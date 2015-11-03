Notizie Joe Barone Fiorentina

Giorgia Rossi svela il desiderio di Barone: "Avrebbe voluto Aquilani sulla panchina della Fiorentina"
19 maggio 2026 20:04
Braglia: "Fiorentina? C'è di mezzo la dignità delle persone. Manca una figura come Joe Barone"
18 dicembre 2025 14:59
Ascari: "La Fiorentina ha bisogno di un uomo di calcio in società. Nessuno ha sostituito Joe Barone"
19 novembre 2025 15:43
Paganini: "A Firenze il problema è societario. La società ha perso identità dopo la morte di Barone"
05 novembre 2025 16:05
Canovi attacca: "Fiorentina crollata dopo la morte di Barone, società e tifoseria in rotta"
21 ottobre 2025 22:44
Peter Barone celebra Italiano: "Fino all'ultima goccia di sudore, poi il verdetto lo darà il campo"
15 maggio 2025 00:22
La Fiorentina ricorda Joe Barone: 17 marzo messa al Viola Park. Chiesto minuto di silenzio con la Juve
11 marzo 2025 16:27
Vigorelli (Proc.Zaniolo): "Di Nicolò ne avevamo già parlato con Joe Barone, finalmente a Firenze"
08 febbraio 2025 22:22
Il papà del portierino che segna le punizioni: “ Io grande amico di Barone. Me ne parlava con orgoglio del Viola Park”
18 novembre 2024 10:08
Nardella scrive: "Con il cuore e con la testa ad Atene. Per Firenze, Commisso e Joe"
29 maggio 2024 14:22
Commisso: "Sarebbe bello vincere per Joe, ho visto i ragazzi carichi ce la metteranno tutta"
28 maggio 2024 21:09
Burdisso: "Daremo tutto per vincere questo trofeo, lo abbiamo promesso a Joe"
09 maggio 2024 21:23
Pradè: "Questa va a Joe, non potevamo perdere. Il rapporto con Italiano sarà sempre indelebile"
09 maggio 2024 00:11
Sportmediaset, Sarri era la prima scelta di Barone per il dopo Italiano. Ora si allontana dalla Fiorentina
03 aprile 2024 18:39
Il minuto di silenzio per Joe, emozioni al Franchi. Commozione e lo spettacolo della Curva Fiesole
31 marzo 2024 10:46
La Primavera omaggia Joe Barone prima di Fiorentina-Atalanta: minuto di silenzio e palloncini bianchi
30 marzo 2024 15:59
Orlando: "Firenze in queste situazioni si ricompatta. Con il Milan una festa per chi ha dato tanto alla Fiorentina"
29 marzo 2024 18:22
Agente Bianco rivela: "Barone lo definiva come il suo Barella. Fa capire quanto credesse in lui"
28 marzo 2024 19:29
Commisso assente al funerale di Barone perchè stanco e affaticato dal viaggio di rientro negli Stati Uniti
26 marzo 2024 19:54
Fila di 1 ora per comprare il biglietto per Fiorentina-Milan, sarà la partita dell'omaggio viola a Barone
25 marzo 2024 11:41
Ruggeri ricorda: "Appena arrivati allo stadio la notizia di Barone. Un dramma, rivissuta la tragedia di Davide"
24 marzo 2024 20:05
Flachi ricorda Barone: "Lo chiamavo 'direttore' ma lui voleva essere solo 'Joe'. Persona umile"
23 marzo 2024 18:56
Le parole di Odriozola: "Joe mi ha fatto capire cosa vuol dire essere un giocatore della Fiorentina"
22 marzo 2024 19:50
Bucchioni rivela: "Parlai con Barone della possibilità di vendere la Fiorentina. 'Mai' fu la risposta"
22 marzo 2024 18:31
Nardella: "La giornata di ieri dimostra il rispetto per Joe. Esempio di schiettezza, mai falsità o scorrettezza
21 marzo 2024 19:19
Jacobelli: "Ciò che conta ora è onorare Barone. Ci sarà una grande reazione come successe con Davide"
21 marzo 2024 19:03
Pradè, Ferrari e Pengue rappresenteranno la Fiorentina ai funerali di Barone a New York
21 marzo 2024 18:30
Commisso in lacrime: "Barone mi ha chiamato anche domenica mattina. Ha lasciato la famiglia per la Fiorentina"
20 marzo 2024 14:12
Aquilani scrive: "Ho le lacrime agli occhi, sento un vuoto enorme. Mi hai trattato come un figlio"
20 marzo 2024 12:40
L'allenatore della Roma De Rossi arriva alla camera ardente per l'ultimo saluto a Barone. Anche Iachini presente
20 marzo 2024 11:51
Il ricordo di Frey: "Ho conosciuto Joe, il grande amore per la sua Fiorentina non glielo toglierà mai nessuno"
20 marzo 2024 10:18
Zazzaroni scrive: "Barone lavorava per tre, il calcio la sua passione. Era un tipo da battaglia"
20 marzo 2024 09:49
La lettera del capitano Biraghi: "Uno dei pochi sempre al mio fianco. Non dimentico la nostra promessa"
19 marzo 2024 19:58
Il messaggio di Ranieri: "Senza di te non sarei dove sono, ti devo tanto. Sempre insieme a noi"
19 marzo 2024 19:30
I funerali di Joe Barone saranno celebrati negli Stati Uniti. Sabato ci sarà una messa a Pozzallo
19 marzo 2024 19:13
Mandragora scrive: "Grazie per avermi voluto. Spero di regalarti quel qualcosa che tanto sognavi"
19 marzo 2024 18:39
Salvini scrive: "Ci lascia una persona appassionata ed innamorata di Firenze. Buon viaggio Joe"
19 marzo 2024 18:13
Benassi scrive: "Spesso ci siamo scontrati e urlati in faccia ma la verità è che lavoravi dalle 8 alle 21..."
19 marzo 2024 17:44
Il Cagliari calcio vicino a Barone: "Alla sua famiglia e alla Fiorentina un caloroso abbraccio"
18 marzo 2024 21:41
Il Monza è vicino a Joe Barone, Galliani: "Caro Joe, ti aspettiamo ancora più forte di prima"
18 marzo 2024 16:20
La nota della Fiorentina: "Ringraziamo la Lega Serie A, l'Atalanta e la FIGC per la vicinanza dimostrata"
18 marzo 2024 15:56
Gravina:" Scosso dal malore occorso a Barone, gli sono vicino, spero si riprenda presto"
18 marzo 2024 11:22
Gravina: "Scosso dalla notizia del malore di Barone, gli auguro di superare questo momento"
17 marzo 2024 20:52
Delegazione della Lega Serie A presente al San Raffaele per Barone. Arrivati De Siervo e Butti
17 marzo 2024 19:45
TMW, Barak primo ad accorgersi del malore di Barone. Anche lui ha raggiunto il San Raffaele
17 marzo 2024 19:13
Barone colpito da malore durante la riunione tecnica. Trasportato al San Raffaele di Milano. Squadra sotto shock
17 marzo 2024 18:00
Calamai: "Se tutto resta in mano a Barone dopo Italiano arriverà Gilardino che si farà andar bene tutto"
20 febbraio 2024 12:19
Barone: "Abbiamo grande rapporto con Italiano, qualcuno scrive il contrario. Lo vogliamo con noi ancora"
14 febbraio 2024 18:59
Sentite l'AD del Genoa: "Avrei rifiutato qualsiasi offerta per Gudmundsson. Fiorentina ha insistito con lui"
05 febbraio 2024 18:23
Joe Barone fa visita a casa Hamrin, anche Commisso chiama la famiglia. Piange la Fiorentina
04 febbraio 2024 17:22
Scugnizzo viola: “Dall’89’ al 92’ tre minuti di follia marcati Nzola. Non se ne può più”
02 febbraio 2024 23:46
Scugnizzo viola: “La società non ha più alibi. Il frigo è pieno si, ma di chiacchiere. Parisi, che involuzione”
29 gennaio 2024 13:11
Barone: "Fiorentina non era su Ngonge. Attaccante dal mercato? Siamo soddisfatti di Beltran e Nzola"
18 gennaio 2024 19:36
Stasera al TgR andrà in onda intervista di Barone per discutere del tema stadio
12 dicembre 2023 19:38
Barone: "Arthur? Vedremo se riscattarlo. Sulla destra rimaniamo con Kayode-Pierozzi"
27 ottobre 2023 17:53
Barone: "Kayode dimostra che i giocatori in Serie D ci sono. Lavoro del vivaio della Fiorentina è importante"
25 ottobre 2023 19:33
Il retroscena, il mancato arrivo di Parisi alla Fiorentina nel 2022 fece infuriare Barone e saltare Bajrami
20 ottobre 2023 10:52
Fiorentina arrabbiata in Lega per la Supercoppa? Non vera, Barone non era nemmeno presente
10 ottobre 2023 11:43
Barone: "Beltran e Nzola? Conta vincere non chi segna. Tre ragazzi del settore giovanile titolari un orgoglio"
21 settembre 2023 18:43
Barone: "Nico non è in vendita. Nessuna offerta per Amrabat. Sabiri? Notizia inventata"
24 agosto 2023 18:57
Bucchioni: "Barone sincero, faranno squadra più forte. Mi aspetto un paio di giocatori per il ritiro"
29 giugno 2023 19:10
Barone: "Italiano? Ha un contratto. Quando c'è una partita di livello escono notizie per destabilizzare"
02 giugno 2023 20:35
Scugnizzo viola: "Una sconfitta che sa di vittoria. Tante occasioni non concretizzate. Ora testa al Basilea"
08 maggio 2023 14:51
Barone: "Vogliamo raggiungere una certa posizione in campionato. Cabral? Solo precauzione"
07 maggio 2023 18:02
Barone: "Sogno di Commisso sempre stato portare Fiorentina in Europa, avere CS e stadio di proprietà"
26 aprile 2023 19:51
Barone: "A Bergamo insulti razzisti contro di noi. Non sono esempio, sono andato nel loro spogliatoio"
18 aprile 2023 13:39
Nardella e Barone hanno parlato con sindaco di Braga: tifosi Fiorentina invitati alla calma per il ritorno
20 febbraio 2023 19:40
Abodi al Viola Park con Barone e Commisso: "Tifosi capiscano l'importanza. Fatti, non parole"
20 febbraio 2023 12:34
"Devi spendere" caos Barone che discute con un tifoso fuori dallo stadio. La sicurezza lo porta via
19 febbraio 2023 17:40
Bucciantini: "Barone rappresenta Commisso a Firenze, non si può sostituire. Bisogna rivedere suo ruolo"
19 gennaio 2023 19:37
Pedullà: "Qualcuno aveva detto che la Fiorentina aveva accettato l'offerta per Nico Gonzalez..."
17 gennaio 2023 00:38
Joe Barone: "Amrabat e Nico Gonzalez sono della Fiorentina. Difficile possano andare via a gennaio"
13 gennaio 2023 21:56
Nico Gonzalez al centro sportivo guarda allenamento con Burdisso e Barone. Presenti anche Jovic e Milenkovic
12 dicembre 2022 16:30
Cor. Sport, Joe Barone vola in Qatar. Obiettivo riuscire a blindare subito il gioiello viola Amrabat
06 dicembre 2022 13:04
Nicoletti rivela: "Giuntoli si era offerto alla Fiorentina, Barone disse no. Società in vendita da marzo"
29 novembre 2022 07:00
La Fiorentina vuole l'obbligo di avere più giocatori del vivaio e cresciuti in Italia, proposta alla Lega
22 novembre 2022 12:25
Gazzetta controcorrente, rapporti Empoli-Fiorentina pessimi, per questo la viola ha scelto Sabiri
22 novembre 2022 12:10
Bocci perplesso: "Un dirigente di livello non dice quello che ha detto Barone su Nico Gonzalez"
19 novembre 2022 20:52
Frecciata di Nardella alla Fiorentina: "Barone chiede risposte sullo stadio? Non si sono mai interessati"
19 novembre 2022 12:51
"Barone ha detto che andare in Champions fa aumentare i ricavi? Ha scoperto l'acqua calda"
18 novembre 2022 14:23
Italiano conferma Barone: "Gonzalez? Se un giocatore non se la sente è come se fosse infortunato"
13 novembre 2022 20:57
Barone infuriato per la rateizzazione dei debiti. I presidenti gli urlano contro: "Vuoi vederci fallire"
10 novembre 2022 12:07
Barone esulta: "Milenkovic ha la Fiorentina nel DNA. Nessuna clausola di rescissione nel contratto"
11 agosto 2022 16:37
Barone: "Sono dispiaciuto per quello che ha fatto Torreira ieri, la tifoseria non se lo meritava"
06 luglio 2022 12:43
Barone non si sbilancia su Mandragora: "Fatta per il suo passaggio alla Fiorentina? Vediamo"
30 giugno 2022 19:54
Un mercato con i botti, per le ambizioni di Italiano e per la gioia dei tifosi
27 giugno 2022 22:19
Ferrara: "Jovic mette like ai post della Fiorentina, Joe Barone mette mi piace a Fali Ramadani"
25 giugno 2022 13:07
Pedullà: "Barone è un dirigente prestato al calcio, ha tutto da imparare ma pensa di sapere già tutto"
14 giugno 2022 16:59
Pradè e Barone hanno incontrato Ramadani a Milano martedì, la firma con Italiano dopo il 15
09 giugno 2022 14:49
Repubblica, a giorni incontro tra la Fiorentina e Italiano. Si deciderà anche il futuro di Torreira
01 giugno 2022 12:29
La Curva Fiesole non ci sta e prende posizione: "Torreira alla Fiorentina, Barone all'Arsenal"
26 maggio 2022 01:31
Schira rivela: "Torreira deluso dalla Fiorentina. Joe Barone ha chiesto ulteriore sconto sui 2,5 milioni"
22 maggio 2022 17:15
Italiano rivela: "Incontrerò Barone per pianificare il futuro, voglio lottare per vincere la Conference League"
21 maggio 2022 23:43
Da Torino raccontano: "Arrivabene a Firenze nell'ufficio di Barone con una valigetta per Vlahovic"
20 maggio 2022 13:18
Antognoni duro: "Nella Fiorentina ho trovato ostacoli, non mi chiamano perchè si è rotto qualcosa"
18 maggio 2022 16:53
Joe Barone applaude e si inchina ai tifosi della Fiorentina presenti a Marassi. Il video dell'ovazione
16 maggio 2022 18:05
Vicario fa i miracoli davanti a Joe Barone, l'obiettivo della Fiorentina ferma la Salernitana sul pareggio
14 maggio 2022 17:20
Giani rivela: "A fine gara Joe Barone era visibilmente commosso per la grande vittoria della Fiorentina"
10 maggio 2022 12:16
Ferrara scherza: "Italiano ha ringraziato la Fiorentina per come abbia aiutato la Juventus a gennaio"
30 aprile 2022 12:42
Brovarone avverte: "Dietro la sconfitta contro l'Udinese c'è altro, create situazioni di scollamento"
29 aprile 2022 14:30
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