Tuttosport: “Audero in uscita dalla Samp dopo controriscatto di Falcone. Ci pensa la Fiorentina”

Come riportato da TuttoSport, i liguri stanno definendo il ritorno di Falcone dal Lecce: il portiere sarà riscattato dai salentini per 3,5 milioni e poi controriscatto a 4,5. In buona sostanza la Samp sapendo un solo milione avrà in dote un numero uno titolare dell’ultimo campionato di Serie A.

Molto dipende dal futuro di Emil Audero: il portiere torinese è legatissimo all’ambiente Samp e si è già detto pronto anche a restare in Serie B, ma c’è anche l’interesse di Lazio e Fiorentina. Ora però i blucerchiati devono scegliere se puntare sul rinnovo di Audero o il ritorno di Falcone.

OCCHIO FIORENTINA: PER ORSOLINI POTREBBE ESSERCI L’INSERIMENTO DEL NAPOLI