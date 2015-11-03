Notizie Sampdoria Fiorentina

La Repubblica: "Barak ritorna alla Fiorentina, la sua esperienza alla Sampdoria si può dire già conclusa"
20 maggio 2026 14:23
Martinelli: "Erede di De Gea? Deciderà la Fiorentina. Vorrei tanto riportare la Sampdoria in Serie A"
06 maggio 2026 09:39
"De Gea un lusso per la Fiorentina. Martinelli? Samp società gloriosa, giusto lasciarlo in prestito"
29 aprile 2026 22:33
Martinelli superlativo a Genova: dopo Joronen ha la media di clean sheet più alta della Serie B
08 aprile 2026 21:36
Martinelli meglio di tutti in Serie B: è già il momento di farne il titolare al posto di De Gea?
25 marzo 2026 22:45
DiMarzio riporta: "Iachini potrebbe ripartire dalla Sampdoria, l'ex viola allenerebbe Martinelli"
09 marzo 2026 13:34
Da Sampdoria: “Abbiamo preso Martinelli perché è uno dei portieri più forti d’Europa in prospettiva”
04 febbraio 2026 14:35
Martinelli ancora titolare con la Sampdoria: ancora porta inviolata e vittoria nel derby con lo Spezia
01 febbraio 2026 11:22
Interventi salva risultato e porta imbattuta per Tommaso Martinelli all'esordio con la maglia della Samp
25 gennaio 2026 21:37
Corriere dello Sport: "Viti alla Sampdoria in prestito secco fino a giugno"
15 gennaio 2026 09:38
Corriere dello Sport: "Sampdoria su Viti ma lui aspetta un club di Serie A"
12 gennaio 2026 09:44
Di Marzio: "La Samp pesca ancora in casa viola, attende Viti e tratta Kouamė"
11 gennaio 2026 22:47
Il Secolo XIX: “Nome nuovo per la difesa della Sampdoria, piace Mattia Viti in uscita dalla Fiorentina”
08 gennaio 2026 12:43
Martinelli ufficiale in prestito alla Sampdoria fino a giugno 2026, Christensen nuovo vice De Gea
07 gennaio 2026 14:01
Nazione: “Martinelli giocherà nella Samp. In serata a Genova per visite mediche e firma”
06 gennaio 2026 09:58
TMW annuncia: "Fatta per Martinelli in prestito secco alla Sampdoria, atteso domani in città"
05 gennaio 2026 15:54
Corriere dello Sport: "Martinelli in prestito secco alla Samp. La Fiorentina non vuole privarsene"
04 gennaio 2026 10:22
Ceccarini sicuro: "Martinelli tra lunedì e martedì sarà un calciatore della Sampdoria"
03 gennaio 2026 14:03
Corriere dello Sport: "La Samp sta trattando con la Fiorentina per il prestito secco di Martinelli"
03 gennaio 2026 10:04
Barak si sblocca e regala tre punti salvezza alla Samp: "Segnare a Marassi una gioia bellissima"
27 dicembre 2025 21:24
Il Secolo XIX: Rivoluzione Samp, l'alternativa a Radunovic è Tommaso Martinelli della Fiorentina
24 dicembre 2025 18:35
Barak non ci sta: "Sembriamo dei perdenti, il rigore l'ho calciato malissimo, non ci siamo proprio"
21 settembre 2025 15:24
Disastro Barak in serie B, sbaglia un rigore, la Sampdoria perde e rimane ultima con zero punti
20 settembre 2025 20:00
Viviano: "Per colpa di una parata su Babacar con la Sampdoria, tutta Firenze si arrabbiò con me"
18 settembre 2025 14:23
Barak: "Potevo rimanere a Firenze, prendere i soldi e vivere sereno. Samp grande opportunità per me"
11 settembre 2025 09:44
TMW, Aumentano le pretendenti per Lucchesi. Il Palermo si aggiunge alla corsa per il centrale Viola
05 luglio 2025 19:29
Appena hanno messo piede in campo, i tifosi della Salernitana hanno buttato petardi sui giocatori
22 giugno 2025 22:55
La Salernitana perde in casa e i suoi tifosi non fanno finire la partita: petardi lanciati, Iervolino scappa
22 giugno 2025 22:29
Salernitana: 16 tesserati all'ospedale per intossicazione alimentare dopo il play-out con la Sampdoria
16 giugno 2025 12:16
Serie B: L'udienza conferma la penalizzazione al Brescia, retrocesso. Salvo il Frosinone e Sampdoria ai playout
29 maggio 2025 19:52
Ferrero: "I tifosi della Sampdoria mi odiavano, ora sono in Serie C in mano ad un defici***e"
28 maggio 2025 11:35
Caos Serie B: Brescia penalizzato e retrocesso, La Sampdoria si giocherà la salvezza contro la Salernitana.
18 maggio 2025 16:32
Sampdoria in Serie C, la rabbia dei tifosi: "Avete le mani insanguinate, vi ricorderemo questa colpa"
14 maggio 2025 17:37
Sampdoria shock: i blucerchiati retrocedono clamorosamente in Serie C dopo 79 anni di storia
13 maggio 2025 22:50
Conti si arrende: "Mi ritiro, non ne posso più. Gasperini il più bravo, da Pioli l'ultimo schiaffo"
18 aprile 2025 22:02
Flachi: "Potevo essere un idolo, ho fatto un sacco di bischerate. Mio figlio? È più forte di me"
15 marzo 2025 09:59
L’aggressione in tramvia, un agguato dei tifosi viola ai “nemici” della Samp: Daspo da record per 11 ultrà
28 novembre 2024 09:28
Ferrero: "Presidente Friedkin, prendo anche il primo volo e vengo a New York, salviamo la Roma"
29 ottobre 2024 22:44
La Fiorentina Primavera non si ferma più. 4-2 alla Samp e primo posto in classifica
21 ottobre 2024 23:31
Avv. Grassani su caso Gudmundsson: “Squalifica? No, rischia più una multa, così come la Fiorentina”
27 settembre 2024 08:39
Scontri di Genova: rischio porte chiuse per Genoa-Juventus di sabato, domani la decisione
26 settembre 2024 22:11
Cosa rischia Gudmundsson per il post contro la Sampdoria? Possibile multa, squalifica difficile
26 settembre 2024 13:29
Viviano: "“Ho fatto una sola ca***ta nella mia vita, e non era voluta, buttare a terra la maglia della Juve"
25 settembre 2024 22:56
Sentite Di Napoli: "Massimo Coda non ha nulla da invidiare a Vlahovic, Dusan è un sopravvalutato"
24 settembre 2024 22:45
Venuti: "La mia prima convocazione con la Fiorentina è stata a Marassi; la Sampdoria era nel mio destino"
19 luglio 2024 11:02
Il Lecce ufficializza la cessione dell'ex terzino della Fiorentina Venuti alla Sampdoria in Serie B
18 luglio 2024 12:52
Da titolare nella Fiorentina alla Serie B: dopo il Lecce, Venuti ripartirà dalla Sampdoria di Pirlo
16 luglio 2024 13:04
Da Genova, La Fiorentina continua il pressing per Audero ma la Sampdoria non fa sconti
11 luglio 2024 19:44
Da Genova, La Sampdoria punta Dalle Mura della Fiorentina per rinforzare la difesa
02 luglio 2024 19:40
La Nazione scrive: "Audero piace e vale 6 milioni. La Fiorentina pensa allo scambio con Christensen"
02 luglio 2024 18:46
Nazione: "Per arrivare a Audero, la Fiorentina potrebbe inserire Dalle Mura come contropartita"
30 giugno 2024 11:12
Cm.com: "La Fiorentina è interessata ad Audero se parte Terracciano, la Samp vuole Dalle Mura"
28 giugno 2024 11:41
Quanti Santi in Paradiso per D'Aversa? tre esoneri su tre ma l'Empoli gli affida la panchina
17 giugno 2024 23:38
Cm.com scrive: "Audero torna alla Samp. Con Terracciano in scadenza è un'ipotesi per la Fiorentina"
08 giugno 2024 15:33
"Vicini al popolo toscano". I tifosi della Sampdoria a sostegno di chi è stato colpito dall'alluvione
04 novembre 2023 20:20
Un grande regalo per la Sampdoria: il Tribunale cancella i 90 milioni di debiti che aveva
15 ottobre 2023 00:29
Prandelli: "Alla Fiorentina stavo sulle palle a tutti. Ecco perché mi sono dimesso, erano tutti individualisti"
13 ottobre 2023 05:22
Parla il fratello di Chiesa: "Sono tifoso della Fiorentina, quando è andato alla Juventus ho sofferto"
07 settembre 2023 13:47
Retroscena Sabiri, a Genova non prese bene il mancato ingresso in campo. Stankovic ci aveva avvisato
05 settembre 2023 10:37
La Fiorentina può togliere dalla sua lista Falcone, il portiere torna al Lecce per 3 milioni di euro
27 luglio 2023 00:32
Retroscena Pradè, aveva cercato di comprare Arthur già nel 2018, poi arrivò il Barcellona con 30 milioni
22 luglio 2023 10:19
Gazzetta scrive: "Fiorentina forte su Audero, incontro in programma con la Sampdoria"
07 luglio 2023 14:15
TMW smentisce: "Su Audero non c'è la Fiorentina. Inter in pole, poi Juventus, Lazio, Torino e Atalanta"
05 luglio 2023 21:59
Da Genova: "Prossima settimana incontro per definire il passaggio di Audero alla Fiorentina"
05 luglio 2023 09:58
Ramirez rivela: "Dopo il primo anno a Bologna era tutto fatto con la Fiorentina, all’ultimo saltò tutto"
04 luglio 2023 13:25
Gazzetta: “Niente Falcone, la Fiorentina vira su Audero ma c’è una folta concorrenza. Occhio al Nottingham”
04 luglio 2023 09:19
Sport Mediaset scrive: "Fiorentina e Inter vogliono Audero, la Sampdoria chiede 10 milioni di euro"
01 luglio 2023 14:48
Gazzetta dello Sport scrive: "Fiorentina vuole Falcone come vice Terracciano. La Samp chiede 8 milioni"
26 giugno 2023 18:37
Corriere dello Sport: "Audero in pole per la porta della Fiorentina: servono 7-8 milioni"
23 giugno 2023 09:17
Tuttosport: "Audero in uscita dalla Samp dopo controriscatto di Falcone. Ci pensa la Fiorentina"
18 giugno 2023 19:06
Cassano racconta: "Era fatta con la Fiorentina. Mi aveva venduto Marotta, così Garrone lo ha cacciato"
30 maggio 2023 18:08
Ferrero tiene in ostaggio la Sampdoria, rifiuta l'offerta di 30 milioni. Se non cambia idea sarà fallimento
29 maggio 2023 13:59
Buso su Sabiri: "Fiorentina ha colto occasione ma non so dove può essere inserito tatticamente"
13 maggio 2023 19:04
Quagliarella imita Di Livio e il suo amore per la Fiorentina? Ipotesi Samp anche dopo il fallimento
10 maggio 2023 00:01
Sabiri abbandona la Sampdoria, ha lasciato Genova ed è in Germania. Tornerà solo per la Fiorentina
06 maggio 2023 15:31
Stankovic torna sulla sconfitta contro la Fiorentina: "A Firenze volevo scappare e nascondermi"
04 maggio 2023 11:01
Giallo Sabiri, niente convocazione e fuga in Germania: messaggi minacciosi arrivati al suo indirizzo
04 maggio 2023 09:31
Sabiri scappa in Germania dopo minacce ricevute per episodio di Firenze: finita con la Samp?
03 maggio 2023 13:20
Stankovic ha perso le speranze con Sabiri: "Quando sarà qui lo capirete anche voi com'è fatto..."
02 maggio 2023 12:27
Retroscena Stankovic, in ritardo in conferenza stampa perchè voleva dimettersi, confronto con società
01 maggio 2023 15:20
Castrovilli, Dodò, Duncan, Terzic e Cerofolini: è il giorno delle prime volte al Franchi
01 maggio 2023 10:32
Nazione, Castrovilli il migliore in campo: “Gran gol al volo segnato nel recupero, secondo tempo di spessore”
01 maggio 2023 10:23
Repubblica: “La Fiorentina cala la manita e lancia un messaggio alla A: il sogno è un posto in Europa”
01 maggio 2023 10:21
Repubblica: “Dodò da 7,5, è il migliore. Gioca una ripresa da protagonista”
01 maggio 2023 10:19
Stankovic: "Il vero fallimento è quando smetti di lottare. Sabiri? Tra due mesi capirete com'è..."
30 aprile 2023 21:13
Pradè: "Grande partita di Jovic. Finale di coppa una gioia dopo le tante critiche ricevute"
30 aprile 2023 21:09
Italiano applaude: "Jovic oggi ha corso e rincorso, lo voglio così con la testa sulla Fiorentina"
30 aprile 2023 20:34
Manita Fiorentina, Sampdoria demolita: in gol Castrovilli, Dodò, Duncan, Kouamé e Terzic
30 aprile 2023 19:56
FORM.UFFICIALE: IN PORTA GIOCA CEROFOLINI, IN DIFESA RANIERI. A CENTROCAMPO DUNCAN
30 aprile 2023 16:48
Jovic, tocca a te: il serbo si gioca conferma alla Fiorentina nel finale di stagione. Dal primo con la Samp?
30 aprile 2023 14:14
Convocati Sampdoria, Tante assenze per Stankovic contro la Fiorentina: c'è Sabiri, Nuytinck out
29 aprile 2023 19:37
Vitale: "Sampdoria? Fiorentina pensa alle coppe ma vorrà vincere, mai visto giocare per perdere"
29 aprile 2023 18:46
Convocati Fiorentina per la Sampdoria: Bonaventura ancora alle prese con l'infortunio, è out
29 aprile 2023 18:24
Stankovic: "Complimenti a Italiano, la Fiorentina gioca un calcio bello e moderno con grande intensità"
29 aprile 2023 17:30
Amoruso: "Per la prima volta la Fiorentina ha gestito la gara, non doveva dimostrare niente a nessuno"
28 aprile 2023 14:43
Flachi: "Sampdoria deve onorare la maglia contro la Fiorentina. Occhio ai cali di concentrazione"
25 aprile 2023 18:43
Senza stipendi da 4 mesi, quasi falliti e perdono anche il nome. Tifosi Sampdoria bloccano partita
22 aprile 2023 23:37
Scugnizzo viola:”Gasperini, il solito show vergognoso. Va squalificato. Bella viola, peccato per il risultato”
18 aprile 2023 10:46
A Lecce come a Firenze, i tifosi contestano Corvino e cantano: "Pantaleo è solo colpa tua"
16 aprile 2023 16:08
La Fiorentina rischia di perdere i 6 milioni del Lecce per Maleh. Pareggia in casa e rischia la serie B
16 aprile 2023 14:37
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