Moviola Corriere dello Sport: “Rapuano disastroso. Lukaku ok rosso, dubbi sul secondo giallo a Zalewski”

Ecco la moviola di Roma-Fiorentina del Corriere dello Sport oggi in edicola: “Rapuano è un disastro, 5. Il gol della Roma è regolare, non ci sono dubbi. Così come il tocco di mano di Mancini, non è rigore. Rosso a Lukaku? Corretto, ma incoerente con il metro di giudizio usato dall’arbitro. Il primo giallo a Zalewski ferma un Bonaventura solo davanti a Rui Patricio. Errore grave. Mentre, il secondo cartellino al giocatore della Roma, lascia molti dubbi. L’intervento di Kayode, sempre su Zalewski, non viene sanzionato nonostante sia di gravità peggiore”.