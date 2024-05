Nardella scrive: “Con il cuore e con la testa ad Atene. Per Firenze, Commisso e Joe”

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, mostra la sua vicinanza alla Fiorentina per la finale di Conference League di stasera con un post sui social. Queste le sue parole:

“Con il cuore e con la testa ad Atene. Per noi, cittadini e tifosi, per Firenze, per la famiglia Commisso e per Joe. Uniti per un unico obiettivo”.

