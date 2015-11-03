Labaro Viola

Notizie Marotta Fiorentina

Corona: "Marotta è la persona più disonesta del calcio, gli interisti sono i più corrotti che ci sono"

04 maggio 2026 14:36

Marotta spegne ogni voce: “Inchiesta Rocchi? Siamo tranquillissimi, agito sempre con correttezza”

03 maggio 2026 21:09

Agenzia Giornalistica Italiana annuncia: “La società Inter e i dirigenti non sono indagati”

27 aprile 2026 16:13

Marotta: “Non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sono tranquillo sulla situazione e l’Inter è estranea in tutto”

26 aprile 2026 18:18

Marotta duro: "Italia? Noi dal 2006, al netto dell'Europeo vinto, non siamo stati competitivi"

06 aprile 2026 09:54

Marotta difende Bastoni: "Vergognoso il linciaggio su di lui. È un patrimonio del calcio italiano"

06 aprile 2026 09:54

Marotta: "Mano di Pongračić? Non vogliamo cercare scuse, ma chiediamo uniformità nelle decisioni"

23 marzo 2026 15:19

Saviano: "Finché Marotta avrà un ruolo nel calcio italiano, i campionati saranno falsati"

15 febbraio 2026 22:04

Marotta: "Il mercato è in involuzione, solo Como e Fiorentina sono riusciti a spendere qualcosa"

03 febbraio 2026 13:47

Marotta: "Con Commisso perdiamo uno degli ultimi mecenati. La passione il suo cavallo di battaglia"

17 gennaio 2026 10:16

Pedullà: “Dodó? Sarei molto sorpreso se Marotta e Paratici facessero affari visti i loro rapporti”

09 gennaio 2026 16:34

Marotta prende tempo per Sebastiano Esposito: "Tanti club su di lui? Vediamo, è presto"

15 luglio 2025 16:49

Inter nel caos, Lautaro: "Chi vuole vada via". Calhanoglu risponde: "Vero leader non cerca colpevoli"

01 luglio 2025 16:18

Lite Marotta-De Laurentiis in Lega sull'ultima giornata: "L'abbiamo fatto anche per la Fiorentina"

20 maggio 2025 13:12

Marotta: "Siamo a lavoro con le altre leghe per fare finire il calciomercato prima di Ferragosto"

23 febbraio 2025 11:39

Marotta: "Sconfitta amara quella di giovedì, abbiamo creato pochissimo. Stimolo in più per stasera"

10 febbraio 2025 20:31

La deposizione dell'ex capo ultras dell'Inter: "Marotta una volta mi ha salvato da una denuncia"

27 dicembre 2024 12:10

Marotta: "Il calcio è comunità, in questo momento esprimo totale vicinanza alla Fiorentina"

01 dicembre 2024 20:12

De Laurentiis tuona: "Marotta fuori luogo. VAR deve intervenire in caso di errore sennò si alimentano sospetti"

13 novembre 2024 10:00

Marotta: "Fiorentina tra le squadre che mi hanno impressionato. Dopo anni, merita di essere lì"

12 novembre 2024 16:59

Da Milano scrivono: "Parisi obiettivo concreto dell'Inter per il mercato di Gennaio"

26 ottobre 2024 00:36

Marotta ad Ambrosini: "Rispetto a quando giocavi tu il calcio va più veloce, ci sono più contrasti"

20 ottobre 2024 21:30

Caso Ultras, La Procura ascolterà dirigenti di Inter e Milan per contatti con le Curve. Marotta e Scaroni nell'elenco?

19 ottobre 2024 18:38

Marotta: "Costruiti 3 stadi negli ultimi 20 anni. Sbagliato considerare Cr7 un lavoratore dipendente"

11 ottobre 2024 17:07

Marotta risponde: "Rispetto Commisso ma l'Inter adempie a tutti i suoi doveri economici e finanziari"

10 settembre 2024 11:50

Marotta replica all'attacco di Commisso: "L'Inter rispetta tutti i doveri imposti da UEFA e Federazione"

09 settembre 2024 19:03

Marotta: "Non abbiamo mai cercato Gudmundsson, in attacco siamo a posto così"

18 agosto 2024 18:15

Marotta: "La Serie A andrebbe ridotta a 18 squadre, il rischio infortuni è troppo alto con tante partite"

17 giugno 2024 11:43

L'associazione dei direttori sportivi fa i complimenti a Marotta. L'associazione è presieduta da Marotta

05 giugno 2024 11:49

Marotta: "Juan Jesus? Nessuna discriminazione, Acerbi ha espresso la verità oggettiva"

01 aprile 2024 21:45

Marotta annuncia: "Lascerò l'Inter al termine del mio contratto. Mi occuperò soltanto di giovani"

23 marzo 2024 17:27

Marotta, ultimo saluto a Barone: "Non nascondo gli scontri con lui. Ha portato in Italia il modello americano"

20 marzo 2024 16:21

Marotta ricorda Barone: "Se ne va un grande dirigente, ma soprattutto un uomo eccezionale di grandi idee per il nostro calcio"

20 marzo 2024 13:26

Pioli e Marotta hanno mostrato vicinanza alla Fiorentina per Barone. Silenzio delle altre di serie A

17 marzo 2024 23:48

L'Inter su Kayode, ieri al Franchi Handanovic ha osservato il terzino della Fiorentina contro la Lazio

27 febbraio 2024 20:46

Lite furiosa in Lega Calcio, chieste le dimissioni a Marotta, Lotito se la prende con l'Inter e attacca

12 febbraio 2024 16:43

Zazzaroni: "Quando Marotta parla ha un peso, è un dirigente presente nel consiglio Federale"

08 gennaio 2024 20:52

L'Inter si lamenta già, Marotta: "Inaccettabile il calendario che ci avete riservato sulla Coppa Italia"

20 maggio 2023 17:02

Niente Italiano per l'Inter. Marotta vuole Conte. Se salta il ritorno duello tra De Zerbi e Thiago Motta

10 aprile 2023 23:10

La Fiorentina potrebbe mandare al fallimento economico l'Inter, senza Champions sarà crac o cessione

03 aprile 2023 13:11

Inzaghi, bordata a Marotta: "So benissimo da dove arrivano le critiche che mi sono state fatte"

14 marzo 2023 23:36

Mandragora nel caos plusvalenze Juventus: "Chiesi a Marotta perchè prenderlo se non giocherà mai"

03 marzo 2023 14:49

Gazzetta, la procura sentirà i calciatori sulla rissa tra Fiorentina e Inter. Nerazzurri infuriati con Barone

26 ottobre 2022 12:40

Gazzetta, la Fiorentina rischia la responsabilità oggettiva per la scazzottata successa in Maratona

25 ottobre 2022 12:34

Gazzetta, la procura federale indaga sul litigio tra i dirigenti di Fiorentina e Inter. Pronti provvedimenti?

25 ottobre 2022 12:26

Fiorentina furiosa: "Tutto falso! Da Commisso nessun atto violento. Aspettiamo scuse di Zhang"

23 ottobre 2022 01:15

L'Inter denuncia: "Commisso ha provato a sfondare la porta dello spogliatoio". La Fiorentina smentisce

23 ottobre 2022 00:44

Commisso potrebbe decidere di non vendere Milenkovic all'Inter dopo gli attacchi a Marotta e Zhang

12 giugno 2022 15:32

Sacchi la pensa come Commisso, attacca l'Inter: "Vincere con i debiti vuol dire barare"

07 maggio 2022 11:31

Commisso e la denuncia all'Inter: "Regole non sono uguali per tutti, cosi hanno vinto il campionato"

18 marzo 2022 12:47

Inter furiosa, multato Vidal per aver detto di sognare il Flamengo. Marotta non l'ha presa bene

16 marzo 2022 16:09

L'Inter copre i debiti facendo altri debiti, arrivato bond da 415 milioni da saldare entro il 2027

24 gennaio 2022 12:27

Marotta: "Serve limitare il poter dell'Asl. Assurdo che il Verona deve giochi e chi ha meno casi no"

06 gennaio 2022 14:04

Lukaku venduto al Chelsea per 120 milioni potrebbe tornare all'Inter in prestito, Marotta geniale

31 dicembre 2021 13:57

Inter e Juventus vogliono spostare la Supercoppa. Motivo? Con capienza ridotta guadagnano poco

30 dicembre 2021 20:03

Tuttosport, Barone rischia il deferimento dalla Lega per le accuse fatte all'Inter sul bilancio

22 dicembre 2021 13:57

Guardia di Finanza nella sede dell'Inter, la risposta: "Noi rispettiamo tutte le regole, solo indagine"

21 dicembre 2021 18:22

Marotta contro Joe Barone: "Lui deve evitare di parlare in quel modo. L'Inter è trasparente"

20 dicembre 2021 00:12

"Chi paga gli stipendi in ritardo sarà multato" Fiorentina fa approvare legge. Inter si arrabbia

17 dicembre 2021 15:29

"Non pagate stipendi e con quei soldi fate mercato" Barone attacca, Marotta: "Siamo in regola"

17 dicembre 2021 10:42

Lite tra Barone e Marotta all'assemblea di Lega. L'interista ha chiesto il motivo degli attacchi viola

16 dicembre 2021 23:52

Marotta parla di Vlahovic: "Non è bello togliere facilmente un patrimonio della Fiorentina"

29 novembre 2021 19:15

Marotta: "Vlahovic era l'obiettivo dell'Inter in estate. Un grande talento, non un campione"

08 ottobre 2021 23:33

Marotta, risposta indiretta a Commisso: "Inter non è l'unica ad avere difficoltà economiche"

25 settembre 2021 18:01

Stadio, pace fatta tra Fiorentina ed Inter, dopo le parole di Commisso ieri confronto Barone-Marotta

22 settembre 2021 13:13

Sport Mediaset, Inter furiosa contro Commisso ma ha scelto di non rispondere, solo il campo

20 settembre 2021 14:15

Cairo furioso: "La Superlega è un attentato alla Serie A. Marotta e Agnelli come Giuda, devono dimettersi "

19 aprile 2021 21:30

Marotta: "Chiesa all'Inter? Forse resterà alla Fiorentina, per ora nessuna trattativa"

22 luglio 2020 21:31

Biasin: "L'Inter ha definitivamente abbandonato Chiesa, costa troppo"

22 luglio 2020 15:17

Da Milano, Inter pazza di Chiesa, alla Fiorentina favori per Spalletti e Nainggolan. Le ultime

12 giugno 2020 14:31

Marotta: "Non trattiamo Chiesa con la Fiorentina perché Commisso chiede più di 70 milioni. Meglio Tonali"

09 giugno 2020 09:10

Marotta vuole lasciare l'Inter, non ha potere. L'indiscrezione clamorosa del Messaggero. I dettagli

01 giugno 2020 22:33

Inter contro la ripresa, Marotta: "Con queste regole non possiamo andare in ritiro, se non cambiano..."

15 maggio 2020 00:45

Marotta ai ds: "Siamo chiamati a un alto senso di responsabilità. Contatti per garantire sicurezza economica"

24 marzo 2020 12:45

Marotta: "Porte chiuse unico modo per terminare regolarmente la stagione"

04 marzo 2020 17:39

Pres. Serie A: "L'Inter si è rifiutata di giocare lunedì. Recuperi? Anche prima del 13 maggio"

01 marzo 2020 12:54

Marotta: "Vanno assolutamente rimandate anche le gare di questa settimana. Per ora il torneo è... sfalsato"

01 marzo 2020 11:23

Biraghi in uscita, piace all'Inter. I nerazzurri preparano l'offerta. Karamoh contropartita?

30 aprile 2019 23:51

Marotta: "Bisogna stare attenti al bilancio, ma conta vincere. Var? Non è perfetto, penso alla Fiorentina..."

30 marzo 2019 13:34

Marotta: "Abbiamo subito un danno notevole, la partita aveva preso una china ben definita..."

25 febbraio 2019 13:16

Tuttosport, Marotta all’Inter vuole Chiesa, sarà guerra contro la “sua” Juventus

07 dicembre 2018 10:37

Chiesa, la Juventus prepara un'offerta incredibile per la prossima estate. Ma l'Inter...

30 novembre 2018 10:22

La Nazione, l'Inter prepara 70 milioni per Chiesa. Marotta vuole il gioiello viola a Milano

20 novembre 2018 11:51

CorSport, Marotta vuole portare lo scudetto all'Inter comprando Chiesa, Biraghi e Benassi

19 novembre 2018 11:08

Tuttosport, l'ingaggio di Marotta avvicina Chiesa all'Inter. È asta con la Juventus

14 novembre 2018 10:17

L'Inter fa il colpo in società, ha chiuso per l'arrivo di Marotta. È praticamente neroazzurro

26 ottobre 2018 11:46

L'inchista di Report che sta facendo tremare la Juventus, gli scenari della vicenda

22 ottobre 2018 14:24

Marotta fatto fuori dalla Juventus? L'Inter prova il grande colpo, contattato da Zhang l'ex dirigente bianconero

03 ottobre 2018 17:57

Agroppi:" Marotta via dalla Juve per gelosie, dava fastidio a qualcuno.."

02 ottobre 2018 20:44

Report: "Un dipendente della Juventus si è ammazzato, era il riferimento dell'ndràngheta con la società bianconera"

02 ottobre 2018 20:41

Marotta-Juventus, tutti i motivi dell'addio. La rottura è nata da Andrea Agnelli: "Non c'era più sintonia"

30 settembre 2018 09:25

Marotta: "Non sarò più l'amministratore delegato della Juventus, le nostre strade si dividono. No alla Lega Calcio"

29 settembre 2018 20:24

ONORE A DANIELE, UOMO VERO IN UN CALCIO FATTO DI VIZIATI E DI DIRIGENTI PATETICI

19 settembre 2018 12:02

Marotta: "Fascia Astori? Va bene il sentimento ma le regole devono essere rispettate. Ne parleremo in consiglio"

08 settembre 2018 02:44

Gazzetta, passi avanti per Pjaca: la Juve accetta il prestito oneroso ma vuole il diritto di recompra. Corvino...

02 agosto 2018 09:14

CdS Stadio, per Pjaca ieri i Della Valle si sono mossi in prima persona incontrando la Juventus a Milano

12 luglio 2018 09:04

Asse di mercato con la Juve? Corvino chiama Marotta per Pjaca e Mandragora

06 giugno 2018 10:33

Pochettino denuncia: "Da Agnelli e Marotta pressioni all'arbitro in Champions prima della gara"

09 marzo 2018 20:18

Lotito ai presidenti di serie A in Lega Calcio: "Siete tutti impiegati" e Marotta lo aggredisce

27 gennaio 2018 12:22

Marotta: ''Il VAR? La Juve lo accetta, ma non così com'è. Va migliorato, su Higuain...''

06 ottobre 2017 14:58

Archivio

Esplora l'archivio di Marotta

Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 13 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 29 Sett. 27 Sett. 21 Sett. 8 Sett. 7
Sett. 52 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 37 Sett. 33 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 2
Sett. 20 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 11 Sett. 9
Sett. 43 Sett. 42 Sett. 23 Sett. 18 Sett. 11 Sett. 4 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 48 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 16
Sett. 30 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 20 Sett. 13 Sett. 10 Sett. 9
Sett. 18 Sett. 13 Sett. 9
Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 43 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 36 Sett. 31 Sett. 28 Sett. 23 Sett. 10 Sett. 4
Sett. 40 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 24 Sett. 21
Sett. 46