Dalla Turchia confermano, Fiorentina ha offerto 15 milioni per Dodò. Continuano i colloqui tra le parti

La Fiorentina ha offerto 15 milioni per Dodò. Dopo la notizia di questa mattina che dava per fatta l’affare tra il club viola e lo Shakthar, è arrivata la conferma dalla Turchia. Il giornalista Ekrem Konur ha pubblicato un tweet sul proprio profilo per dare aggiornamenti sulla trattativa. Di seguito la traduzione ed il post apparso sul profilo del giornalista turco: “Fiorentina ha formulato un’offerta da 15 milioni allo Shakthar Donetsk per Dodò. I colloqui stanno proseguendo positivamente“.

🚨 Fiorentina has made a €15 million offer to Shakhtar Donetsk for Dodo.🎩 👉Talks are continuing positively.#ForzaViola #Shakhtar https://t.co/gdWIRpXHWH pic.twitter.com/h7mlFoIXr6 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 12, 2022