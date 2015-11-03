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Notizie Twitter Fiorentina

Cremonese avverte la Fiorentina: "Difenderemo la Serie A con unghie e denti. Si riparte da Firenze"

24 giugno 2022 18:41

Dalla Turchia confermano, Fiorentina ha offerto 15 milioni per Dodò. Continuano i colloqui tra le parti

12 giugno 2022 16:11

Tifosi in rivolta dopo la sconfitta del Flamengo: "Fiorentina liberaci da Paulo Sousa"

06 giugno 2022 09:03

Torreira cuore viola: continuano i messaggi d'amore alla Fiorentina del centrocampista uruguagio

22 maggio 2022 22:35

Da Napoli: "Quattro anni fa perdemmo lo scudetto a Firenze. Oggi persa la dignità in casa nostra"

10 aprile 2022 21:19

Schira: "Torreira-Fiorentina, incontro con l'Arsenal per chiudere. Contratto fino al 2026"

20 marzo 2022 21:52

Il Napoli su Twitter lancia una frecciata alla Juventus: "Una partita onesta e spettacolare"

17 gennaio 2022 00:26

Lapo Elkann risponde a Commisso: "Ha rancore nei nostri confronti. Noi non ne abbiamo"

15 gennaio 2022 13:29

Marco Mazzocchi la spara: "Il Chelsea tratta scambio tra Lukaku e giovane attaccante di serie A"

03 gennaio 2022 14:44

Schira fa impazzire Firenze: "Berardi-Fiorentina: c'è l'accordo. 3.5 milioni l'anno fino al 2026"

17 novembre 2021 22:20

Basile: "Se a Roma i romanisti sono innamorati di Mourinho a Firenze adorano Italiano"

23 settembre 2021 16:56

Vlahovic: "È sempre un piacere segnare con la Nazionale. Amichevole o no, sono sempre affamato"

02 settembre 2021 15:08

Ceccarini: "Fiorentina-Torreira ai dettagli. I Viola sono un passo dal traguardo dell'operazione"

23 agosto 2021 18:06

SkySport UK, in chiusura Milenkovic-West Ham: la Fiorentina incasserà 16.5 milioni di euro

09 agosto 2021 17:11

Dovellini: "Accordo di fatto sul rinnovo Vlahovic-Fiorentina: manca l'intesa sulla commissione"

26 luglio 2021 22:40

Sportitalia, Chiquinho in uscita dal Benfica: il centrocampista è stato proposto alla Fiorentina

14 luglio 2021 13:45

Di Marzio, lo Spezia ha scelto il sostituto di Italiano: sarà l'ex allenatore del Genoa Thiago Motta

04 luglio 2021 16:29

La Fiorentina esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Paolo Beldì: "Amico di Firenze e della viola"

03 luglio 2021 14:48

Fiorentina Femminile, ufficiale: la centrocampista Stephanie Breitner rinnova fino al 2022

28 giugno 2021 15:11

Pedullà: "La Fiorentina pagherà la clausola di Italiano. Lo staff sarà liberato da una contropartita"

28 giugno 2021 14:53

Di Marzio: "Italiano è a Firenze con i dirigenti della Fiorentina. Ultimi dettagli prima della firma"

27 giugno 2021 15:59

Ceccarini su Twitter: "Domani può essere il giorno decisivo per Italiano alla Fiorentina"

20 giugno 2021 15:23

Di Marzio: "Nico Gonzalez alla Fiorentina dopo 8 giorni di trattative, 23 milioni più 4 di bonus il prezzo"

18 giugno 2021 15:40

Nardella: "In bocca al lupo agli Azzurri, specialmente Castrovilli! Europeo momento di unione"

11 giugno 2021 16:22

Castrovilli: "Firenze è bellissima. La prima volta che l'ho vista sono rimasto a bocca aperta"

09 giugno 2021 14:48

Schira: "Pezzella potrebbe lasciare la Fiorentina: c'è l'interessamento del Bayer Leverkusen"

24 maggio 2021 22:25

Schira: "Previsti per domani nuovi contatti Fiorentina-Fonseca. Il tecnico vuole garanzie sul progetto"

24 maggio 2021 22:00

Ceccarini: "Il Cagliari riscatterà Sottil. La Fiorentina per riaverlo dovrà esercitare il controriscatto"

21 maggio 2021 17:31

Bucchioni: "Gattuso ha chiamato Pradè per dire no alla Fiorentina. Causa lite nello spogliatoio domenica post partita"

18 maggio 2021 01:03

Basile: "Kouamè dà l'idea di non prendere il calcio sul serio"

12 maggio 2021 20:33

"La Fiorentina e Ribery vogliono rinnovare ma la decisione la prenderà il nuovo allenatore"

09 maggio 2021 21:36

Vlahovic nella storia della Fiorentina: 4° straniero a segnare 20 gol in Serie A in maglia viola

08 maggio 2021 23:10

Basile: "Capitolo zero: ripartiamo da Vlahovic e Quarta. Sono nostri, non esiste Fair Play per privarsene"

13 marzo 2021 20:58

Basile: "Chiesa migliora tecnicamente. A Firenze servono i progetti"

10 marzo 2021 14:09

Basile: "I giocatori stanno dando tutto ed io sto con loro. La squadra è stata oggettivamente peggiorata"

07 marzo 2021 18:31

Rocco Commisso ha effettuato il vaccino contro il Coronavirus negli Stati Uniti

21 febbraio 2021 18:30

Basile, Ribery disse: "Il rinnovo del contratto dipende dalla società"

16 febbraio 2021 16:51

Basile: "La viola è da Serie A. Teniamo gli investimenti per giugno"

24 gennaio 2021 13:48

Ceccarini: "Tante richieste per Kouamè, ma la Fiorentina non ha intenzione di cederlo"

14 gennaio 2021 16:41

Basile: "L'Inter aveva mancato gol fatti. Se poi lasci Lukaku in area..."

13 gennaio 2021 17:52

Bargiggia ancora contro Commisso e Prandelli: "Chissà cosa pensano adesso i tifosi viola"

20 dicembre 2020 15:55

Bargiggia al veleno: "Altro tonfo della Fiorentina. Prandelli non va più bene su una panchina"

13 dicembre 2020 18:01

Basile: "La viola mi sembra guidata dal mio prof di matematica al liceo"

30 novembre 2020 21:34

Morte Maradona, Batistuta: "Eternamente grazie. Sto piangendo per te"

25 novembre 2020 19:07

Ribery carica la squadra: "Forza Fiorentina! La prossima partita è la più importante per noi"

24 novembre 2020 22:03

Bargiggia duro su Commisso: "Ingaggiare Prandelli è roba da presidente del Borgorosso!"

22 novembre 2020 20:15

Calamai: "Iachini ha le sue responsabilità ma una squadra deve avere..."

08 novembre 2020 10:47

Basile: "La Fiorentina rischia di passare dal risparmioso vivacchiare..."

03 novembre 2020 16:53

Basile sui social: "Non è facile giocare contro una squadra di Serie C"

28 ottobre 2020 19:36

Basile scherza: "Potremmo ingaggiare Mourinho e Guardiola e alternarli"

26 ottobre 2020 14:54

Basile: "Siamo al vero bivio. E stavolta non c'entrano Nardella, Pessina..."

19 ottobre 2020 09:48

Basile: "Dopo 4' con una squadra neopromossa giochi palla indietro..."

18 ottobre 2020 17:24

Basile a Chiesa: "Un conto era sbagliare il decimo cross per Vlahovic..."

06 ottobre 2020 20:48

Basile: "Vlahovic va fatto maturare in Bulgaria. Rocco porti un centravanti"

26 settembre 2020 23:17

Basile: "L'unica volta che Chiesa ha alzato lo sguardo, l'ha messa sul piede di Castrovilli"

19 settembre 2020 20:52

Basile: "Commisso dice che non è arrivato in Italia per arrivare decimo"

18 settembre 2020 07:50

Basile: "Kumbulla alla Roma è un grande colpo. Vendere Milenkovic non..."

15 settembre 2020 20:04

De Paul ci ricasca, e si sbilancia ancora sui social. Dopo Instagram, un suo tweet prontamente cancellato

15 settembre 2020 09:44

"Tre giorni fa la Fiorentina aveva offerto più del Milan per Tonali, il calciatore ha rifiutato"

02 settembre 2020 17:12

Basile: "Emendamento Pd sugli stadi dichiarato ammissibile"

11 agosto 2020 20:36

Basile: "Pirlo ha il patentino Uefa Pro o glielo daranno in via straordinaria?" Chiedo per De Rossi

09 agosto 2020 19:14

Basile: "Alla fine Rocco non ha ascoltato nessuno e punterà su Iachini"

30 luglio 2020 15:43

Dell'Olio: "Probabile il ritorno di Borja Valero alla Fiorentina in estate"

29 luglio 2020 15:30

Basile: "Chiesa ha fatto il Montolivo nell'anno della salvezza"

12 luglio 2020 22:09

Basile: "Con Chiffi la viola in casa ha sempre perso. Già dopo 2 gare torna"

12 luglio 2020 09:26

Feltri: "Meravigliosa Juve che grazie a 2 rigori regalati pareggia"

12 luglio 2020 08:55

Basile: "Continuo la mia campagna: arbitri europei a rotazione"

11 luglio 2020 19:36

Basile: "Siamo già a tre palle perse di Chiesa in 10 minuti. Cosa gli sta succedendo?"

08 luglio 2020 20:13

Basile: "Pinamonti tira meglio di Vlahovic e Chiesa. In viola a Cuadrado non fischiavano mai..."

01 luglio 2020 10:27

Rai Sport, contatti tra la Fiorentina e Spalletti. Incontri tra la società viola e Nainggolan

30 giugno 2020 18:48

Basile: "Il giorno che nel 2030 metteranno l'arbitro robot, in Italia sarà sempre meno robot rispetto all'Europa"

28 giugno 2020 10:07

Basile: "Gli arbitri italiani non sbagliano per la pressione ambientale ma per le maglie"

28 giugno 2020 09:20

Basile: "Domani sarebbe bello se la Fiorentina riuscisse a fare un applauso al Capitano"

21 giugno 2020 23:28

Basile: "Commisso considera solo due ipotesi: rifare lo stadio Franchi e Campi Bisenzio"

14 giugno 2020 19:56

Schira: "Balotelli e Cellino: nei prossimi giorni il summit per sancire la risoluzione consensuale anticipata del contratto"

31 maggio 2020 13:08

Schira: "Continuano i contatti tra la Fiorentina e l'entourage di Carrascal. Il River Plate chiede..."

30 maggio 2020 14:35

Nardella: "Primo giorno senza contagi a Firenze. Arrivata dalla Asl la notizia della riapertura"

17 maggio 2020 20:35

Massimo Basile ironico su Twitter: "Cambieranno anche gli insulti agli arbitri?"

17 maggio 2020 13:03

Basile: "Useremo il Var per vedere se un giocatore avrà tossito volutamente in piena area"

13 maggio 2020 21:31

Ghirelli: "Siamo felici che i club della Serie C possano accedere alla cassa integrazione in deroga"

13 maggio 2020 20:58

Basile: "Il primo paese che tornerà a giocare, avrà gli occhi dei tifosi di tutto il mondo"

20 aprile 2020 23:12

Mediacom, Brendan Carr si è unito in videochat per ascoltare l'esperienza di lavoro degli operai

08 aprile 2020 20:21

Brendan Carr: "Mediacom è ottimo per connettersi virtualmente. Sono i migliori sul campo"

08 aprile 2020 19:53

Basile, Rialti mi disse prima del crack: "Max, falliremo ripartiremo dalla C2 e risorgeremo"

06 aprile 2020 19:49

Mangala: "Ho saputo oggi di essere positivo al Coronavirus. Evitate i contatti con altre persone"

15 marzo 2020 23:28

Basile: "Il no di Commisso ha sorpreso Nardella. Strano, era stato informato prima di Fiorentina-Milan"

06 marzo 2020 10:08

Basile: "Questa stagione non passerà alla storia per il Coronavirus ma per quello successo dopo"

04 marzo 2020 13:43

Basile: "In Italia non c'è un classe dirigente che decide in autonomia ma una classe diretta da qualcuno"

29 febbraio 2020 17:23

Calamai: "L'idea delle gare a porte chiuse mi lascia perplesso. Si può valutare di limitare l'esodo dei tifosi"

26 febbraio 2020 18:02

Basile: "Il procuratore Ramadani è indagato in Spagna per riciclaggio. Qualcuno in Italia non si sentirà benissimo"

25 febbraio 2020 19:19

Basile: "Il gol di Ibra è da annullare con il nuovo regolamento e anche il gol di Rebic da annullare nato dal fallo di Conti"

23 febbraio 2020 10:30

Basile: "Io prenderei a Firenze qualsiasi giocatore della Roma. Anche Perotti e Peres"

16 febbraio 2020 12:54

Basile: "Sono contento per il nobile Genoa e i suoi tifosi. Non vorrei che fosse la viola a piangere"

15 febbraio 2020 20:28

Basile: "Se l'arbitro diventa puro notaio oltre a mortificare il proprio ruolo perde potere"

13 febbraio 2020 21:53

Basile: "Nuovo stadio di Firenze: costi aggiuntivi che raddoppiano i 22 milioni dal bando Mercafir"

10 febbraio 2020 23:13

Basile: "Quando è entrato Malinovskyi ho pensato che avrebbe segnato alla Fiorentina"

09 febbraio 2020 10:30

Basile: "Iachini è stato preso per salvarci. È l'uomo giusto. Non chiediamogli di più"

08 febbraio 2020 18:05

Lapo Elkann sfotte il conduttore Amadeus: "Normale che la Juve sia davanti all'Inter"

06 febbraio 2020 22:49

Basile: "Nel nostro piccolo paese chi ha potere viene temuto, rispettato, riverito e blandito"

04 febbraio 2020 11:53

Basile: "Ci voleva un signore nato con regole diverse nel suo paese a dire che il re è nudo"

03 febbraio 2020 08:33

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