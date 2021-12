“Non pagate stipendi e con quei soldi fate mercato” Barone attacca, Marotta: “Siamo in regola”

Un duro scontro sul finire dell’assemblea di Lega Serie A tra Joe Barone e Beppe Marotta, come raccontato dal Corriere della Sera, il club viola per bocca del suo direttore generale ha tuonato contro l’Inter: “Qui ci sono club che non rispettano le scadenze e con i soldi risparmiati fate mercato” ha tuonato Barone. La replica di Marotta: “Basta diffamare l’Inter, siamo in regola”. Secondo il quotidiano sarebbe già pronto un esposto alla procura federale della società nerazzurra contro quella viola.

