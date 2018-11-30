Chiesa, la Juventus prepara un'offerta incredibile per la prossima estate. Ma l'Inter...

Federico Chiesa resta uno degli obiettivi di mercato della Juventus e la prossima estate Paratici cercare l'affondo decisivo. Il gioiello viola non arriverà mai allo scontro con la Fiorentina, ecco pe...

Federico Chiesa resta uno degli obiettivi di mercato della Juventus e la prossima estate Paratici cercare l'affondo decisivo. Il gioiello viola non arriverà mai allo scontro con la Fiorentina, ecco perché servirà un accordo soddisfacente per tutte le parti. Secondo Tuttosport, l’idea dei bianconeri è investire una cinquantina di milioni di euro con la possibilità di inserire anche una contropartita: oltre a Pjaca, Corvino continua a seguire Orsolini, che è stato avversario domenica scorsa della Fiorentina con la maglia del Bologna. Ma occhio all'ex Marotta, che lo aveva ‘prenotato’ durante l’operazione Pjaca in estate e ora ci riproverà all’Inter, cercando di beffare la sua ex squadra.