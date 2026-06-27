Dall'Argentina: "La trattativa Beltran si è sbloccata, vicino il ritorno al River già nei prossimi giorni"

La trattativa tra il River e l'entourage di Lucas Beltran si è sbloccata, il giocatore potrebbe tornare ai millionarios già nei prossimi giorni,

Secondo i media argentini, la trattativa Lucas Beltran si è sbloccata ed è vicino al ritorno al River Plate. L'accordo con la Fiorentina era già stato raggiunto negli scorsi giorni, sulla base di 7 milioni e una percentuale sulla futura rivendita. Dopo un iniziale no del giocatore argentino, che privilegiava una metà Europea, nelle ultime ore le trattative tra il suo entourage e il River si sono intensificate. I millionarios sono ottimisti sulla possibilità di chiudere l'affare nei prossimi giorni.