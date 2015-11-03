Notizie Audero Fiorentina

Sky Sport: "A sorpresa l'Empoli può cambiare in porta, tra le alternative c'è anche Terracciano"
31 dicembre 2024 15:07
Da Genova, La Fiorentina continua il pressing per Audero ma la Sampdoria non fa sconti
11 luglio 2024 19:44
La Nazione scrive: "Audero piace e vale 6 milioni. La Fiorentina pensa allo scambio con Christensen"
02 luglio 2024 18:46
Nazione: "Per arrivare a Audero, la Fiorentina potrebbe inserire Dalle Mura come contropartita"
30 giugno 2024 11:12
Nazione: "Per rinforzare il reparto difensivo, la Fiorentina vuole Pongracic; per la porta c'è sempre Audero"
29 giugno 2024 10:18
Calcio in pillole riporta: Un altro nome sul taccuino della Fiorentina. Si tratta del portiere Strakosha
28 giugno 2024 18:09
Cm.com: "La Fiorentina è interessata ad Audero se parte Terracciano, la Samp vuole Dalle Mura"
28 giugno 2024 11:41
Repubblica: "Idea Audero se parte Terracciano. Per la difesa l'obiettivo principale dei viola resta Theate"
23 giugno 2024 10:29
Sky Sport riporta: "Se Terracciano va al Genoa, la Fiorentina punterà Audero tornato dal prestito all'Inter"
22 giugno 2024 13:21
Cm.com scrive: "Audero torna alla Samp. Con Terracciano in scadenza è un'ipotesi per la Fiorentina"
08 giugno 2024 15:33
Nazione, Audero l'operazione più facile per la porta della Fiorentina, difficile Montipò
24 luglio 2023 08:05
Corriere Fiorentino, Audero in pole per la porta dela Fiorentina. Resistono due piste estere
21 luglio 2023 09:00
Corriere Fiorentino, Audero sfida Montipò per la porta viola, ma Pradè vuole il pupillo Casteels
18 luglio 2023 08:39
Nazione, Audero, Musso o Caprile? Fiorentina pronta all'assalto per Falcone della Samp
15 luglio 2023 08:41
Gazzetta scrive: "Fiorentina forte su Audero, incontro in programma con la Sampdoria"
07 luglio 2023 14:15
Corriere Fiorentino: "In settimana l'incontro decisivo per Audero? La Samp vuole 7-8 milioni"
07 luglio 2023 09:34
TMW smentisce: "Su Audero non c'è la Fiorentina. Inter in pole, poi Juventus, Lazio, Torino e Atalanta"
05 luglio 2023 21:59
Amelia approva: "Audero portiere affidabile. È molto bravo con i piedi, farebbe comodo a Italiano"
05 luglio 2023 17:30
Da Genova: "Prossima settimana incontro per definire il passaggio di Audero alla Fiorentina"
05 luglio 2023 09:58
Gazzetta: “Niente Falcone, la Fiorentina vira su Audero ma c’è una folta concorrenza. Occhio al Nottingham”
04 luglio 2023 09:19
Sport Mediaset scrive: "Fiorentina e Inter vogliono Audero, la Sampdoria chiede 10 milioni di euro"
01 luglio 2023 14:48
Fiorentina interessata ad Audero? Intanto l'agente incontra l'Inter: "Può fare il titolare o il secondo"
29 giugno 2023 19:29
Gazzetta, Audero il nome in pole. Occhio a Caprile. Torna di moda Cragno, costa 4-5 milioni
28 giugno 2023 08:58
Repubblica, Audero e Falcone nomi caldi per la porta ma c'è concorrenza
25 giugno 2023 11:08
Corriere dello Sport: "Audero in pole per la porta della Fiorentina: servono 7-8 milioni"
23 giugno 2023 09:17
La Nazione: "Falcone primo obiettivo della Fiorentina per la porta. Poi Audero e Caprile"
23 giugno 2023 09:07
Il Tirreno, Fiorentina in cerca di un portiere: sondaggio per Audero, Cragno e Falcone
22 giugno 2023 16:50
Tuttosport: "Audero in uscita dalla Samp dopo controriscatto di Falcone. Ci pensa la Fiorentina"
18 giugno 2023 19:06
Corriere Fiorentino: “Ad Italiano piace Audero. Tra i candidati per il ruolo di centravanti spunta Pinamonti”
14 giugno 2023 09:07
Monti: "Non farei investimento su Audero e punterei su Martinelli. Vicario? Ormai è andato"
27 marzo 2023 19:24
Audero: "Sappiamo che dobbiamo fare punti, quest'anno tanti club lottano per la salvezza"
16 febbraio 2020 15:12
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