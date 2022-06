Commisso potrebbe decidere di non vendere Milenkovic all’Inter dopo gli attacchi a Marotta e Zhang

Se Skriniar andrà al Psg, l’Inter non potrà limitarsi a prendere “solo” Bremer perché lo slovacco va sostituito con un piede destro. In quel ruolo potrebbe giocare De Vrij (come a volte è successo in nazionale), ma l’obiettivo è prendere pure un altro difensore. Ecco il perché del sondaggio con Milenkovic, attraverso l’incontro a Londra con Ramadani. Nessun problema particolare a trovare un accordo con il difensore serbo, a un anno dalla scadenza del contratto; più complicato raggiungere un’intesa con la Fiorentina visti i rapporti tesi con Commisso e le accuse da lui lanciate a più riprese. Tra le due società non ci sono stati contatti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LE PAROLE DI TORREIRA