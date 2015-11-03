Notizie Lucas Beltran Fiorentina

Beltran torna a flirtare con la Fiorentina per il suo compleanno: "Vi voglio tanto bene"
29 marzo 2026 21:46
Pedullà: "Nessuna offerta per Beltran. Esposito? Fiorentina riflette. Si cerca una prima punta"
22 luglio 2025 16:15
Galbiati: "Se Kean dovesse partire non basterebbero Dzeko ed Esposito. Beltran torni al River"
06 luglio 2025 16:31
Borghi: "Lunedì la Fiorentina è stata un piacere per gli occhi, Beltran attaccante da coppia di alto livello"
28 febbraio 2024 11:40
La Fiorentina per Beltran ha investito 25 milioni pagabili in due stagioni, Nzola invece è costato 12
07 febbraio 2024 11:26
José Di Leo (ex vice CT dell'Argentina ): "Batistuta il 9 più forte, Beltrán crescerà tanto in Italia"
24 gennaio 2024 19:07
Borghi: "Beltran migliore attaccante della Fiorentina in questi ultimi anni. Diventerà un 9 vero e proprio"
29 dicembre 2023 12:08
Beltran: "Gol? Squadra viene prima, importante tornare a vincere. Firenze mi ha accolto alla grande"
03 dicembre 2023 17:41
Trevisani sicuro: "Beltran è un fuoriclasse, può diventare il nuovo Lautaro, il primo anno fece 7 gol"
10 novembre 2023 17:12
Amoruso: "Beltran non adatto al gioco della Fiorentina? Tutte cazzate. Diverso da Nzola e dà altre possibilità"
05 ottobre 2023 18:58
Denis sicuro: "Tutti invidiano Nico alla Fiorentina, bravi a tenerlo. Beltran? Seguito anche dall'Atalanta"
15 settembre 2023 18:48
Bucciantini sicuro: "Beltran forte. Ha fatto 17 gol in 6 mesi al River Plate, tra i migliori club al mondo"
07 settembre 2023 19:56
Bertoni su Beltran: "L'attaccante di cui la Fiorentina aveva bisogno. Ora ha un tridente straordinario"
12 agosto 2023 07:51
Corriere dello Sport, Beltran e la chiamata con Dybala ma ecco perché ha scelto Fiorentina
12 agosto 2023 07:43
Corriere Fiorentino: "Così la Roma ha provato a strappare Beltran alla Fiorentina. La ricostruzione"
11 agosto 2023 07:54
Gazzetta, Beltran-Fiorentina, premiato il tempismo viola, 21 milioni al River. Pronto ingaggio da 1,8 milioni
11 agosto 2023 07:50
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