra deve avere..."
08 novembre 2020 10:47
Basile: "La Fiorentina rischia di passare dal risparmioso vivacchiare..."
03 novembre 2020 16:53
Basile sui social: "Non è facile giocare contro una squadra di Serie C"
28 ottobre 2020 19:36
Basile scherza: "Potremmo ingaggiare Mourinho e Guardiola e alternarli"
26 ottobre 2020 14:54
Basile: "Siamo al vero bivio. E stavolta non c'entrano Nardella, Pessina..."
19 ottobre 2020 09:48
Basile: "Dopo 4' con una squadra neopromossa giochi palla indietro..."
18 ottobre 2020 17:24
Basile a Chiesa: "Un conto era sbagliare il decimo cross per Vlahovic..."
06 ottobre 2020 20:48
Basile: "Vlahovic va fatto maturare in Bulgaria. Rocco porti un centravanti"
26 settembre 2020 23:17
Basile: "L'unica volta che Chiesa ha alzato lo sguardo, l'ha messa sul piede di Castrovilli"
19 settembre 2020 20:52
Basile: "Commisso dice che non è arrivato in Italia per arrivare decimo"
18 settembre 2020 07:50
Basile: "Kumbulla alla Roma è un grande colpo. Vendere Milenkovic non..."
15 settembre 2020 20:04
De Paul ci ricasca, e si sbilancia ancora sui social. Dopo Instagram, un suo tweet prontamente cancellato
15 settembre 2020 09:44
"Tre giorni fa la Fiorentina aveva offerto più del Milan per Tonali, il calciatore ha rifiutato"
02 settembre 2020 17:12
Basile: "Emendamento Pd sugli stadi dichiarato ammissibile"
11 agosto 2020 20:36
Basile: "Pirlo ha il patentino Uefa Pro o glielo daranno in via straordinaria?" Chiedo per De Rossi
09 agosto 2020 19:14
Basile: "Alla fine Rocco non ha ascoltato nessuno e punterà su Iachini"
30 luglio 2020 15:43
Dell'Olio: "Probabile il ritorno di Borja Valero alla Fiorentina in estate"
29 luglio 2020 15:30
Basile: "Chiesa ha fatto il Montolivo nell'anno della salvezza"
12 luglio 2020 22:09
Basile: "Con Chiffi la viola in casa ha sempre perso. Già dopo 2 gare torna"
12 luglio 2020 09:26
Feltri: "Meravigliosa Juve che grazie a 2 rigori regalati pareggia"
12 luglio 2020 08:55
Basile: "Continuo la mia campagna: arbitri europei a rotazione"
11 luglio 2020 19:36
Basile: "Siamo già a tre palle perse di Chiesa in 10 minuti. Cosa gli sta succedendo?"
08 luglio 2020 20:13
Basile: "Pinamonti tira meglio di Vlahovic e Chiesa. In viola a Cuadrado non fischiavano mai..."
01 luglio 2020 10:27
Rai Sport, contatti tra la Fiorentina e Spalletti. Incontri tra la società viola e Nainggolan
30 giugno 2020 18:48
Basile: "Il giorno che nel 2030 metteranno l'arbitro robot, in Italia sarà sempre meno robot rispetto all'Europa"
28 giugno 2020 10:07
Basile: "Gli arbitri italiani non sbagliano per la pressione ambientale ma per le maglie"
28 giugno 2020 09:20
Basile: "Domani sarebbe bello se la Fiorentina riuscisse a fare un applauso al Capitano"
21 giugno 2020 23:28
Basile: "Commisso considera solo due ipotesi: rifare lo stadio Franchi e Campi Bisenzio"
14 giugno 2020 19:56
Schira: "Balotelli e Cellino: nei prossimi giorni il summit per sancire la risoluzione consensuale anticipata del contratto"
31 maggio 2020 13:08
Schira: "Continuano i contatti tra la Fiorentina e l'entourage di Carrascal. Il River Plate chiede..."
30 maggio 2020 14:35
Nardella: "Primo giorno senza contagi a Firenze. Arrivata dalla Asl la notizia della riapertura"
17 maggio 2020 20:35
Massimo Basile ironico su Twitter: "Cambieranno anche gli insulti agli arbitri?"
17 maggio 2020 13:03
Basile: "Useremo il Var per vedere se un giocatore avrà tossito volutamente in piena area"
13 maggio 2020 21:31
Ghirelli: "Siamo felici che i club della Serie C possano accedere alla cassa integrazione in deroga"
13 maggio 2020 20:58
Basile: "Il primo paese che tornerà a giocare, avrà gli occhi dei tifosi di tutto il mondo"
20 aprile 2020 23:12
Mediacom, Brendan Carr si è unito in videochat per ascoltare l'esperienza di lavoro degli operai
08 aprile 2020 20:21
Brendan Carr: "Mediacom è ottimo per connettersi virtualmente. Sono i migliori sul campo"
08 aprile 2020 19:53
Basile, Rialti mi disse prima del crack: "Max, falliremo ripartiremo dalla C2 e risorgeremo"
06 aprile 2020 19:49
Mangala: "Ho saputo oggi di essere positivo al Coronavirus. Evitate i contatti con altre persone"
15 marzo 2020 23:28
Basile: "Il no di Commisso ha sorpreso Nardella. Strano, era stato informato prima di Fiorentina-Milan"
06 marzo 2020 10:08
Basile: "Questa stagione non passerà alla storia per il Coronavirus ma per quello successo dopo"
04 marzo 2020 13:43
Basile: "In Italia non c'è un classe dirigente che decide in autonomia ma una classe diretta da qualcuno"
29 febbraio 2020 17:23
Calamai: "L'idea delle gare a porte chiuse mi lascia perplesso. Si può valutare di limitare l'esodo dei tifosi"
26 febbraio 2020 18:02
Basile: "Il procuratore Ramadani è indagato in Spagna per riciclaggio. Qualcuno in Italia non si sentirà benissimo"
25 febbraio 2020 19:19
Basile: "Il gol di Ibra è da annullare con il nuovo regolamento e anche il gol di Rebic da annullare nato dal fallo di Conti"
23 febbraio 2020 10:30
Basile: "Io prenderei a Firenze qualsiasi giocatore della Roma. Anche Perotti e Peres"
16 febbraio 2020 12:54
Basile: "Sono contento per il nobile Genoa e i suoi tifosi. Non vorrei che fosse la viola a piangere"
15 febbraio 2020 20:28
Basile: "Se l'arbitro diventa puro notaio oltre a mortificare il proprio ruolo perde potere"
13 febbraio 2020 21:53
Basile: "Nuovo stadio di Firenze: costi aggiuntivi che raddoppiano i 22 milioni dal bando Mercafir"
10 febbraio 2020 23:13
Basile: "Quando è entrato Malinovskyi ho pensato che avrebbe segnato alla Fiorentina"
09 febbraio 2020 10:30
Basile: "Iachini è stato preso per salvarci. È l'uomo giusto. Non chiediamogli di più"
08 febbraio 2020 18:05
Lapo Elkann sfotte il conduttore Amadeus: "Normale che la Juve sia davanti all'Inter"
06 febbraio 2020 22:49
Basile: "Nel nostro piccolo paese chi ha potere viene temuto, rispettato, riverito e blandito"
04 febbraio 2020 11:53
Basile: "Ci voleva un signore nato con regole diverse nel suo paese a dire che il re è nudo"
03 febbraio 2020 08:33
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