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Notizie Mbala Nzola Fiorentina

Nzola trascina il Sassuolo: firma gol e assist contro il Como e si prende la scena

17 aprile 2026 23:32

Gilardino silura Nzola: “Deve capire cosa vuole fare nella sua vita, valuteremo la sua situazione”

06 gennaio 2026 18:41

La Fiorentina per Beltran ha investito 25 milioni pagabili in due stagioni, Nzola invece è costato 12

07 febbraio 2024 11:26

Altra prova negativa di Nzola contro il Lecce, tanti palloni persi e poi l'assist decisivo per Piccoli

03 febbraio 2024 12:37

La Gazzetta anticipa: "Fiorentina si muove per il dopo Jovic: in pole c'è Nzola che piace ad Italiano"

30 aprile 2023 15:32

CHI È M'BALA NZOLA: IL NUOVO POSSIBILE VICE-BABACAR...

27 gennaio 2017 20:14

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