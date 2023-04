Manita Fiorentina, Sampdoria demolita: in gol Castrovilli, Dodò, Duncan, Kouamé e Terzic

Al 10’ ottima sgasata di Sottil, il 33 viola mette dietro il pallone, chiude in angolo la Sampdoria. All’11’ Castrovilli prova il tiro dalla distanza, palla alta. Al 12’ occasione per la Samp, Gabbiadini per Lammers che si stacca da Ranieri e prova il tiro, palla fuori dallo specchio. Al 16’ Leris va alla conclusione, in due tempi salva Cerofolini. Al 27’ chance per la Samp sui piedi di Augello, Cerofolini si salva con l’aiuto di Biraghi. Al 35’ conclusione di Duncan, pallone fuori dallo specchio. Al 36’ Castrovilli stoppa il pallone e calcia, Ravaglia para senza problemi. Al 40’ Duncan per Gonzalez che si gira in un lampo e va al tiro, palla alta. Al 42’ miracolo di Ravaglia sul tiro di Castrovilli deviato. Al 47’ gran gol di Castrovilli, il pallone bacia il palo interno e si insacca alle spalle di Ravaglia.

Al 51’ Duncan scarica su Nico Gonzalez che va al tiro, palla debole. Al 59’ Duncan spara in curva. Al 62’ la Fiorentina raddoppia, Ranieri mette dentro per Jovic, Ravaglia salva, Jovic riprende palla e allarga su Dodò che fa il 2-0, primo gol in Serie A. Al 66’ grande ripartenza dei viola, Duncan cala il tris. Al 76′ la Fiorentina cala il poker con Kouamé. All’81’ Ravaglia salva sul tiro di Jovic. All’83’ Bianco non arriva all’impatto con il pallone, poco dopo occasione sui piedi di Saponara che calcia male. All’88’ Terzic segna il 5-0.

