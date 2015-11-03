Notizie Marotta Fiorentina

Corona: "Marotta è la persona più disonesta del calcio, gli interisti sono i più corrotti che ci sono"
04 maggio 2026 14:36
Marotta spegne ogni voce: “Inchiesta Rocchi? Siamo tranquillissimi, agito sempre con correttezza”
03 maggio 2026 21:09
Agenzia Giornalistica Italiana annuncia: “La società Inter e i dirigenti non sono indagati”
27 aprile 2026 16:13
Marotta: “Non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sono tranquillo sulla situazione e l’Inter è estranea in tutto”
26 aprile 2026 18:18
Marotta duro: "Italia? Noi dal 2006, al netto dell'Europeo vinto, non siamo stati competitivi"
06 aprile 2026 09:54
Marotta difende Bastoni: "Vergognoso il linciaggio su di lui. È un patrimonio del calcio italiano"
06 aprile 2026 09:54
Marotta: "Mano di Pongračić? Non vogliamo cercare scuse, ma chiediamo uniformità nelle decisioni"
23 marzo 2026 15:19
Saviano: "Finché Marotta avrà un ruolo nel calcio italiano, i campionati saranno falsati"
15 febbraio 2026 22:04
Marotta: "Il mercato è in involuzione, solo Como e Fiorentina sono riusciti a spendere qualcosa"
03 febbraio 2026 13:47
Marotta: "Con Commisso perdiamo uno degli ultimi mecenati. La passione il suo cavallo di battaglia"
17 gennaio 2026 10:16
Pedullà: “Dodó? Sarei molto sorpreso se Marotta e Paratici facessero affari visti i loro rapporti”
09 gennaio 2026 16:34
Marotta prende tempo per Sebastiano Esposito: "Tanti club su di lui? Vediamo, è presto"
15 luglio 2025 16:49
Inter nel caos, Lautaro: "Chi vuole vada via". Calhanoglu risponde: "Vero leader non cerca colpevoli"
01 luglio 2025 16:18
Lite Marotta-De Laurentiis in Lega sull'ultima giornata: "L'abbiamo fatto anche per la Fiorentina"
20 maggio 2025 13:12
Marotta: "Siamo a lavoro con le altre leghe per fare finire il calciomercato prima di Ferragosto"
23 febbraio 2025 11:39
Marotta: "Sconfitta amara quella di giovedì, abbiamo creato pochissimo. Stimolo in più per stasera"
10 febbraio 2025 20:31
La deposizione dell'ex capo ultras dell'Inter: "Marotta una volta mi ha salvato da una denuncia"
27 dicembre 2024 12:10
Marotta: "Il calcio è comunità, in questo momento esprimo totale vicinanza alla Fiorentina"
01 dicembre 2024 20:12
De Laurentiis tuona: "Marotta fuori luogo. VAR deve intervenire in caso di errore sennò si alimentano sospetti"
13 novembre 2024 10:00
Marotta: "Fiorentina tra le squadre che mi hanno impressionato. Dopo anni, merita di essere lì"
12 novembre 2024 16:59
Da Milano scrivono: "Parisi obiettivo concreto dell'Inter per il mercato di Gennaio"
26 ottobre 2024 00:36
Marotta ad Ambrosini: "Rispetto a quando giocavi tu il calcio va più veloce, ci sono più contrasti"
20 ottobre 2024 21:30
Caso Ultras, La Procura ascolterà dirigenti di Inter e Milan per contatti con le Curve. Marotta e Scaroni nell'elenco?
19 ottobre 2024 18:38
Marotta: "Costruiti 3 stadi negli ultimi 20 anni. Sbagliato considerare Cr7 un lavoratore dipendente"
11 ottobre 2024 17:07
Marotta risponde: "Rispetto Commisso ma l'Inter adempie a tutti i suoi doveri economici e finanziari"
10 settembre 2024 11:50
Marotta replica all'attacco di Commisso: "L'Inter rispetta tutti i doveri imposti da UEFA e Federazione"
09 settembre 2024 19:03
Marotta: "Non abbiamo mai cercato Gudmundsson, in attacco siamo a posto così"
18 agosto 2024 18:15
Marotta: "La Serie A andrebbe ridotta a 18 squadre, il rischio infortuni è troppo alto con tante partite"
17 giugno 2024 11:43
L'associazione dei direttori sportivi fa i complimenti a Marotta. L'associazione è presieduta da Marotta
05 giugno 2024 11:49
Marotta: "Juan Jesus? Nessuna discriminazione, Acerbi ha espresso la verità oggettiva"
01 aprile 2024 21:45
Marotta annuncia: "Lascerò l'Inter al termine del mio contratto. Mi occuperò soltanto di giovani"
23 marzo 2024 17:27
Marotta, ultimo saluto a Barone: "Non nascondo gli scontri con lui. Ha portato in Italia il modello americano"
20 marzo 2024 16:21
Marotta ricorda Barone: "Se ne va un grande dirigente, ma soprattutto un uomo eccezionale di grandi idee per il nostro calcio"
20 marzo 2024 13:26
Pioli e Marotta hanno mostrato vicinanza alla Fiorentina per Barone. Silenzio delle altre di serie A
17 marzo 2024 23:48
L'Inter su Kayode, ieri al Franchi Handanovic ha osservato il terzino della Fiorentina contro la Lazio
27 febbraio 2024 20:46
Lite furiosa in Lega Calcio, chieste le dimissioni a Marotta, Lotito se la prende con l'Inter e attacca
12 febbraio 2024 16:43
Zazzaroni: "Quando Marotta parla ha un peso, è un dirigente presente nel consiglio Federale"
08 gennaio 2024 20:52
L'Inter si lamenta già, Marotta: "Inaccettabile il calendario che ci avete riservato sulla Coppa Italia"
20 maggio 2023 17:02
Niente Italiano per l'Inter. Marotta vuole Conte. Se salta il ritorno duello tra De Zerbi e Thiago Motta
10 aprile 2023 23:10
La Fiorentina potrebbe mandare al fallimento economico l'Inter, senza Champions sarà crac o cessione
03 aprile 2023 13:11
Inzaghi, bordata a Marotta: "So benissimo da dove arrivano le critiche che mi sono state fatte"
14 marzo 2023 23:36
Mandragora nel caos plusvalenze Juventus: "Chiesi a Marotta perchè prenderlo se non giocherà mai"
03 marzo 2023 14:49
Gazzetta, la procura sentirà i calciatori sulla rissa tra Fiorentina e Inter. Nerazzurri infuriati con Barone
26 ottobre 2022 12:40
Gazzetta, la Fiorentina rischia la responsabilità oggettiva per la scazzottata successa in Maratona
25 ottobre 2022 12:34
Gazzetta, la procura federale indaga sul litigio tra i dirigenti di Fiorentina e Inter. Pronti provvedimenti?
25 ottobre 2022 12:26
Fiorentina furiosa: "Tutto falso! Da Commisso nessun atto violento. Aspettiamo scuse di Zhang"
23 ottobre 2022 01:15
L'Inter denuncia: "Commisso ha provato a sfondare la porta dello spogliatoio". La Fiorentina smentisce
23 ottobre 2022 00:44
Commisso potrebbe decidere di non vendere Milenkovic all'Inter dopo gli attacchi a Marotta e Zhang
12 giugno 2022 15:32
Sacchi la pensa come Commisso, attacca l'Inter: "Vincere con i debiti vuol dire barare"
07 maggio 2022 11:31
Commisso e la denuncia all'Inter: "Regole non sono uguali per tutti, cosi hanno vinto il campionato"
18 marzo 2022 12:47
Inter furiosa, multato Vidal per aver detto di sognare il Flamengo. Marotta non l'ha presa bene
16 marzo 2022 16:09
L'Inter copre i debiti facendo altri debiti, arrivato bond da 415 milioni da saldare entro il 2027
24 gennaio 2022 12:27
Marotta: "Serve limitare il poter dell'Asl. Assurdo che il Verona deve giochi e chi ha meno casi no"
06 gennaio 2022 14:04
Lukaku venduto al Chelsea per 120 milioni potrebbe tornare all'Inter in prestito, Marotta geniale
31 dicembre 2021 13:57
Inter e Juventus vogliono spostare la Supercoppa. Motivo? Con capienza ridotta guadagnano poco
30 dicembre 2021 20:03
Tuttosport, Barone rischia il deferimento dalla Lega per le accuse fatte all'Inter sul bilancio
22 dicembre 2021 13:57
Guardia di Finanza nella sede dell'Inter, la risposta: "Noi rispettiamo tutte le regole, solo indagine"
21 dicembre 2021 18:22
Marotta contro Joe Barone: "Lui deve evitare di parlare in quel modo. L'Inter è trasparente"
20 dicembre 2021 00:12
"Chi paga gli stipendi in ritardo sarà multato" Fiorentina fa approvare legge. Inter si arrabbia
17 dicembre 2021 15:29
"Non pagate stipendi e con quei soldi fate mercato" Barone attacca, Marotta: "Siamo in regola"
17 dicembre 2021 10:42
Lite tra Barone e Marotta all'assemblea di Lega. L'interista ha chiesto il motivo degli attacchi viola
16 dicembre 2021 23:52
Marotta parla di Vlahovic: "Non è bello togliere facilmente un patrimonio della Fiorentina"
29 novembre 2021 19:15
Marotta: "Vlahovic era l'obiettivo dell'Inter in estate. Un grande talento, non un campione"
08 ottobre 2021 23:33
Marotta, risposta indiretta a Commisso: "Inter non è l'unica ad avere difficoltà economiche"
25 settembre 2021 18:01
Stadio, pace fatta tra Fiorentina ed Inter, dopo le parole di Commisso ieri confronto Barone-Marotta
22 settembre 2021 13:13
Sport Mediaset, Inter furiosa contro Commisso ma ha scelto di non rispondere, solo il campo
20 settembre 2021 14:15
Cairo furioso: "La Superlega è un attentato alla Serie A. Marotta e Agnelli come Giuda, devono dimettersi "
19 aprile 2021 21:30
Marotta: "Chiesa all'Inter? Forse resterà alla Fiorentina, per ora nessuna trattativa"
22 luglio 2020 21:31
Biasin: "L'Inter ha definitivamente abbandonato Chiesa, costa troppo"
22 luglio 2020 15:17
Da Milano, Inter pazza di Chiesa, alla Fiorentina favori per Spalletti e Nainggolan. Le ultime
12 giugno 2020 14:31
Marotta: "Non trattiamo Chiesa con la Fiorentina perché Commisso chiede più di 70 milioni. Meglio Tonali"
09 giugno 2020 09:10
Marotta vuole lasciare l'Inter, non ha potere. L'indiscrezione clamorosa del Messaggero. I dettagli
01 giugno 2020 22:33
Inter contro la ripresa, Marotta: "Con queste regole non possiamo andare in ritiro, se non cambiano..."
15 maggio 2020 00:45
Marotta ai ds: "Siamo chiamati a un alto senso di responsabilità. Contatti per garantire sicurezza economica"
24 marzo 2020 12:45
Marotta: "Porte chiuse unico modo per terminare regolarmente la stagione"
04 marzo 2020 17:39
Pres. Serie A: "L'Inter si è rifiutata di giocare lunedì. Recuperi? Anche prima del 13 maggio"
01 marzo 2020 12:54
Marotta: "Vanno assolutamente rimandate anche le gare di questa settimana. Per ora il torneo è... sfalsato"
01 marzo 2020 11:23
Biraghi in uscita, piace all'Inter. I nerazzurri preparano l'offerta. Karamoh contropartita?
30 aprile 2019 23:51
Marotta: "Bisogna stare attenti al bilancio, ma conta vincere. Var? Non è perfetto, penso alla Fiorentina..."
30 marzo 2019 13:34
Marotta: "Abbiamo subito un danno notevole, la partita aveva preso una china ben definita..."
25 febbraio 2019 13:16
Tuttosport, Marotta all’Inter vuole Chiesa, sarà guerra contro la “sua” Juventus
07 dicembre 2018 10:37
Chiesa, la Juventus prepara un'offerta incredibile per la prossima estate. Ma l'Inter...
30 novembre 2018 10:22
La Nazione, l'Inter prepara 70 milioni per Chiesa. Marotta vuole il gioiello viola a Milano
20 novembre 2018 11:51
CorSport, Marotta vuole portare lo scudetto all'Inter comprando Chiesa, Biraghi e Benassi
19 novembre 2018 11:08
Tuttosport, l'ingaggio di Marotta avvicina Chiesa all'Inter. È asta con la Juventus
14 novembre 2018 10:17
L'Inter fa il colpo in società, ha chiuso per l'arrivo di Marotta. È praticamente neroazzurro
26 ottobre 2018 11:46
L'inchista di Report che sta facendo tremare la Juventus, gli scenari della vicenda
22 ottobre 2018 14:24
Marotta fatto fuori dalla Juventus? L'Inter prova il grande colpo, contattato da Zhang l'ex dirigente bianconero
03 ottobre 2018 17:57
Agroppi:" Marotta via dalla Juve per gelosie, dava fastidio a qualcuno.."
02 ottobre 2018 20:44
Report: "Un dipendente della Juventus si è ammazzato, era il riferimento dell'ndràngheta con la società bianconera"
02 ottobre 2018 20:41
Marotta-Juventus, tutti i motivi dell'addio. La rottura è nata da Andrea Agnelli: "Non c'era più sintonia"
30 settembre 2018 09:25
Marotta: "Non sarò più l'amministratore delegato della Juventus, le nostre strade si dividono. No alla Lega Calcio"
29 settembre 2018 20:24
ONORE A DANIELE, UOMO VERO IN UN CALCIO FATTO DI VIZIATI E DI DIRIGENTI PATETICI
19 settembre 2018 12:02
Marotta: "Fascia Astori? Va bene il sentimento ma le regole devono essere rispettate. Ne parleremo in consiglio"
08 settembre 2018 02:44
Gazzetta, passi avanti per Pjaca: la Juve accetta il prestito oneroso ma vuole il diritto di recompra. Corvino...
02 agosto 2018 09:14
CdS Stadio, per Pjaca ieri i Della Valle si sono mossi in prima persona incontrando la Juventus a Milano
12 luglio 2018 09:04
Asse di mercato con la Juve? Corvino chiama Marotta per Pjaca e Mandragora
06 giugno 2018 10:33
Pochettino denuncia: "Da Agnelli e Marotta pressioni all'arbitro in Champions prima della gara"
09 marzo 2018 20:18
Lotito ai presidenti di serie A in Lega Calcio: "Siete tutti impiegati" e Marotta lo aggredisce
27 gennaio 2018 12:22
Marotta: ''Il VAR? La Juve lo accetta, ma non così com'è. Va migliorato, su Higuain...''
06 ottobre 2017 14:58
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