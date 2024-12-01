Fiorentina-Inter è stata rinviata a data da destinarsi. Adesso contano solo le condizioni di Bove

Fiorentina-Inter non riprende. La partita era stata inizialmente sospesa ma poi è stata rinviata ufficialmente a data da destinarsi in attesa di notizie sullo stato di salute di Bove che è stato porta...

A cura di Redazione Labaroviola 01 dicembre 2024 19:07

Condividi