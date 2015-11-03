Notizie Moviola Fiorentina

Moviola CorSport: "Gishamer da 5. Fazzini rischia, è stato graziato almeno due volte"
20 febbraio 2026 09:34
Moviola Corsport: "Braccio di Mina, no rigore? Siamo al limite. Se Kilicsoy non segnava, mani di Comuzzo in area"
25 gennaio 2026 10:07
Moviola CorSport: "Bravo Massa. Su Parisi non è rigore. L'APP dell'1-1 è ok. Fagioli si auto sgambetta"
12 gennaio 2026 09:39
Moviola Corriere dello Sport: "Rigore Fiorentina ok, Pairetto grazia Mandragora che rischia il rosso"
07 dicembre 2025 10:24
Moviola Corriere dello Sport: "No errori-chiave di Marcenaro. Pongracic rischia su Sulemana"
01 dicembre 2025 09:32
Moviola Corriere dello Sport: "Ok il gol di Colombo, tocco con il braccio ma non c'è immediatezza"
10 novembre 2025 10:01
Moviola Corriere dello Sport: “Errore horror, manca un rigore all’Inter su Pio Esposito. Gud rischia”
30 ottobre 2025 09:29
Moviola Corriere dello Sport: "Gimenez, quanti effetti speciali! Nonostante il colpo, scalciato Ranieri"
20 ottobre 2025 08:36
Moviola Corriere dello Sport: “Partita che si trasforma in un inferno. Manca un rigore su Dodò”
11 aprile 2025 08:07
Moviola Corriere dello Sport: "Colombo insufficiente. Manca un rigore al Napoli ed un rosso a Gudmundsson"
10 marzo 2025 09:36
Marelli e la moviola: "La rete di Kean era da annullare, la tocca con l'avambraccio destro"
04 gennaio 2025 23:17
Moviola Corriere dello Sport: “Nessun errore per Eskas, su Beltran non c’è rigore. Parisi solo da giallo"
29 novembre 2024 09:30
Moviola Corriere dello Sport: “Pairetto da 5. Restano dubbi sul contatto Theo-Colpani in area di rigore”
07 ottobre 2024 09:46
Moviola Atalanta-Fiorentina: “Sacchi bene, si prende la sufficienza. Nessun episodio dubbio”
16 settembre 2024 09:20
Moviola Corriere dello Sport: "Colombo, troppi fischi! Pessina da rosso per la gomitata a Mandragora"
02 settembre 2024 09:21
Corriere dello Sport: "La rete di El Kaabi andava annullata, grave errore di arbitro e var per la mancata segnalazione"
30 maggio 2024 10:07
Moviola Corriere dello Sport: "Braccio di Biraghi, Oliver aveva perso tutto. Ok il rosso"
03 maggio 2024 09:18
Moviola Gazzetta: "Giusto annullare il primo gol di Scamacca. Carnesecchi-Nico il VAR non segnala"
25 aprile 2024 08:24
Moviola Corriere dello Sport: “Manca un rigore netto alla Fiorentina. Fuori protocollo su Kayode-Retegui”
16 aprile 2024 07:55
Moviola Corriere dello Sport: “Massa disastroso, “abbocca” su Belotti, Mancini da rosso. E Paredes…”
11 marzo 2024 09:32
Moviola Gazzetta: “Marchetti, che disastro! Ranieri punibile con il rosso. Ricci non da espulsione”
03 marzo 2024 08:21
Moviola Corriere dello Sport: “Chiffi da 5. Manca un rigore clamoroso alla Fiorentina, nessun fallo di Belotti”
15 febbraio 2024 09:44
Moviola Lecce-Fiorentina: “Giua da 6,5. Giusto togliere il rigore al Lecce, intervento di Quarta fuori area”
03 febbraio 2024 09:59
Moviola Corriere dello Sport: “Aureliano insufficiente, Bastoni punibile quando smette di guardare il pallone”
29 gennaio 2024 09:01
Moviola Gazzetta: "Manca un giallo a Milenkovic. La Penna si è perso tre mani sul viso"
30 dicembre 2023 09:16
Moviola Corriere dello Sport: “Rapuano disastroso. Lukaku ok rosso, dubbi sul secondo giallo a Zalewski”
11 dicembre 2023 09:20
Anche La Gazzetta lo scrive: "Ci può stare il rigore per la Fiorentina. Braccio di Loftus che va verso il pallone"
26 novembre 2023 13:14
Moviola Corriere dello Sport: “Maresca da 4, ne azzecca una e tre ne sbaglia. Saelemaekers da rosso su Nico”
13 novembre 2023 08:09
Moviola Gazzetta: "0-1 regolare, no fallo di McKennie su Biraghi. Rugani rischia in area su Nzola"
06 novembre 2023 11:10
Moviola CorSport: "Schlager insufficiente, rigorino su Verga e l'angolo dello 0-2 non c'era"
06 ottobre 2023 09:37
Moviola Corriere dello Sport: “Eccesivo il giallo di Frappart a Biraghi. L’arbitro è rimasto sempre in controllo del match”
22 settembre 2023 09:44
Moviola CorSport, giusti i due rigori dati al Napoli: contatto Gonzalez-Kvara c’è ma non è clamoroso
08 maggio 2023 09:35
Repubblica non ha dubbi: “Dodò da 7,5 in pagella, è il migliore in campo”
18 aprile 2023 09:43
Moviola CorSport: “Guida esordio ok ma Milenkovic corre un rischio su Hojlund”
18 aprile 2023 09:41
Moviola CorSport: "Jorgji male, da 6 in pagella. Rosso suggerito e sette ammonizioni"
10 marzo 2023 10:16
Moviola Gazzetta: Di Bello vede un rigore che non esiste, il VAR lo salva
05 marzo 2023 09:15
Moviola CorSport: “Bene La Penna. Fallo di Amrabat-Braaf non c’è rosso, decisione giusta”
28 febbraio 2023 09:56
Moviola CorSport si interroga: "Errore smentire la GLT o è l'intuizione arbitrale del secolo?"
24 febbraio 2023 08:33
Gazzetta: “Pessimo l’arbitro Bastien, tanti errori ed episodio ai limiti del grottesco”
24 febbraio 2023 08:21
Moviola Gazzetta: “Regolare il gol dell’1-0 della Lazio. No rigore su Saponara, è simulazione accentua la caduta”
30 gennaio 2023 08:49
Moviola CorSport: "Manca un rigore alla Roma per fallo di Ikonè che allarga il braccio"
16 gennaio 2023 09:06
Moviola Gazzetta: “Giua se la cava, giusta la doppia ammonizione a Dodò”
16 gennaio 2023 08:43
Moviola Gazzetta: “2-0 annullato a Jovic, fuorigioco dubbio. Giusta l’espulsione di Murillo”
13 gennaio 2023 09:17
Moviola Gazzetta: “Ikone-Tomori, il francese allarga la gamba. Su Terracciano no fallo di Rebic”
14 novembre 2022 09:02
Moviola Gazzetta: "Giusti i rigori, ma Dimarco su Bonaventura era da rosso"
23 ottobre 2022 09:03
Moviola CorSport: "Gollini aveva preso il pallone fuori area? Kingsley rischia il rosso"
07 ottobre 2022 09:02
Moviola CorSport: “Orsato-VAR quanti dubbi sul 2-1. La sua prima in A è da bollino nero”
12 settembre 2022 09:25
Moviola CorSport: "Deulofeu-Venuti contatto leggero, giusto convalidare il gol dell'Udinese"
01 settembre 2022 10:24
Moviola Gazzetta: Marinelli perde il controllo della gara, giusto annullare il gol di Osimhen
29 agosto 2022 10:19
Moviola CorSport: "Petrescu molto fiscale con Igor, bravo a vedere il tocco di testa di Unnerstall"
26 agosto 2022 09:09
Moviola Gazzetta: non c'è il primo giallo a Luperto, è fallo di Cabral. Ok sul gol annullato all'Empoli
04 aprile 2022 08:55
Pinamonti fa fallo su Terracciano, giusto annullare il gol dell'Empoli. C'è il giallo a Torreira
03 aprile 2022 22:54
Moviola Gazzetta: Chiffi sbaglia, il Var lo richiama. Venuti anticipa Lautaro, non è rigore
20 marzo 2022 09:43
Moviola Gazzetta: “Non ci sono irregolarità sullo 0-1. Mancano due ammonizioni”
03 marzo 2022 09:23
Hateboer impatta ed è in fuorigioco, giusto annullare il gol dell'1-1 di Malinovskyi
20 febbraio 2022 20:59
Szczesny non era da rosso, mancano parametri DOGSO. Manca un rosso ad Hateboer. De Ligt non fa fallo di mano
14 febbraio 2022 10:40
Moviola Gazzetta, giusto annullare il rigore fischiato su Castrovilli, Luiz Felipe non fa fallo
06 febbraio 2022 09:32
Aureliano sbaglia non vedendo la spinta di Joao Pedro, Maresca al VAR non può correggere
24 gennaio 2022 11:06
Moviola CorSport, su Vlahovic era rigore netto per la Fiorentina: errore grave di Doveri-Abisso
23 dicembre 2021 10:27
Gazzetta dà ragione alla Fiorentina: "I due cartellini a Biraghi sono forzati. Arbitro perde la bussola"
20 dicembre 2021 10:57
Moviola CorSport, Biraghi non andava espulso, sbagliato il secondo giallo dato da Serra
20 dicembre 2021 09:33
Moviola Corsport, Vlahovic-Gyomber non è rigore. Milenkovic, eccessivo il giallo
12 dicembre 2021 10:52
Moviola CorSport, Sacchi poteva non fischiare la punizione dell'1-1. Tonelli rischia il rosso
28 novembre 2021 10:08
Moviola Gazzetta, manca giallo a Kjaer. Var non può intervenire sul mancato rigore su Saponara
21 novembre 2021 10:36
Moviola Gazzetta, niente rigore su Danilo, giusta l'espulsione di Milenkovic
07 novembre 2021 12:40
Moviola CorSport: "Giua non è pronto per la Serie A. Si perde la "schiacciata" di Gyasi in area"
01 novembre 2021 10:30
Moviola CorSport: "Ayroldi litiga con i cartellini, frettoloso il giallo a Castrovilli"
28 ottobre 2021 11:19
Moviola CorSport: "Dubbi sul rigore dato all'OFR: il braccio di Gonzalez è davanti a Keita"
25 ottobre 2021 09:26
Moviola CorSport, Odriozola andava espulso, Massimi lo grazia. Giusto il rosso a Sottil
19 ottobre 2021 09:31
Moviola Gazzetta: "Buono il gol di Lozano, Insigne non fa fallo su Dragowski, situazione di gioco"
04 ottobre 2021 09:18
Moviola CorSport: "Ghersini non vede il rigore netto su Bonaventura. Contatto Quarta-Deulofeu no rigore"
27 settembre 2021 10:05
Cesari non ci sta: "Fabbri provoca Gonzalez dopo aver sbagliato a non ammonire Bastoni"
23 settembre 2021 14:57
Moviola CorSport: "Male Fabbri, troppo presuntuoso. 1-0? Nessun fallo di Gonzalez su Skriniar"
22 settembre 2021 09:31
Moviola Corsport: "È un "rigorino" che non esiste quello di fine gara. Quarta entrata al limite"
19 settembre 2021 10:06
Moviola Gazzetta: “VAR decisivo, i tre rigori ci sono. Djimsiti segna ma c’è il fuorigioco di Zapata”
12 settembre 2021 11:14
Moviola di Dazn: "Rigore per la Fiorentina netto, Maehle tocca la palla con la mano"
11 settembre 2021 21:51
Moviola Gazzetta: "Giusto non dare rigore su Nico Gonzalez. Troppe le ammonizioni"
29 agosto 2021 10:18
Moviola Roma-Fiorentina: "Non c'è il rosso a Dragowski, l'arbitro sbaglia. Giusta l'espulsione di Zaniolo"
23 agosto 2021 12:09
Moviola Corriere dello Sport: "L'espulsione di Zaniolo? Una compensazione. VAR top"
23 agosto 2021 10:02
Moviola CorSport, dubbio in area Crotone sul contatto Pedro Pereira-Castrovilli. No gol di Messias
23 maggio 2021 09:26
Moviola Corsport, contatto Caceres-Vignato rebus da rigore. Ok il penalty dato alla Fiorentina
03 maggio 2021 10:09
Moviola Corsport, ok il rigore su Bonaventura. Episodio dubbio Ribéry-Faraoni nell'area del Verona
21 aprile 2021 09:13
Moviola Gazzetta, falli su Berardi e Raspadori: giusto dare i due rigori al Sassuolo
18 aprile 2021 10:02
Moviola CorSport, giusto concedere i due rigori. Lopez viene graziato
18 aprile 2021 09:38
Moviola CorSport, Ribery da rosso. Giusto non dare rigore su Zappacosta, Eysseric prima tocca il pallone
04 aprile 2021 09:57
Moviola CorSport, gol Ibra, resta il dubbio spinta su Pezzella. Rigore su Ribery? Contatto leggero
22 marzo 2021 09:56
Cesari: "Fiorentina derubata, fallo di Ibra su Pezzella, gol da annullare. Rigore su Ribery netto"
22 marzo 2021 01:34
Moviola CorSport, Vlahovic, il suo gol è regolare. Rischia la squalifica Bonaventura, era diffidato
20 febbraio 2021 09:46
Moviola CorSport, Dragowski-Lukic, era rigore per il Torino. Milenkovic, poca equità nel dargli il rosso
30 gennaio 2021 09:57
Moviola Gazzetta, c'era rigore per il Torino. Giusto il rosso a Castrovilli, esagerato per Milenkovic
30 gennaio 2021 09:39
Moviola Corriere dello Sport, giusto annullare il gol di Pezzella. C'era il rigore su Ribery
24 gennaio 2021 11:25
Moviola Gazzetta, giusto annullare il 3-0 della Fiorentina. Non c'è rigore su Ribery
24 gennaio 2021 10:11
Moviola CorSport, l'OFR salva Massa ben due volte. Gol Lukaku regolare, nessun fallo su Quarta
14 gennaio 2021 09:52
La moviola della Gazzetta, manca l'espulsione a Skriniar. Regolare il gol di Lukaku, non è fallo su Quarta
14 gennaio 2021 09:36
Moviola CorSport, non c'è rigore per la Fiorentina, ok il rigore concesso al Cagliari
11 gennaio 2021 12:27
Moviola Sport Mediaset, mancano due rigori alla Juventus, Borja Valero era da rosso
23 dicembre 2020 09:25
Moviola Gazzetta, Borja Valero andava espulso, c'era (almeno) un rigore per la Juventus
23 dicembre 2020 08:51
Moviola CorSport, Bonaventura graziato, andava espulso, i due rigori sono senza senso
20 dicembre 2020 11:00
Moviola Gazzetta, rigore per la Fiorentina? Una compensazione. C'era il secondo giallo a Bonaventura
20 dicembre 2020 10:19
Moviola Gazzetta, giusto annullare il gol di Bonaventura. Ok vantaggio Genoa, no fallo Behrami su Valero
08 dicembre 2020 10:17
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