Sky Sport: "A sorpresa l'Empoli può cambiare in porta, tra le alternative c'è anche Terracciano"

Secondo quanto riportato da Sky Sport l'Empoli potrebbe fare dei cambiamenti in porta in questa sessione di calciomercato invernale. Infatti come riporta l'emittente satellitare il portiere Vasquez in...

Secondo quanto riportato da Sky Sport l'Empoli potrebbe fare dei cambiamenti in porta in questa sessione di calciomercato invernale. Infatti come riporta l'emittente satellitare il portiere Vasquez in prestito dal Milan potrebbe scendere di categoria e andare a giocare a Palermo in questo finale di stagione, di conseguenza l'Empoli si è messo alla caccia di un nuovo portiere titolare.

Il club azzurro ha già avviato i primi contatti con Emil Audero del Como ma in caso la trattativa non andasse a buon fine la prima alternativa sarebbe Terracciano della Fiorentina. Terracciano in questa stagione è finito a fare il secondo alle spalle di David De Gea, per lui sarebbe un ritorno considerando che la Fiorentina lo aveva prelevato proprio da Empoli.

DALL'ARGENTINA QUARTA

https://www.labaroviola.com/dallargentina-il-river-plate-vicino-a-quarta-per-7-milioni-il-difensore-ha-gia-laccordo-fino-al-2028/282889/