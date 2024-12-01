Marotta: "Il calcio è comunità, in questo momento esprimo totale vicinanza alla Fiorentina"

Marotta ha parlato dalla sala stampa dello stadio Franchi dopo il rinvio della gara tra Fiorentina e Inter

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta prende la parola dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi dopo la sospensione di Fiorentina-Inter a causa del malore accusato da Edoardo Bove. Questi i pensieri del numero uno nerazzurro, con un discorso fatto in autonomia, senza domande da parte dei giornalisti:

"Volevo solo mandare un messaggio: come presidente dell'Inter in questo momento esprimo totale vicinanza alla Fiorentina e alla famiglia del ragazzo. Il calcio è una comunità e quando si vivono queste emozioni così, particolarmente negative, bisogna stringersi. Da qui è nata la decisone spontanea da parte di giocatori, staff, dirigenti e arbitro di interrompere la gara. Un gesto spontaneo, è il minimo che si potesse fare. Ho parlato con Pradè in questi minuti, la speranza è che Bove possa uscire velocemente da questa situazione drammatica. Gli auspico una pronta guarigione".

GLI AGGIORMENTI DELL'ANSA SULLE CONDIZIONI DI BOVE

https://www.labaroviola.com/ansa-bove-colpito-da-una-crisi-epilettica-con-attacco-cardiaco-a-breve-verra-sottoposto-ad-una-tac/279073/