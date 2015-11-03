Labaro Viola

Notizie Moviola Fiorentina

Moviola CorSport: "Gishamer da 5. Fazzini rischia, è stato graziato almeno due volte"

20 febbraio 2026 09:34

Moviola Corsport: "Braccio di Mina, no rigore? Siamo al limite. Se Kilicsoy non segnava, mani di Comuzzo in area"

25 gennaio 2026 10:07

Moviola CorSport: "Bravo Massa. Su Parisi non è rigore. L'APP dell'1-1 è ok. Fagioli si auto sgambetta"

12 gennaio 2026 09:39

Moviola Corriere dello Sport: "Rigore Fiorentina ok, Pairetto grazia Mandragora che rischia il rosso"

07 dicembre 2025 10:24

Moviola Corriere dello Sport: "No errori-chiave di Marcenaro. Pongracic rischia su Sulemana"

01 dicembre 2025 09:32

Moviola Corriere dello Sport: "Ok il gol di Colombo, tocco con il braccio ma non c'è immediatezza"

10 novembre 2025 10:01

Moviola Corriere dello Sport: “Errore horror, manca un rigore all’Inter su Pio Esposito. Gud rischia”

30 ottobre 2025 09:29

Moviola Corriere dello Sport: "Gimenez, quanti effetti speciali! Nonostante il colpo, scalciato Ranieri"

20 ottobre 2025 08:36

Moviola Corriere dello Sport: “Partita che si trasforma in un inferno. Manca un rigore su Dodò”

11 aprile 2025 08:07

Moviola Corriere dello Sport: "Colombo insufficiente. Manca un rigore al Napoli ed un rosso a Gudmundsson"

10 marzo 2025 09:36

Marelli e la moviola: "La rete di Kean era da annullare, la tocca con l'avambraccio destro"

04 gennaio 2025 23:17

Moviola Corriere dello Sport: “Nessun errore per Eskas, su Beltran non c’è rigore. Parisi solo da giallo"

29 novembre 2024 09:30

Moviola Corriere dello Sport: “Pairetto da 5. Restano dubbi sul contatto Theo-Colpani in area di rigore”

07 ottobre 2024 09:46

Moviola Atalanta-Fiorentina: “Sacchi bene, si prende la sufficienza. Nessun episodio dubbio”

16 settembre 2024 09:20

Moviola Corriere dello Sport: "Colombo, troppi fischi! Pessina da rosso per la gomitata a Mandragora"

02 settembre 2024 09:21

Corriere dello Sport: "La rete di El Kaabi andava annullata, grave errore di arbitro e var per la mancata segnalazione"

30 maggio 2024 10:07

Moviola Corriere dello Sport: "Braccio di Biraghi, Oliver aveva perso tutto. Ok il rosso"

03 maggio 2024 09:18

Moviola Gazzetta: "Giusto annullare il primo gol di Scamacca. Carnesecchi-Nico il VAR non segnala"

25 aprile 2024 08:24

Moviola Corriere dello Sport: “Manca un rigore netto alla Fiorentina. Fuori protocollo su Kayode-Retegui”

16 aprile 2024 07:55

Moviola Corriere dello Sport: “Massa disastroso, “abbocca” su Belotti, Mancini da rosso. E Paredes…”

11 marzo 2024 09:32

Moviola Gazzetta: “Marchetti, che disastro! Ranieri punibile con il rosso. Ricci non da espulsione”

03 marzo 2024 08:21

Moviola Corriere dello Sport: “Chiffi da 5. Manca un rigore clamoroso alla Fiorentina, nessun fallo di Belotti”

15 febbraio 2024 09:44

Moviola Lecce-Fiorentina: “Giua da 6,5. Giusto togliere il rigore al Lecce, intervento di Quarta fuori area”

03 febbraio 2024 09:59

Moviola Corriere dello Sport: “Aureliano insufficiente, Bastoni punibile quando smette di guardare il pallone”

29 gennaio 2024 09:01

Moviola Gazzetta: "Manca un giallo a Milenkovic. La Penna si è perso tre mani sul viso"

30 dicembre 2023 09:16

Moviola Corriere dello Sport: “Rapuano disastroso. Lukaku ok rosso, dubbi sul secondo giallo a Zalewski”

11 dicembre 2023 09:20

Anche La Gazzetta lo scrive: "Ci può stare il rigore per la Fiorentina. Braccio di Loftus che va verso il pallone"

26 novembre 2023 13:14

Moviola Corriere dello Sport: “Maresca da 4, ne azzecca una e tre ne sbaglia. Saelemaekers da rosso su Nico”

13 novembre 2023 08:09

Moviola Gazzetta: "0-1 regolare, no fallo di McKennie su Biraghi. Rugani rischia in area su Nzola"

06 novembre 2023 11:10

Moviola CorSport: "Schlager insufficiente, rigorino su Verga e l'angolo dello 0-2 non c'era"

06 ottobre 2023 09:37

Moviola Corriere dello Sport: “Eccesivo il giallo di Frappart a Biraghi. L’arbitro è rimasto sempre in controllo del match”

22 settembre 2023 09:44

Moviola CorSport, giusti i due rigori dati al Napoli: contatto Gonzalez-Kvara c’è ma non è clamoroso 

08 maggio 2023 09:35

Repubblica non ha dubbi: “Dodò da 7,5 in pagella, è il migliore in campo”

18 aprile 2023 09:43

Moviola CorSport: “Guida esordio ok ma Milenkovic corre un rischio su Hojlund”

18 aprile 2023 09:41

Moviola CorSport: "Jorgji male, da 6 in pagella. Rosso suggerito e sette ammonizioni"

10 marzo 2023 10:16

Moviola Gazzetta: Di Bello vede un rigore che non esiste, il VAR lo salva

05 marzo 2023 09:15

Moviola CorSport: “Bene La Penna. Fallo di Amrabat-Braaf non c’è rosso, decisione giusta”

28 febbraio 2023 09:56

Moviola CorSport si interroga: "Errore smentire la GLT o è l'intuizione arbitrale del secolo?"

24 febbraio 2023 08:33

Gazzetta: “Pessimo l’arbitro Bastien, tanti errori ed episodio ai limiti del grottesco”

24 febbraio 2023 08:21

 Moviola Gazzetta: “Regolare il gol dell’1-0 della Lazio. No rigore su Saponara, è simulazione accentua la caduta”

30 gennaio 2023 08:49

Moviola CorSport: "Manca un rigore alla Roma per fallo di Ikonè che allarga il braccio"

16 gennaio 2023 09:06

Moviola Gazzetta: “Giua se la cava, giusta la doppia ammonizione a Dodò”

16 gennaio 2023 08:43

Moviola Gazzetta: “2-0 annullato a Jovic, fuorigioco dubbio. Giusta l’espulsione di Murillo”

13 gennaio 2023 09:17

Moviola Gazzetta: “Ikone-Tomori, il francese allarga la gamba. Su Terracciano no fallo di Rebic”

14 novembre 2022 09:02

Moviola Gazzetta: "Giusti i rigori, ma Dimarco su Bonaventura era da rosso"

23 ottobre 2022 09:03

Moviola CorSport: "Gollini aveva preso il pallone fuori area? Kingsley rischia il rosso"

07 ottobre 2022 09:02

Moviola CorSport: “Orsato-VAR quanti dubbi sul 2-1. La sua prima in A è da bollino nero”

12 settembre 2022 09:25

Moviola CorSport: "Deulofeu-Venuti contatto leggero, giusto convalidare il gol dell'Udinese"

01 settembre 2022 10:24

Moviola Gazzetta: Marinelli perde il controllo della gara, giusto annullare il gol di Osimhen

29 agosto 2022 10:19

Moviola CorSport: "Petrescu molto fiscale con Igor, bravo a vedere il tocco di testa di Unnerstall"

26 agosto 2022 09:09

Moviola Gazzetta: non c'è il primo giallo a Luperto, è fallo di Cabral. Ok sul gol annullato all'Empoli

04 aprile 2022 08:55

Pinamonti fa fallo su Terracciano, giusto annullare il gol dell'Empoli. C'è il giallo a Torreira

03 aprile 2022 22:54

Moviola Gazzetta: Chiffi sbaglia, il Var lo richiama. Venuti anticipa Lautaro, non è rigore

20 marzo 2022 09:43

Moviola Gazzetta: “Non ci sono irregolarità sullo 0-1. Mancano due ammonizioni”

03 marzo 2022 09:23

Hateboer impatta ed è in fuorigioco, giusto annullare il gol dell'1-1 di Malinovskyi

20 febbraio 2022 20:59

Szczesny non era da rosso, mancano parametri DOGSO. Manca un rosso ad Hateboer. De Ligt non fa fallo di mano

14 febbraio 2022 10:40

Moviola Gazzetta, giusto annullare il rigore fischiato su Castrovilli, Luiz Felipe non fa fallo

06 febbraio 2022 09:32

Aureliano sbaglia non vedendo la spinta di Joao Pedro, Maresca al VAR non può correggere

24 gennaio 2022 11:06

Moviola CorSport, su Vlahovic era rigore netto per la Fiorentina: errore grave di Doveri-Abisso

23 dicembre 2021 10:27

Gazzetta dà ragione alla Fiorentina: "I due cartellini a Biraghi sono forzati. Arbitro perde la bussola"

20 dicembre 2021 10:57

Moviola CorSport, Biraghi non andava espulso, sbagliato il secondo giallo dato da Serra

20 dicembre 2021 09:33

Moviola Corsport, Vlahovic-Gyomber non è rigore. Milenkovic, eccessivo il giallo

12 dicembre 2021 10:52

Moviola CorSport, Sacchi poteva non fischiare la punizione dell'1-1. Tonelli rischia il rosso

28 novembre 2021 10:08

Moviola Gazzetta, manca giallo a Kjaer. Var non può intervenire sul mancato rigore su Saponara

21 novembre 2021 10:36

Moviola Gazzetta, niente rigore su Danilo, giusta l'espulsione di Milenkovic

07 novembre 2021 12:40

Moviola CorSport: "Giua non è pronto per la Serie A. Si perde la "schiacciata" di Gyasi in area"

01 novembre 2021 10:30

Moviola CorSport: "Ayroldi litiga con i cartellini, frettoloso il giallo a Castrovilli"

28 ottobre 2021 11:19

Moviola CorSport: "Dubbi sul rigore dato all'OFR: il braccio di Gonzalez è davanti a Keita"

25 ottobre 2021 09:26

Moviola CorSport, Odriozola andava espulso, Massimi lo grazia. Giusto il rosso a Sottil

19 ottobre 2021 09:31

Moviola Gazzetta: "Buono il gol di Lozano, Insigne non fa fallo su Dragowski, situazione di gioco"

04 ottobre 2021 09:18

Moviola CorSport: "Ghersini non vede il rigore netto su Bonaventura. Contatto Quarta-Deulofeu no rigore"

27 settembre 2021 10:05

Cesari non ci sta: "Fabbri provoca Gonzalez dopo aver sbagliato a non ammonire Bastoni"

23 settembre 2021 14:57

Moviola CorSport: "Male Fabbri, troppo presuntuoso. 1-0? Nessun fallo di Gonzalez su Skriniar"

22 settembre 2021 09:31

Moviola Corsport: "È un "rigorino" che non esiste quello di fine gara. Quarta entrata al limite"

19 settembre 2021 10:06

Moviola Gazzetta: “VAR decisivo, i tre rigori ci sono. Djimsiti segna ma c’è il fuorigioco di Zapata”

12 settembre 2021 11:14

Moviola di Dazn: "Rigore per la Fiorentina netto, Maehle tocca la palla con la mano"

11 settembre 2021 21:51

Moviola Gazzetta: "Giusto non dare rigore su Nico Gonzalez. Troppe le ammonizioni"

29 agosto 2021 10:18

Moviola Roma-Fiorentina: "Non c'è il rosso a Dragowski, l'arbitro sbaglia. Giusta l'espulsione di Zaniolo"

23 agosto 2021 12:09

Moviola Corriere dello Sport: "L'espulsione di Zaniolo? Una compensazione. VAR top"

23 agosto 2021 10:02

Moviola CorSport, dubbio in area Crotone sul contatto Pedro Pereira-Castrovilli. No gol di Messias

23 maggio 2021 09:26

Moviola Corsport, contatto Caceres-Vignato rebus da rigore. Ok il penalty dato alla Fiorentina

03 maggio 2021 10:09

Moviola Corsport, ok il rigore su Bonaventura. Episodio dubbio Ribéry-Faraoni nell'area del Verona

21 aprile 2021 09:13

Moviola Gazzetta, falli su Berardi e Raspadori: giusto dare i due rigori al Sassuolo

18 aprile 2021 10:02

Moviola CorSport, giusto concedere i due rigori. Lopez viene graziato

18 aprile 2021 09:38

Moviola CorSport, Ribery da rosso. Giusto non dare rigore su Zappacosta, Eysseric prima tocca il pallone

04 aprile 2021 09:57

Moviola CorSport, gol Ibra, resta il dubbio spinta su Pezzella. Rigore su Ribery? Contatto leggero

22 marzo 2021 09:56

Cesari: "Fiorentina derubata, fallo di Ibra su Pezzella, gol da annullare. Rigore su Ribery netto"

22 marzo 2021 01:34

Moviola CorSport, Vlahovic, il suo gol è regolare. Rischia la squalifica Bonaventura, era diffidato

20 febbraio 2021 09:46

Moviola CorSport, Dragowski-Lukic, era rigore per il Torino. Milenkovic, poca equità nel dargli il rosso

30 gennaio 2021 09:57

Moviola Gazzetta, c'era rigore per il Torino. Giusto il rosso a Castrovilli, esagerato per Milenkovic

30 gennaio 2021 09:39

Moviola Corriere dello Sport, giusto annullare il gol di Pezzella. C'era il rigore su Ribery

24 gennaio 2021 11:25

Moviola Gazzetta, giusto annullare il 3-0 della Fiorentina. Non c'è rigore su Ribery

24 gennaio 2021 10:11

Moviola CorSport, l'OFR salva Massa ben due volte. Gol Lukaku regolare, nessun fallo su Quarta

14 gennaio 2021 09:52

La moviola della Gazzetta, manca l'espulsione a Skriniar. Regolare il gol di Lukaku, non è fallo su Quarta

14 gennaio 2021 09:36

Moviola CorSport, non c'è rigore per la Fiorentina, ok il rigore concesso al Cagliari

11 gennaio 2021 12:27

Moviola Sport Mediaset, mancano due rigori alla Juventus, Borja Valero era da rosso

23 dicembre 2020 09:25

Moviola Gazzetta, Borja Valero andava espulso, c'era (almeno) un rigore per la Juventus

23 dicembre 2020 08:51

Moviola CorSport, Bonaventura graziato, andava espulso, i due rigori sono senza senso

20 dicembre 2020 11:00

Moviola Gazzetta, rigore per la Fiorentina? Una compensazione. C'era il secondo giallo a Bonaventura

20 dicembre 2020 10:19

Moviola Gazzetta, giusto annullare il gol di Bonaventura. Ok vantaggio Genoa, no fallo Behrami su Valero

08 dicembre 2020 10:17

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