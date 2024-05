Corriere dello Sport: “La rete di El Kaabi andava annullata, grave errore di arbitro e var per la mancata segnalazione”

La moviola del Corriere dello Sport – Stadio non ha dubbi: la rete decisiva di El Kaabi ad Atene è viziata da un fallo evidente dello stesso attaccante su Milenkovic. Durante il cross in area prima del gol, il difensore arriva sul pallone ma viene abbattuto dall’attaccante, che lo colpisce con il corpo sulla gamba sinistra. L’arbitro porta il fischietto alla bocca e sembra intenzionato a fischiare, ma poi decide di non farlo. Anche il VAR ha delle responsabilità: il lungo controllo non era dovuto solo al possibile fuorigioco (con il SAOT si verifica molto rapidamente), chiaramente c’era qualcosa di dubbio anche nel VOR. Inoltre, la gestione dei cartellini lascia a desiderare: all’arbitro Artur Dias, il quotidiano assegna un voto di 4,5.

