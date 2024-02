Moviola Lecce-Fiorentina: “Giua da 6,5. Giusto togliere il rigore al Lecce, intervento di Quarta fuori area”

Lecce-Fiorentina, ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport: “Giua da 6,5. Buona la direzione di gara di Giua che dirige con metro uniforme per tutta la durata dell’incontro e nell’episodio più importante del match viene corretto dal Var Mazzoleni. Siamo al 15’ del primo tempo e su un lancio in profondità Almqvist anticipa nettamente Martinez Quarta che lo stende. Dentro o fuori area? Difficile da valutare dal campo, perché la situazione è al limite. Giua opta per il calcio di rigore ma dal Var gli segnalano che l’intervento del difensore viola è avvenuto fuori area: giallo (e non rosso: il pallone andava verso l’esterno) e punizione dal limite… che Oudin trasforma. Corretti anche i cartellini estratti dal direttore di gara.

Giua (arbitro): 6,5 – Partita diretta senza esitazioni. Non ha gravi colpe sul contrasto Quarta-Almqvist: è una situazione al limite accertabile solo al video”.

LEGGI ANCHE, BIRAGHI DURISSIMO