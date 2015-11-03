Labaro Viola

Notizie Joe Barone Fiorentina

Giorgia Rossi svela il desiderio di Barone: "Avrebbe voluto Aquilani sulla panchina della Fiorentina"

19 maggio 2026 20:04

Braglia: "Fiorentina? C'è di mezzo la dignità delle persone. Manca una figura come Joe Barone"

18 dicembre 2025 14:59

Ascari: "La Fiorentina ha bisogno di un uomo di calcio in società. Nessuno ha sostituito Joe Barone"

19 novembre 2025 15:43

Paganini: "A Firenze il problema è societario. La società ha perso identità dopo la morte di Barone"

05 novembre 2025 16:05

Canovi attacca: "Fiorentina crollata dopo la morte di Barone, società e tifoseria in rotta"

21 ottobre 2025 22:44

Peter Barone celebra Italiano: "Fino all'ultima goccia di sudore, poi il verdetto lo darà il campo"

15 maggio 2025 00:22

La Fiorentina ricorda Joe Barone: 17 marzo messa al Viola Park. Chiesto minuto di silenzio con la Juve

11 marzo 2025 16:27

Vigorelli (Proc.Zaniolo): "Di Nicolò ne avevamo già parlato con Joe Barone, finalmente a Firenze"

08 febbraio 2025 22:22

Il papà del portierino che segna le punizioni: “ Io grande amico di Barone. Me ne parlava con orgoglio del Viola Park”

18 novembre 2024 10:08

Nardella scrive: "Con il cuore e con la testa ad Atene. Per Firenze, Commisso e Joe"

29 maggio 2024 14:22

Commisso: "Sarebbe bello vincere per Joe, ho visto i ragazzi carichi ce la metteranno tutta"

28 maggio 2024 21:09

Burdisso: "Daremo tutto per vincere questo trofeo, lo abbiamo promesso a Joe"

09 maggio 2024 21:23

Pradè: "Questa va a Joe, non potevamo perdere. Il rapporto con Italiano sarà sempre indelebile"

09 maggio 2024 00:11

Sportmediaset, Sarri era la prima scelta di Barone per il dopo Italiano. Ora si allontana dalla Fiorentina

03 aprile 2024 18:39

Il minuto di silenzio per Joe, emozioni al Franchi. Commozione e lo spettacolo della Curva Fiesole

31 marzo 2024 10:46

La Primavera omaggia Joe Barone prima di Fiorentina-Atalanta: minuto di silenzio e palloncini bianchi

30 marzo 2024 15:59

Orlando: "Firenze in queste situazioni si ricompatta. Con il Milan una festa per chi ha dato tanto alla Fiorentina"

29 marzo 2024 18:22

Agente Bianco rivela: "Barone lo definiva come il suo Barella. Fa capire quanto credesse in lui"

28 marzo 2024 19:29

Commisso assente al funerale di Barone perchè stanco e affaticato dal viaggio di rientro negli Stati Uniti

26 marzo 2024 19:54

Fila di 1 ora per comprare il biglietto per Fiorentina-Milan, sarà la partita dell'omaggio viola a Barone

25 marzo 2024 11:41

Ruggeri ricorda: "Appena arrivati allo stadio la notizia di Barone. Un dramma, rivissuta la tragedia di Davide"

24 marzo 2024 20:05

Flachi ricorda Barone: "Lo chiamavo 'direttore' ma lui voleva essere solo 'Joe'. Persona umile"

23 marzo 2024 18:56

Le parole di Odriozola: "Joe mi ha fatto capire cosa vuol dire essere un giocatore della Fiorentina"

22 marzo 2024 19:50

Bucchioni rivela: "Parlai con Barone della possibilità di vendere la Fiorentina. 'Mai' fu la risposta"

22 marzo 2024 18:31

Nardella: "La giornata di ieri dimostra il rispetto per Joe. Esempio di schiettezza, mai falsità o scorrettezza

21 marzo 2024 19:19

Jacobelli: "Ciò che conta ora è onorare Barone. Ci sarà una grande reazione come successe con Davide"

21 marzo 2024 19:03

Pradè, Ferrari e Pengue rappresenteranno la Fiorentina ai funerali di Barone a New York

21 marzo 2024 18:30

Commisso in lacrime: "Barone mi ha chiamato anche domenica mattina. Ha lasciato la famiglia per la Fiorentina"

20 marzo 2024 14:12

Aquilani scrive: "Ho le lacrime agli occhi, sento un vuoto enorme. Mi hai trattato come un figlio"

20 marzo 2024 12:40

L'allenatore della Roma De Rossi arriva alla camera ardente per l'ultimo saluto a Barone. Anche Iachini presente

20 marzo 2024 11:51

Il ricordo di Frey: "Ho conosciuto Joe, il grande amore per la sua Fiorentina non glielo toglierà mai nessuno"

20 marzo 2024 10:18

Zazzaroni scrive: "Barone lavorava per tre, il calcio la sua passione. Era un tipo da battaglia"

20 marzo 2024 09:49

La lettera del capitano Biraghi: "Uno dei pochi sempre al mio fianco. Non dimentico la nostra promessa"

19 marzo 2024 19:58

Il messaggio di Ranieri: "Senza di te non sarei dove sono, ti devo tanto. Sempre insieme a noi"

19 marzo 2024 19:30

I funerali di Joe Barone saranno celebrati negli Stati Uniti. Sabato ci sarà una messa a Pozzallo

19 marzo 2024 19:13

Mandragora scrive: "Grazie per avermi voluto. Spero di regalarti quel qualcosa che tanto sognavi"

19 marzo 2024 18:39

Salvini scrive: "Ci lascia una persona appassionata ed innamorata di Firenze. Buon viaggio Joe"

19 marzo 2024 18:13

Benassi scrive: "Spesso ci siamo scontrati e urlati in faccia ma la verità è che lavoravi dalle 8 alle 21..."

19 marzo 2024 17:44

Il Cagliari calcio vicino a Barone: "Alla sua famiglia e alla Fiorentina un caloroso abbraccio"

18 marzo 2024 21:41

Il Monza è vicino a Joe Barone, Galliani: "Caro Joe, ti aspettiamo ancora più forte di prima"

18 marzo 2024 16:20

La nota della Fiorentina: "Ringraziamo la Lega Serie A, l'Atalanta e la FIGC per la vicinanza dimostrata"

18 marzo 2024 15:56

Gravina:" Scosso dal malore occorso a Barone, gli sono vicino, spero si riprenda presto"

18 marzo 2024 11:22

Gravina: "Scosso dalla notizia del malore di Barone, gli auguro di superare questo momento"

17 marzo 2024 20:52

Delegazione della Lega Serie A presente al San Raffaele per Barone. Arrivati De Siervo e Butti

17 marzo 2024 19:45

TMW, Barak primo ad accorgersi del malore di Barone. Anche lui ha raggiunto il San Raffaele

17 marzo 2024 19:13

Barone colpito da malore durante la riunione tecnica. Trasportato al San Raffaele di Milano. Squadra sotto shock

17 marzo 2024 18:00

Calamai: "Se tutto resta in mano a Barone dopo Italiano arriverà Gilardino che si farà andar bene tutto"

20 febbraio 2024 12:19

Barone: "Abbiamo grande rapporto con Italiano, qualcuno scrive il contrario. Lo vogliamo con noi ancora"

14 febbraio 2024 18:59

Sentite l'AD del Genoa: "Avrei rifiutato qualsiasi offerta per Gudmundsson. Fiorentina ha insistito con lui"

05 febbraio 2024 18:23

Joe Barone fa visita a casa Hamrin, anche Commisso chiama la famiglia. Piange la Fiorentina

04 febbraio 2024 17:22

Scugnizzo viola: “Dall’89’ al 92’ tre minuti di follia marcati Nzola. Non se ne può più”

02 febbraio 2024 23:46

Scugnizzo viola: “La società non ha più alibi. Il frigo è pieno si, ma di chiacchiere. Parisi, che involuzione”

29 gennaio 2024 13:11

Barone: "Fiorentina non era su Ngonge. Attaccante dal mercato? Siamo soddisfatti di Beltran e Nzola"

18 gennaio 2024 19:36

Stasera al TgR andrà in onda intervista di Barone per discutere del tema stadio

12 dicembre 2023 19:38

Barone: "Arthur? Vedremo se riscattarlo. Sulla destra rimaniamo con Kayode-Pierozzi"

27 ottobre 2023 17:53

Barone: "Kayode dimostra che i giocatori in Serie D ci sono. Lavoro del vivaio della Fiorentina è importante"

25 ottobre 2023 19:33

Il retroscena, il mancato arrivo di Parisi alla Fiorentina nel 2022 fece infuriare Barone e saltare Bajrami

20 ottobre 2023 10:52

Fiorentina arrabbiata in Lega per la Supercoppa? Non vera, Barone non era nemmeno presente

10 ottobre 2023 11:43

Barone: "Beltran e Nzola? Conta vincere non chi segna. Tre ragazzi del settore giovanile titolari un orgoglio"

21 settembre 2023 18:43

Barone: "Nico non è in vendita. Nessuna offerta per Amrabat. Sabiri? Notizia inventata"

24 agosto 2023 18:57

Bucchioni: "Barone sincero, faranno squadra più forte. Mi aspetto un paio di giocatori per il ritiro"

29 giugno 2023 19:10

Barone: "Italiano? Ha un contratto. Quando c'è una partita di livello escono notizie per destabilizzare"

02 giugno 2023 20:35

Scugnizzo viola: "Una sconfitta che sa di vittoria. Tante occasioni non concretizzate. Ora testa al Basilea"

08 maggio 2023 14:51

Barone: "Vogliamo raggiungere una certa posizione in campionato. Cabral? Solo precauzione"

07 maggio 2023 18:02

Barone: "Sogno di Commisso sempre stato portare Fiorentina in Europa, avere CS e stadio di proprietà"

26 aprile 2023 19:51

Barone: "A Bergamo insulti razzisti contro di noi. Non sono esempio, sono andato nel loro spogliatoio"

18 aprile 2023 13:39

Nardella e Barone hanno parlato con sindaco di Braga: tifosi Fiorentina invitati alla calma per il ritorno

20 febbraio 2023 19:40

Abodi al Viola Park con Barone e Commisso: "Tifosi capiscano l'importanza. Fatti, non parole"

20 febbraio 2023 12:34

"Devi spendere" caos Barone che discute con un tifoso fuori dallo stadio. La sicurezza lo porta via

19 febbraio 2023 17:40

Bucciantini: "Barone rappresenta Commisso a Firenze, non si può sostituire. Bisogna rivedere suo ruolo"

19 gennaio 2023 19:37

Pedullà: "Qualcuno aveva detto che la Fiorentina aveva accettato l'offerta per Nico Gonzalez..."

17 gennaio 2023 00:38

Joe Barone: "Amrabat e Nico Gonzalez sono della Fiorentina. Difficile possano andare via a gennaio"

13 gennaio 2023 21:56

Nico Gonzalez al centro sportivo guarda allenamento con Burdisso e Barone. Presenti anche Jovic e Milenkovic

12 dicembre 2022 16:30

Cor. Sport, Joe Barone vola in Qatar. Obiettivo riuscire a blindare subito il gioiello viola Amrabat

06 dicembre 2022 13:04

Nicoletti rivela: "Giuntoli si era offerto alla Fiorentina, Barone disse no. Società in vendita da marzo"

29 novembre 2022 07:00

La Fiorentina vuole l'obbligo di avere più giocatori del vivaio e cresciuti in Italia, proposta alla Lega

22 novembre 2022 12:25

Gazzetta controcorrente, rapporti Empoli-Fiorentina pessimi, per questo la viola ha scelto Sabiri

22 novembre 2022 12:10

Bocci perplesso: "Un dirigente di livello non dice quello che ha detto Barone su Nico Gonzalez"

19 novembre 2022 20:52

Frecciata di Nardella alla Fiorentina: "Barone chiede risposte sullo stadio? Non si sono mai interessati"

19 novembre 2022 12:51

"Barone ha detto che andare in Champions fa aumentare i ricavi? Ha scoperto l'acqua calda"

18 novembre 2022 14:23

Italiano conferma Barone: "Gonzalez? Se un giocatore non se la sente è come se fosse infortunato"

13 novembre 2022 20:57

Barone infuriato per la rateizzazione dei debiti. I presidenti gli urlano contro: "Vuoi vederci fallire"

10 novembre 2022 12:07

Barone esulta: "Milenkovic ha la Fiorentina nel DNA. Nessuna clausola di rescissione nel contratto"

11 agosto 2022 16:37

Barone: "Sono dispiaciuto per quello che ha fatto Torreira ieri, la tifoseria non se lo meritava"

06 luglio 2022 12:43

Barone non si sbilancia su Mandragora: "Fatta per il suo passaggio alla Fiorentina? Vediamo"

30 giugno 2022 19:54

Un mercato con i botti, per le ambizioni di Italiano e per la gioia dei tifosi

27 giugno 2022 22:19

Ferrara: "Jovic mette like ai post della Fiorentina, Joe Barone mette mi piace a Fali Ramadani"

25 giugno 2022 13:07

Pedullà: "Barone è un dirigente prestato al calcio, ha tutto da imparare ma pensa di sapere già tutto"

14 giugno 2022 16:59

Pradè e Barone hanno incontrato Ramadani a Milano martedì, la firma con Italiano dopo il 15

09 giugno 2022 14:49

Repubblica, a giorni incontro tra la Fiorentina e Italiano. Si deciderà anche il futuro di Torreira

01 giugno 2022 12:29

La Curva Fiesole non ci sta e prende posizione: "Torreira alla Fiorentina, Barone all'Arsenal"

26 maggio 2022 01:31

Schira rivela: "Torreira deluso dalla Fiorentina. Joe Barone ha chiesto ulteriore sconto sui 2,5 milioni"

22 maggio 2022 17:15

Italiano rivela: "Incontrerò Barone per pianificare il futuro, voglio lottare per vincere la Conference League"

21 maggio 2022 23:43

Da Torino raccontano: "Arrivabene a Firenze nell'ufficio di Barone con una valigetta per Vlahovic"

20 maggio 2022 13:18

Antognoni duro: "Nella Fiorentina ho trovato ostacoli, non mi chiamano perchè si è rotto qualcosa"

18 maggio 2022 16:53

Joe Barone applaude e si inchina ai tifosi della Fiorentina presenti a Marassi. Il video dell'ovazione

16 maggio 2022 18:05

Vicario fa i miracoli davanti a Joe Barone, l'obiettivo della Fiorentina ferma la Salernitana sul pareggio

14 maggio 2022 17:20

Giani rivela: "A fine gara Joe Barone era visibilmente commosso per la grande vittoria della Fiorentina"

10 maggio 2022 12:16

Ferrara scherza: "Italiano ha ringraziato la Fiorentina per come abbia aiutato la Juventus a gennaio"

30 aprile 2022 12:42

Brovarone avverte: "Dietro la sconfitta contro l'Udinese c'è altro, create situazioni di scollamento"

29 aprile 2022 14:30

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