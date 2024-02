Altra prova negativa di Nzola contro il Lecce, tanti palloni persi e poi l’assist decisivo per Piccoli

Altro giro, altro flop. M’Bala Nzola non riesce davvero a convincere nella sua avventura alla Fiorentina e anche contro il Lecce la prestazione è da dimenticare. Il ko dei viola influisce nel giudizio del giocare, bocciato senza appello da tutti gli organi di stampa. Nzola parte esterno, in campo non si trova, offre una prova grigia e alla fine combina anche la frittata, con un assist involontario che porta al 2-2 di Piccoli. “Ecco perché la Fiorentina ha chiesto Belotti alla Roma”, scrive TMW, che gli assegna un 4,5, mezzo punto in più del 4 secco del Corriere dello Sport, che non ha pietà: “È nullo o quasi, il Lecce asfalta la Fiorentina dal suo lato”. Serataccia, l’ennesima. Lo riporta Tuttomercatoweb

