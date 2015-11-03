Notizie Rapuano Fiorentina

Rapuano punito dopo Verona-Juventus: arbitrerà in Serie B per le prossime giornate
21 settembre 2025 15:36
Sarà Rapuano a dirigere Fiorentina-Empoli. Una sola sconfitta per i viola con l'arbitro di Rimini
24 aprile 2025 16:15
Calvarese: "Rapuano perde il controllo della gara. VAR non può intervenire per la manata di Pongracic"
27 gennaio 2025 16:35
Sarà Rapuano a dirigere Lazio-Fiorentina. Una sola sconfitta per i viola con l'arbitro di Rimini
22 gennaio 2025 14:30
La Gazzetta promuove Rapuano e dà 6 per la direzione arbitrale: "Manca l'immagine chiara sul 2-1"
06 maggio 2024 09:25
Moviola Corriere dello Sport: “Rapuano, perché? Tocco di mano di Lazovic evidente. Il pallone cambia traiettoria”
06 maggio 2024 09:03
Scandalo a Verona! Fallo di mano netto che porta al gol del Verona, il VAR sceglie di non vedere
05 maggio 2024 16:33
Sarà Rapuano ad arbitrare Hellas Verona-Fiorentina. C'è un precedente: i viola vinsero 2-0
02 maggio 2024 14:05
Rocchi nello spogliatoio dell'arbitro Rapuano per rimproverarlo nell'intervallo di Napoli-Inter
24 gennaio 2024 15:16
Moviola Corriere dello Sport: “Rapuano disastroso. Lukaku ok rosso, dubbi sul secondo giallo a Zalewski”
11 dicembre 2023 09:20
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