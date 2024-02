Biraghi durissimo: “Figura vergognosa. Così di perde ai pulcini. Non possiamo perdere in questa maniera”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Lecce nell’anticipo della 23^ giornata di Serie A: “La partita è stata quella che sapevamo, che sarebbero partiti forte. Ma anche che nei secondi tempi vanno in difficoltà e noi abbiamo fatto meglio. Poi è successo quello che non esista che succeda in una squadra che ambisce a determinati obiettivi, il cervello deve rimanere collegato fino alla fine perché sennò fai queste figure vergognose. Non va bene quello che è successo, ma si va avanti”.

Da cosa è determinato il calo di tensione?

“Al 90′ eravamo avanti 2-1… Poi abbiamo perso 3-2. Cosa posso dire? C’è poco da dire, solo da guardarsi bene in faccia e capire cosa bisogna fare, in campo ci andiamo noi giocatori e non possiamo fare questo a una città che ci segue sempre, a una società che ci sta dietro e ad un allenatore che sta dando tutto da tre anni. Non possiamo combinare questi pasticci”.

Nell’amarezza, la classifica è ancora aggiustabile…

“E’ giusto essere ottimisti, certe cose possono succedere? Ni… Chi ambisce ai posti alti in classifica non può perdere queste partite. Ci era già successo a Empoli… Il percorso di crescita deve essere tale, se ripeti gli errori significa che non va bene. Nei Pulcini perdi queste partite… Oggi abbiamo toccato il fondo, ora si può solo ripartire anche se a livello generale la stagione non è così negativa”. Lo riporta TMW