La Gazzetta anticipa: “Fiorentina si muove per il dopo Jovic: in pole c’è Nzola che piace ad Italiano”

La Gazzetta dello Sport ipotizza le prossime mosse di calciomercato della Fiorentina per il reparto avanzato. In questo finale di campionato, e forse anche nelle coppe, Luka Jovic dovrà convincere il club viola a puntare ancora su di lui anche nella prossima stagione, ma allo stesso tempo però la società, già da ora, si sta già muovendo per un centravanti di peso. Il nome sul taccuino dei dirigenti viola è Mbala Nzola, che piace molto a Italiano. Lo riporta TMW.

JOVIC ED IL FUTURO INCERTO: UN MESE PER CONVINCERE LA FIORENTINA