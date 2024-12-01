Ansa: "Bove colpito da una crisi epilettica con attacco cardiaco, a breve verrà sottoposto ad una tac"

Choc al Franchi quando al 17' Edoardo Bove si è accasciato in terra improvvisamente a terra durante la partita Fiorentina-Inter.I giocatori sono scoppiati in lacrime chiedendo l'intervento dell'ambula...

Choc al Franchi quando al 17' Edoardo Bove si è accasciato in terra improvvisamente a terra durante la partita Fiorentina-Inter.

I giocatori sono scoppiati in lacrime chiedendo l'intervento dell'ambulanza. Il gioco era fermo per un gol annullato a Lautaro Martinez, quando il centrocampista viola che si stava allacciando le scarpe è crollato a terra, svenuto, venendo subito circondato dai compagni di squadra e dagli avversari.

Dalle prime notizie Edoardo Bove avrebbe ripreso conoscenza e parlato con chi gli stava accanto. Una crisi epilettica avrebbe causato il malore con arresto cardiaco in campo: il giocatore ora è vigile, con lui ci sono lo staff medico viola e alcuni dirigenti. A breve il giocatore verrà sottoposto a tac, aveva spasmi. Dalle immagini video si vede il centrocampista, 22 anni, che dopo essersi allacciato le scarpe si rialza, fa due passi poi barcolla e s'accascia a terra privo di sensi, vicini a lui ci sono Dumfies e Calhanoglu che si sono subito accorti della situazione grave, poi sono accorsi tutti gli altri giocatori e i compagni di Bove, con le lacrime e i le mani fra i capelli. Lo scrive l'Ansa

MALORE BOVE

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