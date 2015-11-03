Notizie Olympiacos Fiorentina Fiorentina

Riganò: "Italiano? Non do un voto. Sono molto arrabbiato perchè la finale è stata sbagliata"
03 giugno 2024 18:25
D'Agostino: "La Fiorentina si è snaturata in finale. Si può perdere ma non perdendo l'identità"
01 giugno 2024 19:30
Bucciantini: "Se si pensa alla storia della Fiorentina la società deve cambiare passo. Che sia punto di partenza"
30 maggio 2024 19:41
Bucchioni: "Una Fiorentina normale se lo sarebbe mangiato l'Olympiacos. C'è stato un blocco psicologico"
30 maggio 2024 18:50
Prandelli: "Ottimo lavoro di Italiano, non gli hanno trovato uno che fa gol. Ieri avevano paura di sbilanciarsi"
30 maggio 2024 18:11
Marchetti: "Italiano ha provato a tirare la coperta. Le finali si perdono, ma per perderle bisogna giocarle"
30 maggio 2024 12:49
Per il famoso "miracolato", Paredes zittisce Ranieri su Instagram dopo l'errore in finale di Conference
30 maggio 2024 12:16
Corriere dello Sport: "La rete di El Kaabi andava annullata, grave errore di arbitro e var per la mancata segnalazione"
30 maggio 2024 10:07
Crolla la Fiorentina ai supplementari, un altro ko in finale. Trionfa l'Olympiacos grazie ad El Kaabi
29 maggio 2024 23:43
Fortounis (Olympiacos): "Giocheremo al massimo delle nostre possibilità. Mi sento benissimo"
29 maggio 2024 17:05
Vryzas sicuro: "Il vero punto debole dell'Olympiacos è la difesa. Fiorentina favorita perchè gioca in Serie A"
29 maggio 2024 16:15
Nardella scrive: "Con il cuore e con la testa ad Atene. Per Firenze, Commisso e Joe"
29 maggio 2024 14:22
La Fan Zone della Fiorentina è un piazzale al sole. Caldo insopportabile e tifosi sfiniti vanno via
29 maggio 2024 13:35
Hezze (Olympiacos): "Anche l'Aston Villa era favorita ma nel calcio può succedere di tutto"
29 maggio 2024 12:12
Nuno Gomes: "La terza finale va vinta per forza. Italiano merita il trofeo per quello che ha fatto"
29 maggio 2024 10:40
Retsos (Olympiacos): "Finale ad Atene ci ha risparmiato disagi del viaggio. Stiamo analizzando la Fiorentina"
27 maggio 2024 19:15
Toni suona la carica: "Ora conta solo alzare la coppa. I ragazzi sanno che c'è un popolo pronto a festeggiare"
27 maggio 2024 18:50
Il Franchi è sold out per Olympiacos-Fiorentina. In circa 30000 vedranno la finale dai maxischermi
27 maggio 2024 17:58
Scontri durissimi a Berlino tra tifosi Olympiacos e Panathinaikos di basket. Allarme in Grecia per la finale di Conference
26 maggio 2024 18:17
La Fiorentina aprirà ai tifosi lo stadio Curva Fiesole ed i bar del Viola Park per vedere la finale
21 maggio 2024 18:19
Anche il Franchi sarà una bolgia. Già venduti 10000 biglietti in 3 ore per Olympiacos-Fiorentina
20 maggio 2024 19:13
La Fiorentina annuncia: "Rimasti pochi biglietti per Olympiacos-Fiorentina. Vendita fino a domani alle 17"
20 maggio 2024 18:26
Dalla Grecia, L'Olympiacos studia la Fiorentina in vista della finale. Ieri l'assistente di Mendilibar era al Franchi
18 maggio 2024 19:41
I tifosi della Fiorentina polverizzano i biglietti per Atene. Ne mancano 1000 ed il settore sarà sold out
18 maggio 2024 19:16
Biraghi: "Dobbiamo regalare una gioia alla famiglia Barone. Penso spesso alla finale"
18 maggio 2024 18:47
Mendilibar avverte: "Dobbiamo qualificarci in Europa. Si rischia di rimanere fuori se perdiamo con la Fiorentina"
13 maggio 2024 18:49
Marito e moglie, 87 e 83 anni, saranno ad Atene uniti dalla Fiorentina. La storia di Renzo e Rosanna
11 maggio 2024 19:06
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