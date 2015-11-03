Notizie Mbala Nzola Fiorentina

Nzola trascina il Sassuolo: firma gol e assist contro il Como e si prende la scena
17 aprile 2026 23:32
Gilardino silura Nzola: “Deve capire cosa vuole fare nella sua vita, valuteremo la sua situazione”
06 gennaio 2026 18:41
La Fiorentina per Beltran ha investito 25 milioni pagabili in due stagioni, Nzola invece è costato 12
07 febbraio 2024 11:26
Altra prova negativa di Nzola contro il Lecce, tanti palloni persi e poi l'assist decisivo per Piccoli
03 febbraio 2024 12:37
La Gazzetta anticipa: "Fiorentina si muove per il dopo Jovic: in pole c'è Nzola che piace ad Italiano"
30 aprile 2023 15:32
CHI È M'BALA NZOLA: IL NUOVO POSSIBILE VICE-BABACAR...
27 gennaio 2017 20:14
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