Labaro Viola

Notizie Lucas Beltran Fiorentina

Beltran torna a flirtare con la Fiorentina per il suo compleanno: "Vi voglio tanto bene"

29 marzo 2026 21:46

Pedullà: "Nessuna offerta per Beltran. Esposito? Fiorentina riflette. Si cerca una prima punta"

22 luglio 2025 16:15

Galbiati: "Se Kean dovesse partire non basterebbero Dzeko ed Esposito. Beltran torni al River"

06 luglio 2025 16:31

Borghi: "Lunedì la Fiorentina è stata un piacere per gli occhi, Beltran attaccante da coppia di alto livello"

28 febbraio 2024 11:40

La Fiorentina per Beltran ha investito 25 milioni pagabili in due stagioni, Nzola invece è costato 12

07 febbraio 2024 11:26

José Di Leo (ex vice CT dell'Argentina ): "Batistuta il 9 più forte, Beltrán crescerà tanto in Italia"

24 gennaio 2024 19:07

Borghi: "Beltran migliore attaccante della Fiorentina in questi ultimi anni. Diventerà un 9 vero e proprio"

29 dicembre 2023 12:08

Beltran: "Gol? Squadra viene prima, importante tornare a vincere. Firenze mi ha accolto alla grande"

03 dicembre 2023 17:41

Trevisani sicuro: "Beltran è un fuoriclasse, può diventare il nuovo Lautaro, il primo anno fece 7 gol"

10 novembre 2023 17:12

Amoruso: "Beltran non adatto al gioco della Fiorentina? Tutte cazzate. Diverso da Nzola e dà altre possibilità"

05 ottobre 2023 18:58

Denis sicuro: "Tutti invidiano Nico alla Fiorentina, bravi a tenerlo. Beltran? Seguito anche dall'Atalanta"

15 settembre 2023 18:48

Bucciantini sicuro: "Beltran forte. Ha fatto 17 gol in 6 mesi al River Plate, tra i migliori club al mondo"

07 settembre 2023 19:56

Bertoni su Beltran: "L'attaccante di cui la Fiorentina aveva bisogno. Ora ha un tridente straordinario"

12 agosto 2023 07:51

Corriere dello Sport, Beltran e la chiamata con Dybala ma ecco perché ha scelto Fiorentina

12 agosto 2023 07:43

Corriere Fiorentino: "Così la Roma ha provato a strappare Beltran alla Fiorentina. La ricostruzione"

11 agosto 2023 07:54

Gazzetta, Beltran-Fiorentina, premiato il tempismo viola, 21 milioni al River. Pronto ingaggio da 1,8 milioni

11 agosto 2023 07:50

Corriere dello Sport: "Per Beltran la Fiorentina ha offerto 13mln+2 di bonus. Il River riflette"

28 luglio 2023 08:11

Archivio

Esplora l'archivio di Lucas Beltran

Sett. 13
Sett. 30 Sett. 27
Sett. 9 Sett. 6 Sett. 4
Sett. 52 Sett. 48 Sett. 45 Sett. 40 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 32 Sett. 30