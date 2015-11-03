Labaro Viola

Notizie Empoli Fiorentina

Friabile e gustoso il 2-2 di Monza. L'Empoli al 91° si salva dalla C per gli scontri diretti

08 maggio 2026 23:48

Caputo: “La Fiorentina è ancora in tempo per rimediare la situazione. Kean sabato mi è piaciuto”

09 febbraio 2026 15:36

Stefanelli (ds Empoli) rivela: “C’è stato un contatto per Kouamé ma la trattativa non era semplice”

04 febbraio 2026 15:59

Sabiri resta in uscita. Corriere dello Sport: "Nelle ultime ore è un'idea per il centrocampo dell'Empoli"

02 febbraio 2026 09:31

Corsi a 360°: "Viti può giocare in Champions, Piccoli grande atleta. Fazzini a gennaio vicino al Napoli"

09 settembre 2025 16:53

Viti: "Dodò è proprio un toscanaccio! Non conosce tutte le espressioni ma dentro è viola"

07 settembre 2025 22:55

Pedullà: "La Fiorentina sta cercando la destinazione migliore per mandare a giocare Fortini"

25 agosto 2025 11:47

Relegato in panchina e in scadenza di contratto, Terracciano pronto al ritorno ad Empoli

04 luglio 2025 22:22

Anjorin sempre più lontano dalla Fiorentina. Cairo annuncia: "È a un passo dal Torino"

03 luglio 2025 14:45

Nazione rivela: “La Fiorentina vuole Sebastiano Esposito per 7 milioni più bonus. Trattativa non ancora nel vivo”

03 luglio 2025 09:07

Corriere dello Sport: "Fiorentina in pressing su Esposito, l'Inter è pronta a cederlo a titolo definitivo per 12 milioni"

03 luglio 2025 08:51

Nazione rivela: "La Fiorentina ha fatto un tentativo per Zanaga, l'Empoli ha alzato il muro"

02 luglio 2025 12:11

La Nazione: "Corsa a due tra Torino e Fiorentina per Anjorin dall'Empoli. Prima offerta viola rifiutata"

28 giugno 2025 09:41

Nazione: "L'Empoli ha rifiutato la prima offerta della Fiorentina per Anjorin, vuole 10 milioni"

26 giugno 2025 10:41

"Un sogno, il mio sogno": Fazzini emoziona sui social, da piccolo tifoso a giocatore viola

25 giugno 2025 23:28

Fazzini il colpo piazzato dalla Fiorentina: nell'ultima stagione all'Empoli 4 gol e 1 assist in 20 presenze

25 giugno 2025 09:12

Corriere Fiorentino: "Firenze-Empoli asse caldo. Fiorentina su Anjorin, il Chelsea ha il 50% della futura rivendita"

25 giugno 2025 08:50

Corriere dello Sport svela: "Per Fazzini visite mediche questa mattina a Roma. Poi arriverà a Firenze"

25 giugno 2025 08:47

Gazzetta: "Fiorentina su Anjorin, l'Empoli chiede 10 milioni, la metà andrà al Chelsea"

24 giugno 2025 09:10

Di Marzio: "La Fiorentina ha chiesto Anjorin ma l'Empoli fa una valutazione troppo alta"

24 giugno 2025 00:13

Tuttomercatoweb annuncia: "Fazzini farà le visite mercoledì o giovedì. Firma sul contratto fino al 2030."

23 giugno 2025 22:32

Cm.com: "Fazzini-Fiorentina: siamo allo scambio di documenti. Colpo da 10 milioni, contratto di 5 anni"

23 giugno 2025 17:40

Pedullà annuncia: "Viti alla Fiorentina in prestito con riscatto a 5 milioni e 10% futura rivendita"

22 giugno 2025 18:25

Fatta per l'arrivo alla Fiorentina di Viti con la formula del prestito con diritto di riscatto a 5 milioni

22 giugno 2025 17:52

Romano: "Accordo Fiorentina-Nizza per Viti: prestito con diritto di riscatto a 4,5 milioni e 15% rivendita"

22 giugno 2025 17:20

Pedullà rivela: "Forte interesse della Fiorentina per Viti, difensore ex Empoli di proprietà del Nizza"

22 giugno 2025 15:14

Il retroscena di La Nazione: “Fazzini? A gennaio ha detto no a Bologna, Lazio e Napoli”

21 giugno 2025 09:41

Nazione: “Non solo Fazzini, Fiorentina interessata ad Anjorin dell’Empoli”

21 giugno 2025 09:40

Gazzetta: “Fazzini-Fiorentina da definire i bonus. Giocatore entusiasta del trasferimento in viola”

21 giugno 2025 09:37

Maccarone: "Fazzini giocatore importante, di grande valore. Sta bene in un centrocampo a tre"

20 giugno 2025 18:41

Fantasia, tecnica e duttilità, Fazzini è un colpo intelligente per la Fiorentina. Ma occhio agli infortuni

20 giugno 2025 16:42

Pedullà: "Contatto Fiorentina-Empoli entro il weekend per Fazzini. Richiesta 12 milioni, l'offerta andrà oltre 10"

20 giugno 2025 14:11

Moretto: "Fazzini ha l'accordo totale con la Fiorentina, anche con l'Empoli le parti sono vicine"

20 giugno 2025 12:54

TMW: "La Fiorentina conta di chiudere Fazzini settimana prossima, costerà vicino ai 10 milioni"

20 giugno 2025 11:37

Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha l'ok di Fazzini al trasferimento, l'Empoli chiede 15 milioni"

20 giugno 2025 08:59

Pedullà: "Fazzini lascerà l'Empoli e la Fiorentina è un ipotesi, per adesso però molto timida"

18 giugno 2025 01:15

Nazione: “Vivo il forte interesse della Fiorentina per Fazzini. Pradè può spiazzare la folta concorrenza”

16 giugno 2025 08:23

Poco feeling tra Palladino e Folorunsho, dopo l'Empoli confronto sull'utilizzo fuori ruolo del giocatore

14 maggio 2025 16:52

Tuttosport, finale ad alti livelli per Fazzini: Fiorentina e Napoli sulle tracce del centrocampista

13 maggio 2025 14:20

L'Empoli vince e sorpassa il Venezia, ora penultimo. I lagunari con la Fiorentina si giocano molto

10 maggio 2025 23:12

La Lazio vince ad Empoli di misura tra le polemiche e vola a +4 sulla Fiorentina attesa all'Olimpico

04 maggio 2025 14:45

Clamoroso errore arbitrale a favore della Lazio, rosso a Colombo inventato e partita in discesa

04 maggio 2025 13:41

Kouame lavora al recupero dopo il grave infortunio, a Giugno tornerà alla Fiorentina

02 maggio 2025 21:42

Colpani dovrebbe tornare tra i convocati contro il Betis Siviglia dopo due mesi e mezzo

30 aprile 2025 09:03

Orlando: "A gennaio avrei dato via Comuzzo e avrei reinvestito i soldi per altri acquisti necessari"

29 aprile 2025 13:57

Galli: "Ieri una partita poco esaltante, la Fiorentina ha sofferto troppo il gioco dell'Empoli"

28 aprile 2025 14:35

Graziani difende Palladino: "Ha 6 punti in più dell'anno scorso, mi domando cosa deve fare di più per accontentarvi tutti"

28 aprile 2025 14:04

Dodô su Instagram esalta i suoi compagni e festeggia la vittoria di ieri: "Quanto sono orgoglioso di voi"

28 aprile 2025 10:14

Conte rivela: "Ma quale Inter-Roma, oggi mi sono visto il secondo tempo di Fiorentina-Empoli"

27 aprile 2025 23:32

D'Aversa: "Sono incazzato nero per il primo goal subito, facciamo i complimenti anche a De Gea"

27 aprile 2025 18:26

La Fiorentina vince 2-1 e sfata il tabù Empoli! I viola continuano la corsa per l'Europa. Golazo di Mandragora

27 aprile 2025 17:02

PAGELLE FIORENTINA: ADLÌ SEGNA E INVENTA. MANDRAGORA MERAVIGLIOSO, BELTRAN FANTASMA

27 aprile 2025 17:01

Bucchioni: "Fagioli deve riposare, non sta bene ma giovedì deve tornare in campo in Conference"

27 aprile 2025 14:17

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI FAGIOLI, AL SUO POSTO GIOCA ADLI. BELTRAN CENTRAVANTI

27 aprile 2025 13:54

Caressa e Zazzaroni sicuri: "Fiorentina-Empoli finirà in pareggio, i viola sono senza Kean e Dodò"

27 aprile 2025 11:41

Empoli bestia nera: la Fiorentina nelle ultime 6 non ha mai vinto, solo 2 vittorie nelle ultime 10

27 aprile 2025 11:24

Repubblica svela: “10 giorni cruciali per la Fiorentina. I viola non battono l’Empoli dal 2022"

27 aprile 2025 09:11

Viviano: "Se la Fiorentina vince domani può ancora sognare la Champions, avrà il destino nelle sue mani"

26 aprile 2025 18:36

D'Aversa: "Vietato pensare Fiorentina sfavorita con Dodo e Kean out, i viola stanno facendo grandi cose"

26 aprile 2025 15:10

Da Empoli, sorride D'Aversa: recuperato Ismajli in vista della Fiorentina. Pezzella torna dal 1'

26 aprile 2025 14:20

Provvedimento della Prefettura: vietata vendita di bevande alcoliche per Fiorentina-Empoli

26 aprile 2025 14:00

D'Aversa avverte la Fiorentina: "Vogliamo rimanere in Serie A. Dimostreremo di essere all'altezza del campionato"

25 aprile 2025 19:30

Domenica torna il derby dell'Arno: La Fiorentina non vince dal 2022 grazie a Nico Gonzalez

25 aprile 2025 13:44

Bologna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni. Italiano punta a spezzare la maledizione

24 aprile 2025 23:27

Sarà Rapuano a dirigere Fiorentina-Empoli. Una sola sconfitta per i viola con l'arbitro di Rimini

24 aprile 2025 16:15

Colpani verso la convocazione con l'Empoli mentre per Kean dipende da quando farà rientro a Firenze

24 aprile 2025 15:28

Nazione lancia l’allarme: “Kean forse salterà anche l’Empoli. Impossibile tracciare una tempistica”

24 aprile 2025 09:05

Lesione del crociato per Kouamè. Il giocatore è in prestito all'Empoli ma di proprietà della Fiorentina

08 aprile 2025 07:55

Corsi sui fischi del Castellani: "Se qualcuno pensa di vincere la Coppa Italia tifi Fiorentina"

06 aprile 2025 22:11

Coppa Italia: il Bologna passeggia ad Empoli, Italiano vicino alla quarta finale in tre anni

01 aprile 2025 23:36

Consulente Empoli: "Kouame importantissimo, ora può dimostrare il suo valore. Futuro? Si vedrà a giugno"

01 aprile 2025 15:15

D'Aversa ci pensa ancora: "Giovani contro il Bologna? Vinto anche con la Fiorentina, non vedo perché cambiare"

31 marzo 2025 19:30

Pino Vitale: "Palladino in conferenza mi è sembrato un pulcino bagnato. Fosse esonerato vorrei Sarri"

27 febbraio 2025 19:36

Nico Gonzalez peggiore in campo, massacrato: "Sbaglia sempre, valanga di errori, perde tutti i palloni"

27 febbraio 2025 12:10

L'Empoli dopo la Fiorentina elimina anche la Juventus. In semifinale di Coppa Italia sfiderà il Bologna di Italiano

26 febbraio 2025 23:37

Kouame fa una bruttissima prestazione ad Udine con la maglia dell'Empoli: è il peggiore dei suoi

16 febbraio 2025 17:29

Kouame: "Firenze sarà sempre nel mio cuore, la Fiorentina casa mia"

06 febbraio 2025 14:16

Kouamé è un nuovo calciatore dell'Empoli, si è trasferito in prestito secco fino a fine stagione

03 febbraio 2025 11:45

Di Marzio conferma: "Tutto fatto per Kouamé all'Empoli, operazione in prestito secco"

02 febbraio 2025 23:24

Pedullà annuncia: "La Fiorentina ha chiuso per Zaniolo, sarà viola. Kouamé verso Empoli"

31 gennaio 2025 11:56

Corriere dello Sport: "Kouamè all'Empoli in prestito secco fino a giugno. Poi il club deciderà se prolungare"

31 gennaio 2025 09:17

TMW: "Kouame è atteso a Empoli tra stasera e domani per le visite, andrà in presttio fino a fine stagione"

30 gennaio 2025 12:16

Nazione: “Kouamè-Empoli in chiusura in prestito con obbligo di riscatto. Ma occhio al Leganes, offerta a titolo definitivo?”

30 gennaio 2025 09:14

Corriere dello Sport: “Fazzini-Fiorentina è l’operazione più possibile. Con l’Empoli si può chiudere sotto i 15 milioni” 

29 gennaio 2025 09:11

Nazione: "Kouamé-Empoli manca l'accordo per il prestito con obbligo. Si attende l'accelerata"

29 gennaio 2025 09:06

Pedullà: "In assenza di ulteriori offerte a titolo definitivo il destino di Kouamé sarà ad Empoli"

28 gennaio 2025 23:05

TMW: "Domani giornata decisiva per la cessione di Kouame, ci sono Empoli, Torino e Leganes"

27 gennaio 2025 13:05

Il Bologna pareggia ad Empoli e supera la Fiorentina, viola all'Olimpico gara da non fallire

25 gennaio 2025 23:14

Nazione: “Kouamè vuole l’Empoli anche per stare vicino alla famiglia. Cagliari più defilato”

24 gennaio 2025 09:06

Nazione: “Fiorentina-Empoli c’è l’accordo per Kouamè. L’ostacolo resta l’ingaggio”

23 gennaio 2025 08:39

L'Empoli ha chiesto alla Fiorentina il prestito di Kouamè. L'obiettivo di Pradè è incassare 7 milioni

22 gennaio 2025 19:36

Di Marzio: "Il Toro vuole Kouamé a titolo definitivo per sostituire Zapata, concorrenza di Cagliari ed Empoli"

13 gennaio 2025 23:52

Ds Empoli: "Fazzini? Piace anche alla Fiorentina ma non ha fatto offerte, chissà nel futuro"

10 gennaio 2025 08:21

Corriere dello Sport: “L’Empoli potrebbe pensare al ritorno di Terracciano. Idea calda se parte Vasquez”

02 gennaio 2025 09:54

Sky Sport: "A sorpresa l'Empoli può cambiare in porta, tra le alternative c'è anche Terracciano"

31 dicembre 2024 15:07

TMW, Alla Fiorentina piace Fazzini per sostituire Bove. L'Empoli a gennaio non fa sconti, servono 10 milioni

26 dicembre 2024 18:26

Pedullà: "Fazzini piace sia alla Fiorentina che alla Lazio, la valutazione è di 15 milioni più bonus"

24 dicembre 2024 11:41

Corriere Fiorentino: “Frendrup e Fazzini nel mirino della Fiorentina, il Genoa chiede 20 milioni, l’Empoli 15”

23 dicembre 2024 08:40

Pedullà: "La Fiorentina considera Fazzini il sostituto perfetto di Bove. Trattativa che può nascere"

18 dicembre 2024 20:25

Tifosi della Fiorentina nel settore del Torino a Empoli, i tifosi azzurri stuzzicano: "Viola Viola vaff******"

13 dicembre 2024 22:06

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