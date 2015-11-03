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Notizie Rapuano Fiorentina

Rapuano punito dopo Verona-Juventus: arbitrerà in Serie B per le prossime giornate

21 settembre 2025 15:36

Sarà Rapuano a dirigere Fiorentina-Empoli. Una sola sconfitta per i viola con l'arbitro di Rimini

24 aprile 2025 16:15

Calvarese: "Rapuano perde il controllo della gara. VAR non può intervenire per la manata di Pongracic"

27 gennaio 2025 16:35

Sarà Rapuano a dirigere Lazio-Fiorentina. Una sola sconfitta per i viola con l'arbitro di Rimini

22 gennaio 2025 14:30

La Gazzetta promuove Rapuano e dà 6 per la direzione arbitrale: "Manca l'immagine chiara sul 2-1"

06 maggio 2024 09:25

Moviola Corriere dello Sport: “Rapuano, perché? Tocco di mano di Lazovic evidente. Il pallone cambia traiettoria”

06 maggio 2024 09:03

Scandalo a Verona! Fallo di mano netto che porta al gol del Verona, il VAR sceglie di non vedere

05 maggio 2024 16:33

Sarà Rapuano ad arbitrare Hellas Verona-Fiorentina. C'è un precedente: i viola vinsero 2-0

02 maggio 2024 14:05

Rocchi nello spogliatoio dell'arbitro Rapuano per rimproverarlo nell'intervallo di Napoli-Inter

24 gennaio 2024 15:16

Moviola Corriere dello Sport: “Rapuano disastroso. Lukaku ok rosso, dubbi sul secondo giallo a Zalewski”

11 dicembre 2023 09:20

CorSport, positiva la prova dell'arbitro Rapuano: rigore netto su Kouamé. Giusto annullare il gol di Henry

19 settembre 2022 15:05

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