Fiorentina-Inter è stata rinviata a data da destinarsi. Adesso contano solo le condizioni di Bove
Fiorentina-Inter non riprende. La partita era stata inizialmente sospesa ma poi è stata rinviata ufficialmente a data da destinarsi in attesa di notizie sullo stato di salute di Bove che è stato porta...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2024 19:07
Fiorentina-Inter non riprende. La partita era stata inizialmente sospesa ma poi è stata rinviata ufficialmente a data da destinarsi in attesa di notizie sullo stato di salute di Bove che è stato portato d'urgenza all'ospedale di Careggi. Le ultime sulle condizioni del calciatore classe 2002 sono di stato cosciente, Bove respira in maniera autonoma ed ha ripreso conoscenza. In attesa di ulteriori aggiornamenti