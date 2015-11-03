Notizie Olympiacos Fiorentina Fiorentina

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Riganò: "Italiano? Non do un voto. Sono molto arrabbiato perchè la finale è stata sbagliata"

03 giugno 2024 18:25

D'Agostino: "La Fiorentina si è snaturata in finale. Si può perdere ma non perdendo l'identità"

01 giugno 2024 19:30

Bucciantini: "Se si pensa alla storia della Fiorentina la società deve cambiare passo. Che sia punto di partenza"

30 maggio 2024 19:41

Bucchioni: "Una Fiorentina normale se lo sarebbe mangiato l'Olympiacos. C'è stato un blocco psicologico"

30 maggio 2024 18:50

Prandelli: "Ottimo lavoro di Italiano, non gli hanno trovato uno che fa gol. Ieri avevano paura di sbilanciarsi"

30 maggio 2024 18:11

Marchetti: "Italiano ha provato a tirare la coperta. Le finali si perdono, ma per perderle bisogna giocarle"

30 maggio 2024 12:49

Per il famoso "miracolato", Paredes zittisce Ranieri su Instagram dopo l'errore in finale di Conference

30 maggio 2024 12:16

Corriere dello Sport: "La rete di El Kaabi andava annullata, grave errore di arbitro e var per la mancata segnalazione"

30 maggio 2024 10:07

Crolla la Fiorentina ai supplementari, un altro ko in finale. Trionfa l'Olympiacos grazie ad El Kaabi

29 maggio 2024 23:43

Fortounis (Olympiacos): "Giocheremo al massimo delle nostre possibilità. Mi sento benissimo"

29 maggio 2024 17:05

Vryzas sicuro: "Il vero punto debole dell'Olympiacos è la difesa. Fiorentina favorita perchè gioca in Serie A"

29 maggio 2024 16:15

Nardella scrive: "Con il cuore e con la testa ad Atene. Per Firenze, Commisso e Joe"

29 maggio 2024 14:22

La Fan Zone della Fiorentina è un piazzale al sole. Caldo insopportabile e tifosi sfiniti vanno via

29 maggio 2024 13:35

Hezze (Olympiacos): "Anche l'Aston Villa era favorita ma nel calcio può succedere di tutto"

29 maggio 2024 12:12

Nuno Gomes: "La terza finale va vinta per forza. Italiano merita il trofeo per quello che ha fatto"

29 maggio 2024 10:40

Retsos (Olympiacos): "Finale ad Atene ci ha risparmiato disagi del viaggio. Stiamo analizzando la Fiorentina"

27 maggio 2024 19:15

Toni suona la carica: "Ora conta solo alzare la coppa. I ragazzi sanno che c'è un popolo pronto a festeggiare"

27 maggio 2024 18:50

Il Franchi è sold out per Olympiacos-Fiorentina. In circa 30000 vedranno la finale dai maxischermi

27 maggio 2024 17:58

Scontri durissimi a Berlino tra tifosi Olympiacos e Panathinaikos di basket. Allarme in Grecia per la finale di Conference

26 maggio 2024 18:17

La Fiorentina aprirà ai tifosi lo stadio Curva Fiesole ed i bar del Viola Park per vedere la finale

21 maggio 2024 18:19

Anche il Franchi sarà una bolgia. Già venduti 10000 biglietti in 3 ore per Olympiacos-Fiorentina

20 maggio 2024 19:13

La Fiorentina annuncia: "Rimasti pochi biglietti per Olympiacos-Fiorentina. Vendita fino a domani alle 17"

20 maggio 2024 18:26

Dalla Grecia, L'Olympiacos studia la Fiorentina in vista della finale. Ieri l'assistente di Mendilibar era al Franchi

18 maggio 2024 19:41

I tifosi della Fiorentina polverizzano i biglietti per Atene. Ne mancano 1000 ed il settore sarà sold out

18 maggio 2024 19:16

Biraghi: "Dobbiamo regalare una gioia alla famiglia Barone. Penso spesso alla finale"

18 maggio 2024 18:47

Mendilibar avverte: "Dobbiamo qualificarci in Europa. Si rischia di rimanere fuori se perdiamo con la Fiorentina"

13 maggio 2024 18:49

Marito e moglie, 87 e 83 anni, saranno ad Atene uniti dalla Fiorentina. La storia di Renzo e Rosanna

11 maggio 2024 19:06

Radio Bruno rivela: "Maxischermi al Franchi per la finale. Olympiacos-Fiorentina anche nei bar del V. Park"

11 maggio 2024 18:26

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