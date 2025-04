Sarà Rapuano a dirigere Fiorentina-Empoli. Una sola sconfitta per i viola con l’arbitro di Rimini

L’AIA ha pubblicato le designazioni ufficiali per le gare della 34° giornata di Serie A. Una giornata che, a causa del rinvio della sfida tra Atalanta e Lecce, partirà domenica pomeriggio (sabato sarà giornata di lutto nazionale per i funerali di Papa Francesco) invece che venerdì sera. La Fiorentina sarà impegnata domenica alle 15:00 contro l’Empoli nel derby dell’Arno. Il match del Franchi sarà diretto da Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Assistenti saranno Meli e Alassio, quarto uomo Fourneau. Al Var ci sarà Marini coadiuvato da Guida. Con la Fiorentina sono cinque i precedenti per Rapuano. Il bilancio parla di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

