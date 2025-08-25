Pedullà: "La Fiorentina sta cercando la destinazione migliore per mandare a giocare Fortini"

La Fiorentina sarà ancora attiva negli ultimi giorni di mercato. Qualche giorno fa vi abbiamo dato in esclusiva il forte interesse per Lamptey, in uscita dal Brighton e in scadenza di contratto, ci so...

La Fiorentina sarà ancora attiva negli ultimi giorni di mercato. Qualche giorno fa vi abbiamo dato in esclusiva il forte interesse per Lamptey, in uscita dal Brighton e in scadenza di contratto, ci sono già gli accordi e bisogna andare fino in fondo. Intanto, la Fiorentina vuole trovare la migliore destinazione a Niccolò Fortini: in Serie B spinge Pagliuca che lo riaccoglierebbe a Empoli dopo la proficua esperienza con la Juve Stabia. Ci sono conferme su quanto pubblicato ieri da Tuttosport, forte interesse del Torino e primi contatti in corso da qualche giorno. Il suo agente è Busardò che voleva portarlo al Milan qualche mese fa e non c’è riuscito per il muro della Fiorentina. E che adesso lo sto proponendo al Torino, fortemente interessato, non sapendo che l’ultima parola in ogni caso sarà del club viola che – almeno oggi – vorrebbe mandare a giocare Fortini senza perdere il controllo del cartellino. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito