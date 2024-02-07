La Fiorentina per Beltran ha investito 25 milioni pagabili in due stagioni, Nzola invece è costato 12

Dalla relazione finanziaria pubblicata dalla Fiorentina emergono le cifre ufficiali per i cartellini di Beltran e Nzola

Dalla Relazione Finanziaria Annuale della Fiorentina al 30 giugno 2023 emergono le cifre esatte dei trasferimenti definiti nella successiva sessione di calciomercato. La coppia Pradè-Barone la scorsa estate ha completamente rivoluzionato il reparto avanzato e ha portato a Firenze Lucas Beltran e Mbala Nzola. I due calciatori, almeno per ciò che concerne la parte fissa, sono costati la stessa cifra. L'acquisto di Beltran dal River Plate è infatti a bilancio per 12.595 milioni di euro: 5.595 milioni di euro da pagare entro questa stagione, sei da pagare la prossima. Nzola, invece, è stato pagato 12.600 milioni di euro: 5.6 milioni di euro da pagare in questa stagione, 3.5 da pagare durante la prossima stagione, 3.5 da pagare durante la stagione 2025/26. Nell'accordo col River Plate per l'attaccante argentino però anche lauti bonus che possono far raddoppiare la cifra del cartellino fino a 25 milioni di euro. Ceduto a zero al Milan il centravanti serbo Luka Jovic. Arthur Cabral, ora al Benfica, è invece stato ceduto alla società lusitana per 20 milioni di euro. Quella dell'ex Basilea è stata la cessione più importante definita dalla società viola la scorsa estate. Le altre sono state quelle di Igor al Brighton per 16.150 milioni di euro e Ivan Terzic al Red Bull Salisburgo per 5.4 milioni di euro. Lo scrive Tuttomercatoweb

ARTHUR NON SI ALLENA

https://www.labaroviola.com/dal-viola-park-pessimismo-per-arthur-che-non-si-allena-in-gruppo-belotti-titolare-con-il-frosinone/238953/